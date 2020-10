Destiny 2 bekommt bald einen neuen Anfang – So beginnt eure Reise als Hüter

Zum Start von Jenseits des Lichts überarbeitet Bungie den Beginn der Reise als Hüter für alle neuen Spieler – auch für die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light. Das Spiel soll dann deutlich zugänglicher, der Einstieg einfacher werden und endlich einen roten Faden bieten.

So ist die aktuelle Situation beim Einstieg in Destiny 2: Eigentlich sollte Destiny 2: New Light den perfekten Einstieg in Destiny-Universum darstellen. Schließlich bietet die Free-to-Play-Version (noch) eine große Menge cooler Inhalte – und das kostenlos für alle Spieler.

Jeder, der sich Destiny 2 mal genauer anschauen oder gar bereits erste ernsthafte Schritte als frisch gebackener Hüter gehen möchte, bekommt hier eine richtig gute Gelegenheit dazu. Aber trotz oder gerade aufgrund der vielen Inhalte, ist der Einstieg für Neulinge alles andere als zugänglich und einfach zu meistern.

Nach einer Mission werdet ihr aktuell bereits ins kalte Wasser geworfen. Was sollte man zunächst spielen? Was sind all diese blinkenden Symbole? Wer ist Zavala? Was soll ich mit diesen Engrammen machen? Mit diesen und vielen anderen Fragen werden neue Spieler bislang ziemlich alleine gelassen. Doch das soll sich bald ändern.

Destiny 2 wird neue Spieler bald mehr an die Hand nehmen

Bungie poliert den Anfang von Destiny 2 auf – Besserer Einstieg für neue Spieler

Warum die Änderung? Beim Einstieg fehlt es aktuell vor allem an 2 Dingen:

Wichtige, grundlegende Mechaniken werden nicht gut oder gar nicht erklärt.

Es fehlt ein roter Faden, an dem sich neue Spieler entlanghangeln können. In der Einführungsmission erfährt man zu wenig, danach weiß man nicht mehr, wohin.

Und genau das soll sich nach der Überarbeitung des Einstiegs ändern.

Wann kommt die Änderung? Den neuen Anfang bekommt Destiny 2 am 10. November spendiert – also mit dem Release von Update 3.0.0 und dem Start der neuen Erweiterung Beyond Light.

Doch der Anfang steht allen neuen Spielern zur Verfügung, ist also nicht an den Kauf von Jenseits des Lichts geknüpft.

Der Beginn der Reise führt bald ins Kosmodrom – nicht nur in einer kurzen Mission

So spielt sich der neue Anfang: Neue Hüter werden ihre Reise dann zunächst ähnlich beginnen, wie viele von uns es bereits taten. Ein herrenloser Geist ist auf der Suche nach einem Hüter, trifft auf den Spieler und belebt diesen zum ersten Mal wieder. Doch nun wird es anders. Destiny 2: New Light schickt Neulinge dafür auf eine mehrteilige Quest.

Man wird nicht direkt ein Schiff finden, sondern erstmal auf einen anderen Hüter in der Wildnis rund um das Kosmodrom treffen. Dieser NPC heißt Shaw Han (siehe Titelbild) und ist mit seinem Einsatztrupp unterwegs auf einer Mission, um herauszufinden, was die Schar im Kosmodrom vorhat. Genau dieser NPC wird dann die neuen Hüter an die Hand nehmen und die grundlegenden Systeme und Gameplay-Mechaniken des Spiels näher bringen.

In den ersten paar Missionen machen sich neue Spieler so mit der Welt von Destiny 2 vertraut. Dabei probiert man verschiedene Waffen aus, findet Engramme und testet die daraus erhaltenen Rüstungen. Auch an das Fortschrittssystem wird man dabei herangeführt, lernt das User-Interface kennen und macht mit Quests, Beutezügen, der Sammlung und anderen Kern-Aspekten des Spiels Bekanntschaft.

All das wird sich im neu ins Spiel gekommenen Kosmodrom abspielen und bereits vor eurer ersten Landung im Turm, dem wichtigsten Social Space von Destiny 2, passieren – also bevor das Spiel sich überhaupt richtig entfaltet.

Dieses Panorama dürfte noch so manch ein Veteran kennen – und kann es auf Wunsch bald wieder bestaunen

Gut für Neulinge, aber auch für Veteranen interessant: Neue Spieler profitieren so von einem gut erklärten Einstieg und Veteranen können sich dabei auf einen Nostalgie-Tripp freuen, bei dem sie auch das ein oder andere neue Detail entdecken können – beispielsweise einen Verlorenen Sektor, der bis dahin nicht im Spiel war. Denn auch bestehende Spieler, die längst über den Anfang des Spiels hinaus sind, können diese Erfahrung ab dem 10. November genießen und sich auf die entsprechende New-Light-Quest begeben.

Kurzum: Hat euch der Einstieg bei Destiny 2 bisher abgeschreckt oder seid ihr komplett neu, dann kann es sich durchaus lohnen, ab dem 10.11. wieder vorbeizuschauen – auch, wenn die Free-to-Play-Version an anderen Stellen einiges an Inhalten verliert. Doch auch gestandene Hüter können sich auf ein nostalgisches Erlebnis freuen.

Was haltet ihr vom frischen Einstieg? Werdet ihr als Veteran den neuen Anfang von Destiny 2 spielen? Oder habt ihr nur noch Augen für brandneue Inhalte wie ich? Ich bin richtig heiß auf Destiny 2, aber kann mich nicht dazu zwingen, es zu spielen