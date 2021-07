Destiny 2 stellt Sonnenwende der Helden 2021 vor – Das steckt im Sommer-Highlight

Im Juli steht bei Destiny 2 traditionell das Sommer-Event „Die Sonnenwende der Helden“ (Solstice of Heroes) an. Und Bungie hat das kommende Fest nun offiziell vorgestellt. Was erwartet die Hüter diesmal im Rahmen des Sommer-Highlights?

Was hat es mit der Sonnenwende der Helden auf sich? Dabei handelt es sich um ein jährliches, saisonales Sommer-Event. 2021 findet es im Zuge der laufenden Season 14 statt. Mit der Sonnenwende lässt Destiny 2 dabei traditionell sein laufendes Jahr ausklingen – in diesem Fall also Jahr 4. Bungie und die Hüter blicken in diesem Rahmen gemeinsam auf die zurückliegenden Errungenschaften und Leistungen zurück und zelebrieren die vollbrachten Heldentaten.

Es winken erneut ein schickes Event-Rüstungsset für jede der 3 Hüter-Klassen sowie allerlei eventspezifische Cosmetics im Everversum. Diese Festlichkeiten verkörpern für so manch einen Destiny-Spieler das Highlight des Sommers.

Im neuen Trailer bekommt ihr schon mal einen Vorgeschmack auf die diesjährigen Feierlichkeiten:

Wann findet das Event statt? Die Sonnenwende der Helden 2021 startet am 6. Juli und läuft bis zum 3. August.

Wer kann mitmachen? An diesem Event können alle Hüter teilnehmen – egal, ob ihr nur in der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light das Hüter-Handwerk verrichtet oder alle kostenpflichtigen Zusatzinhalte besitzt.

Ganz neue Spieler müssen lediglich aus dem Kosmodrom entkommen, um den Turm freizuschalten, da dort das Event gestartet wird.

Das erwartet euch bei der Sonnenwende 2021

So geht’s los: Sprecht nach dem Weekly Reset am 6. Juli einfach mit Eva Levante im Turm der Letzten Stadt. Die nette Destiny-Oma wartet auch diesmal an der Statue der Helden mit ersten Event-Rüstungsteilen auf euch und wird erneut der Ansprechpartner für das Event.

Eva Levante

Die Statue der Helden im Turm

Sobald ihr die Europäische Luftzone (dazu gleich mehr) dann erstmal geräumt habt, solltet ihr übrigens an der besagten Statue der Helden meditieren. Dann schaltet ihr nicht nur Beutezüge sowie zusätzliche „Sonnenwende der Helden“-Belohnungen bei Eva frei, sondern erhaltet auch den Rest des ersten Sonnenwende-Rüstungssets.

Die Omi wird zudem auch spezielle Prämien anbieten, wenn ihr eventspezifische Triumphe abschließt – darunter auch eine coole exotische Geisthülle.

Die neue exotische Geisthülle

So läuft das Event ab: Auch im Jahr 2021 geht es für die Hüter in die Europäische Luftzone. Die ELZ ist ein spezielles Gebiet auf der Erde und gleichzeitig auch eine zeitlimitierte Spielersuche-Aktivität.

Ihr könnt sie direkt vom Turm-Hof oder über die Kartenansicht des Turms starten.

Die Aktivität sowie das Gebiet sind nur während der Sonnenwende zugänglich.

Der überwiegende Großteil des Events spielt sich dort ab.

Der Schauplatz besteht aus zahlreichen schwebenden Inseln verschiedener Größe und ist voll mit Feinden und Mini-Bossen, die es unter Zeitdruck ins virtuelle Jenseits zu befördern gilt. Besiegt ihr die Bosse, erhaltet ihr am Ende der Aktivität Beutetruhen voller Sonnenwende-Pakete und Sonnenwende-Schlüsselfragmente. Je mehr Bosse ihr besiegt, desto mehr Truhen erhaltet ihr.

Ein Kampf in der ELZ

Ein malerischer Blick auf die ELZ

Die Schlüsselfragmente benutzt ihr, um Sonnenwende-Pakete zu öffnen. Dadurch verdient ihr Rüstungsteile, Waffen, Materialien, Sonnenwende-Ausrüstung sowie zusätzliche Rolls der neuen Event-Waffe.

Zudem kommt auch die Event-Mechanik “Elementare Ermächtigung” zurück. Täglich steht ein bestimmtes Schadenselement im Fokus. Und ihr sollt Fokus- und Waffenschadenstypen nutzen, die dem täglichen Element entsprechen, um Gegner zu besiegen und so Elementarsphären zu erzeugen. Sammelt ihr diese Sphären ein, werdet ihr “ermächtigt”, erhalte also temporäre Boni und Effekte, die für jedes Element einzigartig sind (kann sein, dass diese Bonuseffekte nicht in allen Spitzen-Aktivitäten verfügbar sind).

An sogenannten Prisma-Tagen stehen alle Elemente dann im Fokus und die elementare Ermächtigung entspricht dann dem von euch aktuell ausgerüsteten Fokus.

Event-Belohnungen

Sonnenwende-Rüstungen: Das größte Highlight des Events dürfte für viele die damit einhergehende Sonnenwende-Rüstung sein.

Die neuen Sonnenwende-Rüstungen 2021

Es gibt jeweils ein Set für jede der 3 Hüter-Klassen und wie auch in den Vorjahren drei Qualitätsstufen, auf die man die Rüstung durch das Erfüllen von allerlei Zielvorgaben in verschiedenen Bereichen des Spiels aufwerten kann. Jede Stufe schaltet ein neues Aussehen und neue Effekte (Rüstungsglühen) für eure Rüstung frei.

Schließt ihr Zielvorgaben für die Event-Rüstungsteile ab, erhaltet ihr Zugriff auf Rüstungsbeschleuniger von Eva. Diese erhöhen den Fortschritt für Sonnenwende-Rüstungszielvorgaben während des Events. Dadurch könnt Sets für weitere Charaktere schneller abschließen. Super für alle, die mehr als einen Charakter spielen.

Event-Waffe: Im Rahmen der Sonnenwende 2021 könnt ihr euch eine Event-Waffe verdienen. Es gibt eine neue Legendäre Schrotflinte – die „Windrose“. Sobald ihr die Waffe freigespielt habt, könnt ihr euch weitere Rolls über Sonnenwende-Pakete erspielen.

die „Windrose“

Die neue Event-Schrotflinte in Aktion

Was die neue Event-Schrotflitne auf dem Kasten hat, lest ihr dann auf MeinMMO.

Everversum-Prämien: Auch im Ingame-Shop wird es traditionell passend zur Sonnenwende zahlreiche eventspezifische Items geben – wie unter anderem neue universelle Ornamente für die Event-Rüstungen (gegen Silber UND Glanzstaub), neue Schiffe oder neue Sparrows. Hier einige Beispiele:

Was haltet ihr von der Sonnenwende der Helden 2021? Seid ihr auch dieses Jahr fleißig dabei oder ist das zu wenig Abwechslung und Neues im Vergleich zu den Vorjahren? Gibt es irgendeine Prämie, auf die ihr euch ganz besonders freut? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.