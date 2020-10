Mit dem Release der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) rotieren zahlreiche Inhalte aus dem Spiel. Destiny 2 wird deutlich kleiner und verliert 2 Jahre Content. Was bietet dann eigentlich noch die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light?

Was ist überhaupt Destiny 2: New Light? Dabei handelt es sich um die Free-to-Play-Version von Destiny 2, die am 1. Oktober 2019 mit dem Release der Shadowkeep-Erweiterung live ging. Diese bietet viele Inhalte der bisherigen Destiny-2-Erfahrung komplett ohne jegliche Kosten an.

So umfasst die Free-to-Play-Version bisher

Free-to-Play-Hüter erhalten zudem uneingeschränkten Zugriff auf den gesamten PvP-Content sowie auf allerlei weitere ausgewählte Inhalte – auch aus Jahr 2 und sogar aus Jahr 3. So ist beispielsweise die Menagerie mit dabei, 5 Raids oder auch Strikes aus Shadowkeep.

Hier einige der Inhalte von Destiny 2: New Light

Die Forsaken-Erweiterung, die Shadowkeep-Erweiterung oder die Seasons sind hingegen nicht enthalten und bleiben auch weiterhin kostenpflichtig.

Kurzum: Der Umfang war enorm – gerade für ein Free-to-Play-Modell. Es gab massenweise kostenlose Inhalte, für die Spieler zuvor noch eine Menge Geld zahlten. Mit New Light wollte Bungie „Mauern einreißen“ und möglichst viele Spieler im Destiny-Universum zusammenbringen, damit sie dort gemeinsam Abenteuer erleben können. Doch so wie es aussieht, sind bald kaum noch Mauern zum Einreißen übrig.

Was hat es mit dem Kleiner-Werden auf sich? Bungies Action-MMO kann nicht unendlich weit wachsen. Destiny 2 ist mit seiner Architektur mittlerweile einfach zu groß geworden, um effizient aktualisiert und gewartet zu werden. Dabei tragen die Komplexität sowie die bislang konstant zunehmende Größe dazu bei, dass es mehr Fehler und weniger Innovationen gibt.

Deshalb wird das Spiel bald kleiner – trotz neuer Inhalte. Denn zeitgleich mit dem Release der neuen Erweiterung Beyond Light, werden zahlreiche Inhalte aus dem Spiel in die sogenannte Destiny Content Vault rotieren. Dieses neue System verkörpert im Prinzip eine Art gigantischen Ressourcen-Pool, aus dem sich die Entwickler jederzeit bedienen können.

Soll auch aus der Vault in Jahr 4 ins Spiel rotieren – der ikonische Raid Die gläserne Kammer aus Destiny 1

Dort werden alle bisherigen und neuen Inhalte von Destiny 2 und aus Destiny 1 gelagert. Bei Bedarf können sie wieder rausgeholt und wiederverwendet werden.

Die bald entfallenden Inhalte werden also nicht gelöscht, sie sind dann nur nicht mehr aktiv im Spiel, können aber durchaus wieder zurückkehren.

Das alles Verschwindet mit dem Release von Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2 wird mit Jenseits des Lichts deutlich kleiner und sich auf das zurückkehrende Kosmodrom sowie die neue Location auf dem Eismond Europa konzentrieren.

Welche Inhalte fallen genau weg? Ab dem 10. November verschwinden die 5 Schauplätze

Io

Titan

Mars

Merkur

samt all den zugehörigen PvE-Aktivitäten wie Strikes oder Missionen. Dazu wird im Prinzip die komplette bisherige Einstiegs-Erfahrung gestrichen – also das, was Destiny 2: New Light bislang ausmacht, wie die Kampagnen „Die Rote Schlacht“, „Fluch des Osiris“ sowie „Kriegsgeist“.

Bald nicht mehr verfügbar – der Leviathan-Raid auf dem namensgebenden Schiff von Imperator Calus

Auch die Schmieden, der Abrechnung-Modus sowie die Menagerie oder die Tributhalle rotieren in die Vault.

Erhalten bleiben die Story-Kampagne von Forsaken sowie die Erweiterung Festung der Schatten – vorausgesetzt, ihr habt diese kostenpflichtigen, optionalen Inhalte gekauft. Denn Free-to-Play-Spieler haben dann auch weiterhin keinen Zugriff darauf. Doch was bleibt dann eigentlich für New Light? Was ersetzt die entfallenden Inhalte im Free-to-Play?

Was bleibt dann überhaupt für Destiny 2: New Light? Erhalten bleiben die Schauplätze

Europa (neu)

Kosmodrom (aus der Vault)

Mond

Wirrbucht

Träumende Stadt

Europäische Todeszone (ETZ)

Nessus

So wird die Karte von Destiny 2 ab Herbst 2020 aussehen

Doch was können New-Light-Spieler machen? Das ist leider nicht mehr wirklich viel. Bisher wissen wir folgendes:

Free-to-Play-Spieler können auf den gelisteten Schauplätzen Patrouillen in der Open World angehen (aber dort keine Story-Missionen absolvieren)

Sie können Strike-, Schmelztiegel- und Gambit-Playlists spielen. Die Strikes richten sich dabei nach den aktiven Schauplätzen. Die PvP-Playlists sind ein „Best of“-Mix von Karten aus Destiny 1 und 2. Und Gambit und Gambit Prime sind dann in einem einzigen Modus vereint.

Sie können den Dungeon „Prophezeiung“ bestreiten – dieser soll kurz nach dem Release von Beyond Light erneut aktiv werden

Sie können an Events wie beispielsweise dem Winterfest „Anbruch“ oder der „Scharlach-Woche“ teilnehmen

Ein neuer Einstieg für neue Spieler und Veteranen kommt

Und im Prinzip war es das auch schon. Destiny 2: New Light bietet dann also um einiges weniger, als es bisher der Fall ist. Das Einzige, was man noch irgendwie als eine Art Ersatz bezeichnen kann, ist das neue Intro.

Shaw Han, ein neuer NPC, wird bald frisch gebackene Hüter im wiederkehrenden Kosmodrom einschulen

Denn Destiny 2 erhält mit dem Start von Jenseits des Lichts einen überarbeiteten Anfang – auch für New Light. Dieser spielt sich im Kosmodrom auf der Erde ab. Dort werden neue Spieler im Verlauf mehrerer Missionen mit den Grundmechaniken des Spiels und ihren ersten Schritten als Hüter vertraut gemacht.

Doch auch das dürfte nur einen Bruchteil vom Umfang bieten, den man bisher in Form der Red-War-Kampagne und der beiden DLCs Fluch des Osiris und Kriegsgeist kostenlos genießen konnte.

Kurzum: Bleibt es dabei, wird man bald viel früher in die Tasche greifen müssen, wenn man mit Destiny 2 weitermachen oder selbst, wenn man es sich etwas genauer anschauen will. Destiny 2 wird kleiner und am härtesten trifft das nach bisherigem Stand die Free-to-Play-Version.

