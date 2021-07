Die neue Sonnenwenden-Rüstung in Destiny 2 schnell upgraden – So spart ihr 2021 Zeit im Event

In Destiny 2 läuft das Event Sonnenwende der Helden und belohnt euch mit richtig coolen Rüstungen. Wir erklären euch, welche Aufgaben 2021 anstehen, wie ihr schnell Elementar-Sphären erzeugt und Sonnenwenden-Pakete öffnet und was es mit dem Rüstungs-Glühen auf sich hat.

Die Sonnenwende der Helden 2021 ist in Season 14 bei Destiny 2 gestartet. Während des Events, levelt ihr eine zerlumpte Rüstung, bis sie nur so strahlt. Damit ihr mit der finalen Rüstung richtig angeben könnt, müsst ihr aber einiges an Grind und Arbeit auf euch nehmen.

MeinMMO verrät für alle 3 Upgrade-Stufen, welche Aufgaben euch erwarten und wie ihr alle Schritte so schnell wie möglich abschließt. Ihr könnt zu diesem Guide zurückkommen, sobald ihr neue Aufgaben freischaltet. Am Ende haben wir Tipps, die sich in den vergangenen Sonnenwenden-Events bewährt haben.

Wer allgemeine Info zum Sonnenwenden-Event und der Europäischen Luftzone braucht, wird hier fündig:

Destiny 2 stellt Sonnenwende der Helden 2021 vor – Das steckt im Sommer-Highlight

So funktioniert die Event-Rüstung: Besucht Eva Levante im Turm, sie gibt euch zunächst nur einen Helm. Erledigt jetzt ganz schnell einen Durchlaufen in der Europäischen Luftzone (ELZ). Nun erhaltet ihr ein vollständiges Sonnenwenden-Set und könnt mit dem Grind beginnen.

Euer Ziel ist es während des Events, die Rüstung immer weiter aufzuwerten. So steigt der Panzer in der Seltenheitsstufe, bekommt bessere Werte und verändert sich auch optisch. Besucht dazu die Statur der Helden im Turm.

An dieser Statur levelt ihr die Event-Rüstungen, nachdem ihr alle Aufgaben erfüllt habt

Das Upgraden des Sonnenwenden-Sets erfolgt in drei Stufen:

Das blaue Erneuertes-Set

Das legendäre Majestätisches-Set

Das Prachtvolles-Set und kostenloses Rüstungs-Glühen

So lange habt ihr dafür Zeit: Das Sommer-Event läuft seit dem Reset am 6. Juli und endet am 3. August.

Ihr habt also gut einen Monat, bis die Sonnenwende der Helden endet. In diesem Zeitraum müsst ihr das Erneuert-Set und das Majestätisch-Set zwingend leveln. Um das Prachtvoll-Set freizuschalten, habt ihr auch über das Event-Ende hinaus Zeit, die Aufgaben verfallen nicht.

Fokus-Glühen in Destiny 2 kaufen und freischalten

Das Rüstungs-Glühen erklärt: Die Sonnenwenden-Rüstung kann hell leuchten. Diesen Effekt müsst ihr entweder kaufen (Leere, Arkus, Solar und Stasis) oder ihr erspielt euch das Glühen in neutralem Weiß.

Ab dem Majestätisch-Set könnt ihr im Everversum universelle Ornamente der Rüstung mit elementarem Glüh-Effekt kaufen.

Das kostet 6.000 Glanzstaub (erspielbare Währung) oder 1.500 Silber (Echtgeld-Währung).

Passend zu eurem Fokus leuchtet die Rüstung dann automatisch in der Element-Farbe. Bei geladenen Super ist das Glühen am stärksten.

Wer fleißig die Event-Rüstung levelt, läuft in prachtvoller Montour durch Destiny

Schließt ihr die schwersten Herausforderungen ab und levelt die Rüstung bis zum Prachtvoll-Set, erhaltet ihr automatisch einen weißen Glüh-Effekt für eure Prachtvoll-Rüstung. Dafür müsst ihr nichts ausgeben, nur die heftigen Aufgaben meistern.

