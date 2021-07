Destiny 2 verrät, was das neue Crossplay für PS4, PS5, Xbox, Stadia, PC alles kann – Und was nicht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr schon richtig Bock auf Crossplay in Destiny 2? Freut ihr euch, dass ihr bald neue Bungie-Freunde findet oder alte Einsatztrupps plattformübergreifend wieder vereint, die sich aus den Augen verloren haben? Stört euch der Bungie-Name da ihr eure ID gerne ändert oder ist das eine gute Idee, damit man sich schnell findet? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.

Laut Bungie balanciert man die Lobbys so aus und schafft “Wettbewerbsgleichheit”. Erst kürzlich sagten die verantwortlichen Waffen- und Sandbox-Leads , das Hüter mit Maus und Tastatur größere Vorteile in Destiny 2 gegenüber Controller hätten.

Ja, aber sowohl der Voice-Chat als auch Text-Chat stehen nicht zum Launch von Crossplay am 24. August zur Verfügung. Der Sprach-Chat für Crossplay ingame soll schon kurz nach dem Start der Season 15 integriert werden. Text-Chat soll noch vor der nächsten Erweiterung (Anfang 2022) auch auf Konsolen so funktionieren, wie jetzt auf Steam.

Destiny 2 bietet auf Bungie.net und via offizieller Gefährten App Einsatztrupp-Finder an. Das klappt dann mit Crossplay plattformübergreifend (bisher musstet ihr eure Plattform angeben und habt nur Spieler von dort gesehen) Ihr habt im Spiel auch die Möglichkeit, Einladungen an alle Systeme zu schicken.

Ihr könnt dank Crossplay auch plattformübergreifend Mitspieler finden, einladen oder neue Freundschaften schließen – das System heißt “Bungie-Freunde”. Mithilfe des Bungie-Namens sucht ihr Spieler, die nicht auf eurer Plattform zu Hause sind. Das geht im Spiel selbst oder unter Bungie.net-Freundefinder. Ihr bekommt eure Bungie-Freunde dann im Einsatztrupp-Menü angezeigt. So ähnlich funktionieren Clans in Destiny 2 schon jetzt. Ihr könnt Hüter eures Clans auch sehen, wenn sie auf anderen Plattformen das Universum retten.

Euer Bungie-Name in Destiny setzt sich aus eurem bisherigen Spieler-Namen, den ihr im Game seht plus “#” und einer zufälligen Reihe von Zahlen zusammen. Alle Namen müssen zusätzlich durch einen Filter, der schmeißt dann anstößige Begriffe und alles Symbole raus, die nicht plattformübergreifend sind. Später gibt es die Möglichkeit, den Bungie-Namen zu ändern. Habt ihr einen Namen, der komplett vom Filter gelöscht wird, heißt ihr bis dahin “Guardian+zufällige Zahl”.

Bungie hat einen ziemlichen Haufen an Infos zu Crossplay veröffentlicht. Wir konzentrieren uns in diesem Artikel auf die wichtigsten Infos und fassen diese für euch zusammen.

So will Bungie Crossplay für PC- und Konsolen-Spieler fair machen

Deswegen bekommt ihr einen neuen Namen: Destiny 2 startet in der nächsten Season 15 endlich Crossplay und führt alle Hüter zusammen, egal ob sie auf Konsolen oder dem PC spielen. Die Zusammenlegung der Plattformen erfordert aber auch einige Umstellungen und bringt Neuerungen mit sich, die Bungie am 29. Juli genauer erklärte.

Crossplay kommt am 24. August endlich zu Destiny 2. Darauf warten die über alle Plattformen verstreuten Hüter schon lange. Zum Release hat das Feature aber noch nicht alle Funktionen. Wir erklären, worauf ihr euch einstellen müsst und was anders wird.

