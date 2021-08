Destiny 2 nerft starke Exotics und bufft alte, nutzlose Exo-Rüstungen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Promethium-Spur: Während ihr in einem Rift steht, gewähren euch Solarwaffen-Kills Klassenfähigkeits-Energie. Wenn eure Klassenfähigkeits-Energie voll ist, nutzen Solarwaffen-Kills diese Energie und erzeugen ein hybrides heilendes/stärkendes Rift an der Stelle des Ziels.

Bungie hat bekannt gegeben, dass sie in Season 15 gehörig an euren kostbaren Rüstungen in Destiny 2 schrauben werden. Die Exo’s, die euch Super-Energie zurückgeben, erhalten ordentliche Nerfs . Andere alte Exo’s bekommen Buffs und sogar neue Perks. Welche das sind und ob es die Meta auf den Kopf stellen könnte, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