Bekommt ihr nur eine Sonnenwenden-Rüstung? Nein! Wer auf der Suche nach Ausrüstung mit hohen Statuswerten ist, kann aus den Boxen zufällige Rolls ziehen. Die Chance für Rüstungen steigt nach Abschluss der Aufwertung übrigens deutlich an.

Solltet ihr aus Versehen die Event-Rüstung zerlegen, keine Sorge: Besucht Eva im Turm und klickt in ihrem Inventar nach recht – hier bekommt ihr die Sonnenwenden-Rüstung erneut.

Alle Rüstungs-Aufgaben für Jäger, Titan und Warlock

Die Aufgaben für die 3 Rüstungs-Sets sind für alle Klassen nahezu identisch. Es kann nur vorkommen, dass ein Jäger beispielsweise Arkus-Kills braucht, während der Titan dafür Solar-Kills benötigt. Habt ihr alle Aufgaben für ein Set abgeschlossen, kehrt in den Turm zurück und meditiert bei der großen Statur der Helden. Dann bekommt ihr das nächste Rüstungs-Set.

Muss ich immer das komplette Set tragen? Nein! Ihr müsst nur das Rüstungsteil ausrüsten, für das ihr aktuell Aufgaben absolvieren möchtet. Ist ein Rüstungs-Teil fertig oder bietet für die aktuelle Aktivität keine Aufgabe, rüstet ein Exotic oder eure normale Rüstung mit Mods aus.

Erneuert-Set (blau)

Europäische Luftzone abschließen (Startet die Event-Aktivität im Turm)

Präzise Kills landen (100)

Elementar-Sphären sammeln (200) – nutzt dafür eure Spezial-Waffe oder Fähigkeiten eurer Klasse und schon seht ihr, wie nach einem Kill kleine Kugeln im passenden Element erscheinen

20 Finisher einsetzen, um angeschlagene Feinde zu besiegen

Eine Playlist-Aktivtät abschließen – also einen Strike, Gambit- oder Schmelztiegel-Match

200 Feinde töten – Jäger Gefallene, Titanen Schar und Warlocks Kabal

10 Sonnenwenden-Pakete öffnen: Ihr erhaltet die Pakete nach der Europäischen Luftzone, öffnet sie mit 15 Sonnenwenden-Schlüsselfragment

100 Gegner besiegen – Jäger: Gefallen, Titan: Schar, Warlock: Kabal

Sammelt 50 Elementar-Sphären in Strikes, Schmelztiegel- oder Gambit-Matches – Jäger: Stasis oder Solar, Titan: Stasis oder Arkus, Warlock: Stasis oder Leere

2 Öffentliche Events abschließen

30 gegnerische Hüter in Gambit oder im Schmelztiegel besiegen

Eine Patrouille abschließen

50 Sphären der Macht erzeugen – Durch schnelle Kill mit Meisterwerk-Waffen oder eure Super erzeugt ihr Sphären der Macht (frühes Sphären des Lichts)

3 Verlorene Sektoren laufen

50 Elementarsphären bei Streifzügen sammeln – Streifzüge meint überall in Destiny 2, das können beispielsweise Patrouillen oder öffentliche Events sein. Jäger: Leere, Titan: Solar, Warlock: Arkus

Diese Aufgaben dürfte euch nicht lange beschäftigen. Kombiniert ihr die Aufgaben clever – nutzt also das passende Element und erledigt Events und Patrouillen zeitgleich – seid ihr an einem Abend locker fertig. Spielt nur die Aktivitäten, die angeben sind und wo eure nötigen Feine warten. So erledigt ihr alle Streifzug-Aufgaben automatisch nebenbei.

