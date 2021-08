So will Destiny 2 mit einem neuem Steuerungs-Feature den Nahkampf verbessern

Destiny 2 führt in Season 15 ein neues Feature ein – separate Nahkampf-Aktionen. Dadurch sollt ihr dann besser kontrollieren, wann und wie ihr eure Nahkampf-Fähigkeiten einsetzt. Und so funktioniert’s.

Was hat es mit dem neuen Feature auf sich? Kennt ihr das? Ihr wollt ein Messer auf einen herannahenden, explodierenden Feind werfen, aber nach dem Drücken der Nahkampftaste prescht ihr stattdessen nach vorne, verpasst dem Gegner einen Schlag ins Gesicht und löst so ungewollt die Explosion aus? Oder ihr verschwendet total ungewollt die wertvolle Nahkampfladung für einen einsamen, mickrigen Gegner? Genau das soll schon bald durch ein neues “Quality of Life”-Feature der Vergangenheit angehören – durch separate Nahkampf-Aktionen.

Separate Nahkampf-Aktionen – So funktioniert’s

Das ist das Grundprinzip: Ab Season 15 können aufgeladene und nicht aufgeladene Nahkampf-Angriffe mit separaten Eingabebefehlen belegt werden. Dadurch soll man mehr Kontrolle darüber erhalten, wann man welche Nahkampffähigkeit einsetzen will. Bislang wird das über eine Taste automatisch geregelt, was jedoch nicht immer wie eigentlich so ausgeführt wird, wie der Spieler sich das gedacht hat.

Beim Ausführen des Nahkampfs habt ihr bald mehr Optionen

Diese Optionen stehen zur Verfügung: Dabei handelt es sich um ein “Opt-in”-Feature: Ihr müsst das Feature selbst aktivieren. Die neuen Aktionen sind standardmäßig nicht belegt. Euch werden dabei folgende Möglichkeiten zur Verfügung stehen:



Der neue Name für die bisherige Funktionsweise der Nahkampf-Aktion ist “Automatischer Nahkampf”. Hier hängt die Art des ausgeführten Nahkampf-Angriffs weiterhin von der Situation ab. Die Ausführung ändert sich dabei, je nachdem welche Fähigkeit ihr ausgerüstet habt und wie weit ihr von Feinden entfernt seid. Diese Option sollte größtenteils reibungslos funktionieren, kann jedoch manchmal von den eigentlichen Intentionen der Spieler abweichen .

Die erste neue Aktion wird “Aufgeladener Nahkampf-Angriff” heißen. Beim Auslösen der Taste wir hier eure aufgeladene Nahkampf-Fähigkeit aktiviert – unabhängig davon, wie weit ihr vom Feind entfernt seid. Drückt ihr die entsprechende Taste, während eure Nahkampf-Fähigkeit noch nicht vollständig aufgeladen ist, wird nichts passieren. Lediglich das Symbol der Nahkampf-Fähigkeit wird dann rot leuchten.

Die zweite neue Aktion nennt sich “Ungeladener Nahkampf-Angriff” und wird beim Auslösen stets einen nicht aufgeladenen Nahkampf-Angriff ausführen – selbst wenn eure Nahkampf-Fähigkeit vollständig aufgeladen ist.

Hier findet ihr die Einstellungsmöglichkeiten: Anpassen könnt ihr das neue Feature bei der Steuerung.

Spielt ihr mit Maus und Tastatur, dann öffnet das Einstellungen-Menü, klickt auf Tastatur/Maus, scrollt zu “Aufgeladener Nahkampf-Angriff” und “Ungeladener Nahkampf-Angriff” und weist ihnen dort eine entsprechende Taste zu.

Zockt ihr mit einem Controller, dann navigiert zum Einstellungen-Menü, geht dort auf Controller > Tastenbelegung > Individuell und scrollt hier zu “Aufgeladener Nahkampf-Angriff” und “Ungeladener Nahkampf-Angriff”. Jetzt könnt ihr den Aktionen entsprechende Tasten zuweisen.

Das müsst ihr noch beachten: Dieses neue Steuerungs-Feature ist an sich recht unkompliziert, doch laut Bungie gibt es dennoch die ein oder andere Sache, die man dabei beachten sollte:

Die Nahkampf-Angriffe werden beim Drücken der zugewiesenen Taste ausgelöst, nicht wenn man sie loslässt. Es wird nicht berücksichtigt, ob ihr die jeweilige Taste dabei eventuell gedrückt haltet. Das bedeutet: Es können keine der Nahkampf-Aktionen mit „Lange drücken einer Taste“ oder „Doppelt drücken einer Taste“ belegt werden.

Controller haben nur begrenzte Input-Möglichkeiten, deshalb werdet ihr beim Einstellen eurer Steuerung etwas kreativer sein müssen. Als Beispiel: Man kann den aufgeladenen Nahkampf auf RB/R2 und den unaufgeladenen Nahkampf auf einmaliges Drücken des rechten Sticks/R3 einstellen. Damit wären zwar die Belegungen für Finisher und unaufgeladenen Nahkampf identisch, das würde aber dazu führen, dass Feinde immer mit einem Finisher erledigt werden, statt einen Nahkampf zu kassieren, wenn sie kritisch verwundet sind.

Solltet ihr den aufgeladenen und unaufgeladenen Nahkampf mit der gleichen Taste belegen, wird der aufgeladene Nahkampf immer bevorzugt. Das ist das gegenteilige Verhalten vom Automatischen Nahkampf-Angriff.

Was haltet ihr von diesen neuen Steuerungs-Optionen? Ein nützliches “Quality of Life”-Feature oder für euch komplett belanglos? Habt ihr weitere Wünsche bezüglich der Steuerung in Destiny 2? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

