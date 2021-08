Sehr lange Zeit herrschte seitens Bungie nur Schweigen bezüglich der Zukunft des PvP von Destiny 2. Nun sprach das Studio über seine Zukunftspläne für den Schmelztiegel und was die Spieler in absehbarer Zeit erwartet.

Eigentlich rechnete man damit, dass es erst mit der anstehenden Vorstellung der Witch-Queen-Erweiterung am 24. August substanzielle neue Infos zur Zukunft von Destiny 2 geben wird. Doch mitten in der Woche gab es nun komplett unerwartet Neuigkeiten zu einem kontroversen Thema, über das von offizieller Seite seit geraumer Zeit leider nur noch sehr selten gesprochen wird – das PvP.

Das sagt Bungie zur Zukunft des PvP

Woher kommt die Info? Schon lange beschweren sich massenweise Hüter, das PvP in Destiny 2 werde vernachlässigt, bekommt nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit. So manch einer ist sogar der Meinung, Bungie hätte den Modus aufgegeben. Nun gab es endlich mal wieder ein Lebenszeichen.

In einer Serie von Tweets sprach Joe Blackburn, der Assistant Game Director des Spiels, über den Schmelztiegel und stellte einen groben Fahrplan für die nächsten Seasons vor – bis weit ins Jahr 2022.

Er versicherte, dass kompetitive Modi ein fester Bestandteil von Destiny 2 sind und das Spiel besonders machen. Das ultimative Ziel sei es, dass Spieler beständig jedes Jahr neue Karten und Modi erhalten. In der ersten Hälfte von 2021 verbrachte man viel Zeit damit, die Basis für die Zukunft des PvP zu schaffen (Stasis-Nerfs, Meta-Shift, etc.), in der zweiten Hälfte machen sich die Teams an frische Maps und Modi. Hier eine Übersicht der Pläne:

Endlich gab es wieder ein Lebenszeichen von PvP

Das kommt in Season 15: Die nächste Saison, Season 15, startet am 24. August. Dort sollen

das Three-Peking entschärft

und die Trials of Osiris aufpoliert werden (mehr Infos soll es am 24.08. geben)

Das kommt in Season 16: Die Season 16 wird Hand in Hand mit der neuen großen Erweiterung “Witch Queen” starten und 2 alte Destiny-2-Maps aus der Destiny Content Vault zurückbringen. Um welche Karten es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt, doch folgende 8 sind mit Beyond Light aus dem Spiel in den Inhalts-Tresor rotiert:

Meltdown

Solitude

Retribution

The Citadel

Emperor’s Respite

Equinox

Eternity

Firebase Echo

Gambler’s Ruin

Legion’s Gulch

Vostok

Hier betonte Blackburn übrigens, dass es nicht mal eben beiläufig per Knopfdruck funktioniert, diese Karten (und auch Modi) zurückzubringen – auch wenn sie eigentlich aus Destiny 2 stammen. Mit dem Release von Beyond Light ging ein Update der Engine einher, der Port alter Karten auf diese Engine bedarf viel Arbeit, das Ganze passiert in Handarbeit.

Der Schmelztiegel von Destiny 2 soll bald endlich mehr Liebe bekommen

Das kommt in Season 17: In Season 17 soll eine brandneue Schmelztiegel-Karte folgen – aus einer der neueren Locations, die wir bislang nicht im PvP gesehen haben. Mehr Infos gab es dazu aber bislang nicht.

Das kommt in Season 18: Die Season 18 wird eine zurückkehrende Karte aus Destiny 1 einführen. Auch hier gab es bislang keine Hinweise oder Andeutungen, um welche Map es sich handeln könnte.

Das kommt noch im Jahr 2022: Bungie arbeitet zudem noch an folgenden Dingen, die irgendwann im Jahr 2022 (bisher keine genauere Zeitangabe) ihren Weg ins Spiel finden sollen:

Der PvP-Modus “Rift” aus Teil 1 soll zu Destiny 2 kommen. Dort dreht sich alles um einen Funken, den man sich schnappen und in das feindliche Rift brettern muss.

Mehrere brandneue Modi für das PvP. Hier will man allerdings noch nichts spoilern.

Nach dem sich der Staub des Trials-Updates in Season 15 gelegt hat, will man sich anschauen, welche anderen Bereiche des PvP-Ökosystems weiterer systematische Verbesserungen bedürfen. Man plant, jedes Jahr etwas vom Kaliber des besagten Trials-Reworks aus Season 15 für das PvP zu veröffentlichen.

Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Lässt das bereits euer PvP-Herz höher schlagen oder ist das nicht mal ansatzweise genug, um euch (wieder) für den Schmelztiegel zu begeistern? Was sich eure dringendsten Wünsche für das PvP von Destiny 2? Lasst es uns und andere Hüter doch in den Kommentaren wissen.