Tipps zu den Sonnenwenden-Paketen: Die 10 Sonnenwenden-Pakete in der ELZ zu sammeln, sind 2021 richtig einfach. Denn die Objekte werden jetzt permanent auf der Karte angezeigt.

Ihr seht die Kisten in der Europäischen Luftzone jetzt permanent auch durch Wände

Länger dauert es, die nötigen 150 Schlüssel-Fragmente zu finden. Doch glücklicherweise erhaltet ihr Schlüssel-Fragmente auch außerhalb der Europäischen Luftzone. Schnappt euch Beutezüge bei Eva oder erledigt die anderen Rüstungs-Aufgaben.

Letzter Tipp: Öffnet die Pakete sofort, wenn ihr könnt. Durch einen Bug verschwinden bei vielen Hütern Sonnenwenden-Pakete aus dem Inventar.

Majestätisch-Set (lila)

Besiegt 5 Mini-Bosse in der Europäischen Luftzone, bevor der Boss erscheint – Ihr habt hierfür 5 Minuten Zeit und auch die Kills eurer beiden Kameraden zählen

Feinde in der ELZ besiegen (200)

200 Elementar-Sphären sammeln – Arkus, Leere, Solar oder Stasis

50 Elementar-Sphären mit passendem Element in der ELZ sammeln – Jäger (Solar), Titan (Arkus), Warlock (Leere)

100 Kämpfer schnell hintereinander besiegen – gemeint sind hier 100 Doppel- oder Mehrfach-Kills, egal ob durch eure Waffen oder Fähigkeiten

20 Ermächtigungs-Buffs erhalten: Schaut in der ELZ welcher Elementar-Tag aktuell ist (Prisma-Tag zählt für alle Elemente) – rüstet dann den passenden Fokus /die Subklasse aus und die passende Elementar-Waffe aus und sammelt Elementar-Sphären. Haltet in der ELZ Ausschau nach dem Prismatischen Besessenen – der gibt euch sofort den vollen Ermächtigungs-Buff.

Schließt Altäre der Sorgen (Mond) oder die saisonale Override-Aktivität (H.E.L.M.) ab – Altäre geben 5 % pro Welle und Override 30 % pro Durchlauf

Schließt Blinder Quell (Träumende Stadt) oder Zorngeborenen Jagden ab – Im Blinden Quell könnt ihr schnell Fähigkeiten-Kills farmen, in den Zorngebornen Jagden könnt ihr jedoch durch Köder-Zurücksetzung die Aktivität sehr oft und schnell abschließen.

50 Sonnenwenden-Schlüsselfragmente sammeln – das erledigt ihr nebenbei durch Aktivitäten, die ELZ und Event-Beutezüge

100 Granaten-Kill erzielen – Jäger (Solar), Titan (Arkus), Warlock (Leere)

50 Nahkampf-Kill erzielen – Jäger (Arkus), Titan (Solar), Warlock (Leere) wichtig: Ihr müsst keine geladenen Nahkampf ausführen, haut einfach mit passendem Fokus drauf

Absolviert Europa-Events oder die Schlachtfeld-Aktivität – Öffentliche Events geben 20 % und Schlachtfelder 34 %

100 Elementar-Sphären in Strikes, Gambit oder Schmelztiegel sammeln – Jäger (Arkus oder Stasis), Titan (Leere oder Stasis), Warlock (Solar oder Stasis)

50 mächtige Feinde besiegt – Jäger (Kabal), Titan (Schar), Warlock (Gefallene)

3 Dämmerungen, Ruhm-Ranglisten-Matches (PvP) oder Matches in den Prüfungen von Osiris abschließen – Wer keine Lust auf PvP hat, wählt die niedrigste Dämmerung-Schwierigkeit und erhält automatisch Mitspieler

Um das Majestätisch-Set vollständig aufzuwerten, steht ein ziemlicher Grind bevor. Diese Aufgaben dürften am längsten dauern, sind aber nicht wirklich schwer. Ihr müsst wieder darauf achten, die passenden Elemente für Fokus und Waffen einzustellen.

