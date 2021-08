3 spannende Änderungen für Season 15 von Destiny 2, die ihr nicht auf dem Radar habt

Mit der bald startenden Season 15 kommen bei Destiny 2 demnächst zahlreiche Neuerungen ins Spiel, doch einige coole Dinge hat so manch ein Hüter gar nicht (mehr) auf dem Schirm. Folgendes könntet ihr übersehen haben.

Wann startet die Season 15? Ende August geht bei Destiny 2 bereits die Season 15 an den Start – mit dem Weekly Reset am 24.08. endet nämlich die laufende Season 14 und die neue Saison beginnt.

Was hat es mit den Änderungen auf sich? Die neue Season bringt dabei traditionell allerlei Änderungen und Neuerungen mit sich. Viele davon sind bereits kommuniziert worden, einige sind aber nur beiläufig oder bereits vor langer Zeit. Deshalb sind längst nicht alle coolen Details bei den Spielern in Erinnerung geblieben.

Wir stellen euch hier spannende 3 Dinge vor, die so manch einer für die kommende Saison gar nicht mehr auf dem Schirm haben könnte. Zudem könnte ein weiteres cooles und fast schon vergessenes Feature in Season 15 seinen Einzug ins Spiel feiern, sofern Bungie keine weitere Saison vor der nächsten großen Erweiterung “Witch Queen” mehr einschiebt.

Das ist bereits für Season 15 bestätigt

Update für die Licht-Klassen der Hüter: Seit der Einführung von Stasis mit der Erweiterung Jenseits des Lichts beschweren sich bis heute zahlreiche Spieler, dass die ursprünglichen Licht-Fokusse der einzelnen Hüter-Klassen und vor allem deren Individualisierungs-Möglichkeiten den Stasis-Klassen weit hinterherhinken.

Auch andere Fokusse sollen bald neben Stasis wieder glänzen

Doch noch Ende Mai hatte Bungie in seinem TWaB-Blog angekündigt, dass man plant, das Balancing der Licht-Subklassen im Rahmen der Season 15 anzugehen, während man auch weiter an Stasis werkelt. Ziel sei es, anhand des Feedbacks der Spieler den Licht-Klassen quer über alle Bereiche des Spiels wieder mehr Bedeutung zu verleihen.

Wie die Änderungen aussehen sollen, weiß man aber bislang nicht. Denn seither hat Bungie nicht mehr darüber gesprochen.

Legendäre Stasis-Waffen: Im Zuge der Season 15 sollen zudem neue Stasis-Waffen das Arsenal der Hüter erweitern, wie das Studio bereits im Februar 2021 angekündigt hat. Es wird sich erstmals um legendäre Energie- und Power-Waffen handeln, die das Stasis-Element nutzen. Bislang gibt es nämlich nur exotische Vertreter, die auf den eisigen Kräften basieren und Stasis-Schaden verursachen.

Dabei soll es sich übrigens nur um eine erste Welle von legendären Stasis-Knarren handeln, weitere sollen noch folgen.

Three-Peeking-“Nerf”: Auch wird in Season 15 ein nerviges PvP-Phänomen endlich angepackt – das sogenannte Three-Peeking oder Third-Person-Peeking. Dabei handelt es sich um eine Taktik, die verstärkt im Schmelztiegel beobachtet werden kann – besonders in kompetitiven Modi wie den Trials.

Spieler nutzen dabei die Third-Person-Perspektive von Destiny 2 zu ihrem Vorteil, um beispielsweise um die Ecke blicken zu können oder um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu begeben. Dafür greifen sie zum Schwert, das bei Destiny 2 automatisch in der Third-Person-Ansicht geführt wird, oder führen eine Geste aus, die ebenfalls in 3rd-Person dargestellt wird.

Im kompetitiven PvP und in den Prüfungen von Osiris werden in der Season 15 deshalb Emotes deaktiviert und es wird nicht mehr möglich sein, in Third-Person geführte Waffen zu ziehen, für die man keine Munition hat. Das sei schon mal ein guter Anfang, um das Problem anzugehen, so Bungie. Zwar handelt es sich dabei um eine kleine Änderung, die jedoch von der PvP-Community enorm begrüßt wird.

Das könnte noch in Season 15 kommen

Dino-Rüstungen: Im März kam Bungie mit einer besonderen Aktion um die Ecke: Spieler sollten abstimmen, wie sie sich im Zuge des Festivals der Verlorenen, des Halloween-Festes von Destiny, im Jahr 2021 verkleiden wollen – als Monster oder als Dinos? Die Wahl fiel deutlich zugunsten der Dinos aus. Zum Festival of the Lost 2021 soll es deshalb entsprechende universelle Rüstungs-Ornamente im Dino-Look geben. Doch was hat das mit Season 15 zu tun?

Concept-Art der Dino-Rüstungen

Nun, aktuell geht man in der Community stark davon aus, dass die Season 15 bis zur Witch-Queen-Erweiterung im Jahr 2022 gestreckt werden könnte. Es gibt aktuell keinerlei Anzeichen, dass Bungie noch eine weitere (Mini-) Season einschieben wird. Damit würde dann aber auch das Grusel-Fest Festival der Verlorenen in die Season 15 rutschen und euch als Dino-Krieger herumlaufen lassen.

Freut ihr euch bereits auf die neue Season 15 und ihre Inhalte? Geht euch bei Destiny 2 langsam die Puste aus? Oder habt ihr das Spiel längst zur Seite gelegt und auch die neue Season mit ihren vielen Änderungen wird nichts daran ändern können? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, auch auf Crossplay könnt ihr euch im Rahmen der Season 15 freuen. Hier gibt es mehr Details dazu: Destiny 2 verrät, was das neue Crossplay für PS4, PS5, Xbox, Stadia, PC alles kann – Und was nicht