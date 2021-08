Theorie sagt: Bald habt ihr in Destiny 2 unendlich Primärmunition – Das spricht dafür

Auf Reddit wird die Möglichkeit diskutiert, dass bei Destiny 2 die Primärmunition schon in Season 15 unbegrenzt verfügbar gemacht werden könnte. Es gibt dabei 3 Hinweise, die für diese Entwicklung sprechen.

Was hat es mit der Theorie auf sich? In Kürze startet bei Destiny 2 am 24. August die Season 15. Traditionell kommen mit dem Season-Update auch allerlei Änderungen ins Spiel – beispielsweise eine umfangreiche Anpassung zahlreicher Klassen-Fähigkeiten oder ein Rutsch-Nerf.

Viele dieser Änderungen werden dabei rege von der Community diskutiert. Aus der Kombination einiger Anpassungen entspringt nun auch eine spannende und ebenfalls breit diskutierte Theorie. Fans sehen nämlich Anzeichen dafür, dass die Hüter in schon in der Season 15 mit unendlich viel Primärmunition herumlaufen könnten.

Warum Hüter schon bald unendlich viel Primärmunition haben könnten

Das ist die Theorie: Die Theorie geht, wie eingangs erwähnt, davon aus, dass die Primär-Munition schon in Season 15 unendlich verfügbar werden könnte – etwas, wonach so manch ein Hüter seit geraumer Zeit fordert.

Primärmunitions-Container (links im Bild) könnte es bald nicht mehr geben

Die Theorie stützt sich dabei vor allem auf Änderungen bei 3 Perks:

bei dem Waffen-Perk Fallmagazin

bei Überwindung der Trägheit aus dem mittleren Pfad des Striker-Titanen

sowie die bereits umgesetzte Änderung beim Waffen-Perk Auskommen

In Kombination und gerade im Hinblick auf Primärwaffen werden diese Änderungen von vielen Hüter als deutliche Hinweise für potenziell unendliche Primärmunition gesehen – auch deshalb, weil Bungie mittlerweile 2x auf eine noch nicht bekannte Änderung bei Primärmunition angespielt hat.

Fallmagazin: Fallmagazin rollt mittlerweile nicht mehr bei neuen Waffen-Drops, da die Funktionsweise später geändert wird. In der Season 15 wird es nämlich eine Änderung geben, für die der Perk angepasst werden muss – sowie einige Perks mit ähnlichen Funktionsweisen. Das Interessante dabei: Fallmagazin ist der einzige Perk, bei dem man beim Nachladen aktiv Munition verliert. Durch den Perk wird nämlich beim Nachladen das Magazin abgestoßen und verschwendet dabei Munition, erhöht aber das Nachladetempo deutlich.

Überwindung der Trägheit: Vor Kurzem kündigte Bungie zudem an, dass es in Season 15 Änderungen am Perk Überwindung der Trägheit vom Striker-Titanen geben wird. Dieser sorgt im Prinzip dafür, dass man beim Rutschen über Munition (auch primäre) bestimmte Boni erhält. Zum einen wird die ausgerüstete Waffe nachgeladen, zum anderen wird der Waffenschaden kurzzeitig erhöht. Und dieser Perk bekommt bald folgenden Buff spendiert:

Dauer von 4 auf 6 Sekunden erhöht.

Das Rutschen über einen Munitionsblock gewährt jetzt 20 % Nahkampf-Energie.

Überwindung der Trägheit spendiert euch Boni fürs Rutschen über Munition

Wie das Studio aber dabei betont, wird dieser ordentliche Buff noch durch etwas ausbalanciert, dass man noch nicht erwähnt hat. Mehr Infos sollen in einem künftigen TWaB-Blog folgen.

Diesen Buff sehen zahlreiche User als eine Art Kompensation für die potenziell unendliche Primärmunition und die daraus resultierenden, selteneren Trigger-Möglichkeiten durch herumliegende Munitionskästchen, worunter die generelle Effektivität des Perks leiden würde. Denn primäre Munition findet man beim Spielen bislang am häufigsten.

Auskommen: Dieser Perk bewirkt, dass beim Besiegen von Feinden das Magazin teilweise aus den Reserven nachgeladen wird. Dabei wurde ein negativer Effekt des Perks vor einiger Zeit schon entfernt: Die Reservemunition wird bei dem getriggerten Nachladen nicht mehr reduziert.

Wie seht ihr das Ganze? Seid auch ihr der Meinung, dass wir in Season 15 bereits mit unendlich viel Primärmunition rumlaufen könnten? Oder klingen diese Theorie und ihre Argumente für euch zu weit hergeholt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.