Sobald ihr das Majestätisch-Set habt, könnt ihr Rüstungs-Glühen ausrüsten

Prachtvoll-Set und weißes Glühen

Das finale Upgrade gibt euch keine neue Rüstung, sondern schaltet das weiße Glühen frei.

Eine Dämmerung Feuerprobe auf der Großmeister- oder Spitzenreiter-Schwierigkeitsstufe abschließen

Einen Raid abschließen – Egal welcher Raid, der Endboss muss fallen

Einen Dungeon abschließen – Schließt die Grube der Ketzerei, den Zerbrochenen Thron oder Prophezeiung ab alleine oder im Team ab

15 Hüter in den Trials oder Kompetitiv (Ruhm-PvP) besiegen oder 15 Champions besiegen (PvE)

3 Verlorene Sektoren auf Legendär oder Großmeister abschließen – zählt auch im Team

Jedes Rüstungsstück hat nur eine Aufgabe, die euch aber ins Endgame führt. Rüstet nur das Item aus, für das ihr gerade die Aufgabe erfüllt. Ihr könnt die Aktivität auch normal spielen und erst kurz vor Abschluss die Rüstung wechseln. Vergesst nicht, dass ihr für die 5 Aufgaben unbegrenzt Zeit habt, auch wenn die Sonnenwende schon vorbei ist.

5 Tipps für die Sonnenwende der Helden 2021 in Destiny 2

Da die Veteranen die Sonnenwende nicht zum ersten Mal spielen, hier einige bewährte Tipps.

So geht’s mit dem 2. (und 3.) Charakter schneller: Habt ihr mit einem Charakter ein Rüstungs-Set komplett upgegradet, levelt euer nächster Charakter doppelt so schnell. Besucht dafür Eva im Turm und schaltet “Beschleuniger” frei. Das macht ihr jedes Mal, wenn ihr alle Aufgaben eines Sets erfüllt habt.

Mit den Beschleunigern geht’s schneller

Spielt ihr euren dritten Charakter, geht es dank Beschleunigern sogar dreifach so schnell. Wer also die Sonnenwenden-Rüstung für Titan, Jäger und Warlock möchte, spart reichlich Zeit. Dieses Feature wünschen sich die Hüter schon lange und hielten es letztes Jahr für einen Bug.

Vergessen, was ihr tun müsst? Ihr könnt euer Ausrüstungs-Stück inspizieren. Direkt unter dem Name – noch über den Element-Anzeige – stehen die Aufträge. Navigiert ihr im Menü über ein Sonnenwenden-Rüstungsteil, seht ihr den Zähler für die aktuelle Aufgabe.

Sucht euch einen Einsatz-Trupp: Im Idealfall zieht ihr mit der gleichen Klasse los. So habt ihr alle stets dieselben Aufgaben und Elemente – Wenn eure Freundesliste im Sommerurlaub ist, könnt ihr auch schnell hilfsbereite Hüter durch LFG-Tools finden. In der offiziellen Gefährten App wird aktuell eifrig nach Mitstreitern gesucht.

Destiny 2: Probiert den starken Build fürs Endgame – Laut Profi „zu gut fürs PvE“

Diese Aufgabe solltet ihr zuerst angehen: Startet mit den grindlastigsten Aufgaben zuerst. Auf dem Weg dahin erledigt ihr viele andere, kleinere Aufgaben. Wer sich vor einer Aktivität um passende Kombos Gedanken macht, der kann den Grind deutlich verkürzen.

Was haltet ihr vom Grind während der Sonnenwende der Helden 2021? Hat Bungie die richtigen Schrauben gedreht und das Event attraktiver und zugänglicher gemacht? Oder tut ihr euch die vielen Aufgaben nicht an? Sagt es uns in den Kommentaren gerne, ob ihr weitere Tipps für andere Hüter habt.