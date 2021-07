Destiny 2 warnt jetzt: „Löst eure Tokens ein“ – Sonst sind sie für immer weg

In Destiny 2 steht zum Start der Season 15 die Löschung all eurer tausenden Vorhut-Tokens an. Die Hüter müssen also jetzt viel Zeit investieren oder verlieren den Vorrat aus 4 Jahren.

Was wird gelöscht? Destiny 2 warnt die Hüter derzeit in Season 14 und sagt: Löst eure Vorhut-Tokens ein! Das teilte Bungie am 9. Juli im TWaB-Blogpost mit. Der Grund: alle Tokens werden bald gelöscht, unwiederbringlich, und ihr erhaltet dafür keine Belohnungen mehr.

Wann passiert das?

Mit dem Start der neuen Season 15 – also am 24. August 2021- lösen sich die Tokens in Luft auf.

Ihr habt also etwas mehr als einen Monat, um eure Vorräte bei Commander Zavala auszugeben.

Leichter gesagt als getan, bei vielen Hüter türmen sich tausende solcher Tokens und das Abgeben artet dann in stundenlangem, stupidem Knöpfchendrücken aus.

Destiny 2 will den öden Zavala wieder cool machen

Bungie löscht eure uneingelösten Tokens nicht aus Böswilligkeit. Vielmehr bekommt Commander Zavala im Turm ein dringend nötiges Rework spendiert. Nach der Aktualisierung der Vorhut-Ränge und Anpassungen der Season 15, ist im Spiel kein Platz mehr für Token.

Ein ähnliches Rework haben Anfang 2021 bereits Lord Shaxx und der Vagabund erhalten. Wer sich erinnert, auch damals musstet ihr entweder alle Tokens mühsam einlösen oder mit der Löschung leben. Schon damals ließ Bungie durchscheinen, dass man Zavala später irgendwann auch überarbeitet.

Das ist das alte Token-System: Die Spieler erbeuten in Destiny 2 während ihrer Abenteuer Waffen, Rüstungen oder Ressourcen aber auch Tokens. Diese Marken verdienen sie hauptsächlich in sogenannten Kernaktivitäten (Strikes, Gambit, PvP). Bringt man eine bestimmte Menge Tokens zum entsprechenden NPC der Aktivität gibt’s einen Rangaufstieg und ein zufälliges legendäres Item im Tausch.

Wie genau der “neue” Zavala dann in Season 15 aussieht, ist derzeit noch unbekannt. Wir gehen aber davon aus, dass Bungie sich an Shaxx und dem Vagabunden orientiert:

Ihr steigt automatisch nur durchs Spielen der jeweiligen Aktivitäten

Es gibt feste Prämien, auf die ihr hinarbeiten könnt und die euch wie Loot-Karotten vor der Nase hängen

Als Belohnungen warten beispielsweise seltene Upgrade-Materialien, sogar ein Aszendenten-Bruchstück

Ihr erhaltet für Aufstiege aber auch weiterhin Pakete mit zufälligen Waffen und Rüstungen

Ihr könnt den Rang sogar zurücksetzen und euch dann über exotische Engramme freuen

Dilemma in Destiny 2: Zeit oder Tokens verschwenden?

Viele Spieler fragen sich nun sicher: soll ich die Token bei Zavala abgegeben oder wäre es einfacher, die Items einfach verfallen zu lassen und so massig Zeit zu sparen? Dafür wirft man aber unter Umständen seinen Vorrat weg, der über Jahre gesammelt wurde.

Da ihr Token nur in 10er Schritten abgeben könnt, dürfte vielen Hüter hier eine wahre Mammutaufgabe bevorstehen. Zum richtigen Zeitfresser mutiert das Token-Abgeben aber dann, wenn ihr andauernd zwischendrin zum Postmeister laufen müsst, weil euer Inventar überquillt. Dann sortiert ihr dort aus, zerlegt unliebsame Waffen und Rüstungen und packt gute Rolls in den Tresor.

Mit Xurs Ankunft am 9. Juli sah man die Warnung auch ingame

Darum hassen Spieler die Tokens: Zum Release hat Destiny 2 voll auf das Token-System gesetzt. Doch das kam bei den Spielern schlecht an. Dauernd müssen sie zum Turm, um die Teile abzugeben, die da ihre Inventare zumüllen. Man wollte nach einem Boss-Kampf keine Kiste öffnen und Token erhalten, sondern sofort seine neue Waffe sehen.

Wer lesen möchte, wie unser Destiny-Autor Philipp Hansen 5.000 Token für die neue Eisenbanner-Schrotflinte ausgegeben hat und wie lange das dauerte, bitte sehr: Die neue Eisenbanner-Schrotflinte hat mich in Destiny 2 ein Vermögen gekostet – So stark ist Riiswandler

Alternativ könnt ihr auf externe Anwendungen für Destiny 2 zurückgreifen. DIM – der Destiny Item Manager – bietet einen “Farming Mode” hier wird alles Überflüssige direkt in den Tresor verfrachtet. Bei vielen Hüter ist aber auch der Tresor chronisch voll.

Der Satz “2 Tokens and a Blue” hat sich als Synonym für schlechten Loot ins kollektive Gedächtnis der Hüter gebrannt. Mit dem neuen System erhaltet ihr dann endlich direkt Belohnungen und wenn ihr zufällig im Turm seid, belohnt der euch der Aktivitäten-Vorstehen fürs Spielen.

Zieht ihr die Abgabe aller Vorhut-Tokens knallhart durch – wenn ja, wie viele Tokens habt ihr gesammelt? Oder ist euch das die Zeit nicht wert und ihr freut euch einfach, dass Zavala bald nützlicher wird? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

