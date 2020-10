Spätestens seit dem jüngsten Trailer zu den neuen Exotics von Destiny 2: Beyond Light ist unser Shooter-Experte Sven Galitzki wieder richtig im Destiny-Fieber. Doch er steckt gleichzeitig in einem Dilemma. Denn aktuell kann er sich nicht mal mehr zum Spielen zwingen. Und ihr?

Deshalb bin ich gerade wieder heiß auf Destiny 2: Am 10. November startet bei Destiny 2 die neue Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light). Und je mehr handfeste Infos dazu veröffentlicht werden, desto mehr Bock habe ich auf das neue Addon. Auch, weil kurze Zeit später meine Reise dann auf der PS5 weitergeht – in 4K und mit 60 FPS.

Und mal die kritische Experten-Sicht beiseite: Bereits die neue Location auf dem Eismond Europa mit der mysteriösen Tiefsteinkrypta sowie die Story rund um die Dunkelheit haben es dem Spieler in mir angetan.

Das ist genau mein Ding. Auch auf das neue Element Stasis freue ich mich richtig – da werde ich sogar wohl erstmals nicht mit meinem üblichen Jäger-Main in die neuen Inhalte starten.

Und haben all diese Dinge für immer mehr Vorfreude auf Beyond Light gesorgt, so setzte der jüngste Trailer zu den kommenden Exotics dem Ganzen nun die Krone auf. Die Exotics sehen allesamt cool und durchaus vielversprechend aus (auch wenn der Warlock dabei wohl die A-Karte gezogen hat). Ich will jede Waffe und jedes einzelne Rüstungsteil unbedingt haben und selber ausprobieren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Kurzum: Der Exotic-Trailer hat mich nun endgültig auf den Hype Train geschmissen und ich brenne förmlich darauf, wieder regelmäßig Destiny 2 unsicher zu machen. Denn aktuell bin ich nur selten als Hüter unterwegs.

Ich habe wieder richtig Bock auf Destiny 2 … ab November

Das ist aktuell mein Problem mit Destiny 2: So sehr mich der neueste Trailer wieder auf Destiny 2 heiß machte, so sehr hat er mir auch wieder vor Augen geführt, warum ich erst ab dem 10. November wieder aktiv mit Destiny 2 anfangen werde. Oder im Falle eines Saison-Endes in Form eines neuen Live-Events wie bei Season 10 unter Umständen einige Tage früher.

Denn aktuell kann ich mich nicht mal mehr dazu zwingen, wirklich ernsthaft Destiny 2 zu spielen – so sehr ich es jetzt auch eigentlich will.

Alles, was mich auf lange Sicht motivierte, ist mittlerweile einfach ausgelutscht. Alles, was ich wollte, habe ich mir längst erspielt, die Story rund um die Dunkelheit geht nicht wirklich weiter. Und selbst einfach mal mit Freunden abhängen und gemeinsam Spaß haben, ist kaum noch möglich.

Die alten Raids sind mittlerweile ausgelutscht – und auch per LFG findet man nicht immer Mitspieler

Season 11 zieht sich nach Verschiebung endlos in die Länge

Und offenbar bin ich nicht der einzige, der sich aktuell so fühlt. Die sonst für aktuelle Destiny-Verhältnisse doch recht aktive Freundes-Liste ist wie ausgestorben und selbst auf LFG bekommt man nicht mehr immer ohne weiteres einen Spaß-Raid für Calus oder einen Trupp für heroische Menagerie zusammen. Die aufgrund der Beyond-Light-Verschiebung künstlich in die Länge gezogene Season 11 tut da wohl ihr Übriges.

So spiele ich aktuell Destiny 2: Am besten lässt sich meine aktuelle Situation bei Destiny mit folgenden Beispielen beschreiben:

Ich habe mich richtig auf das Halloween-Event Festival der Verlorenen 2020 gefreut. Bisher hatte ich jedes Jahr ordentlich Spaß dabei. Voller Vorfreude flog ich also direkt nach dem Weekly Reset zum Festival-Beginn in den Turm. Schon auf dem Weg dorthin habe ich mich gefragt, was ich gleich eigentlich machen soll, wo sonst keiner online ist. Nachdem ich dann die zugegebenermaßen schicke Event-Rüstung für meinen Jäger im Everversum gekauft hatte, überlegt ich noch kurz… und machte aus.

Mein Höhepunkt der letzten Destiny-Wochen – Der Kauf der Halloween-Rüstung für den Jäger

Der neueste Exotic-Trailer machte mich dann am Mittwoch wieder so richtig heiß auf Destiny 2, doch das offenbar erst ab dem 10. November. Denn ich flog erneut voller Elan in den Turm… und machte noch vor der Landung aus. Und so sehr es mich auch schmerzt, da Destiny 2 mein absolutes Lieblingsspiel ist – zu mehr, als in den Turm zu fliegen, reicht es aktuell leider einfach nicht. Selbst, wenn ich mich schon zwinge, verliere ich momentan spätestens da wieder die Lust.

Es ist Zeit für was wirklich Neues in Destiny 2

Die Lösung für das Problem: Ist deshalb nun alles schlecht oder Destiny 2 ein schlechtes Spiel? Keineswegs. Es ist und bleibt mein Lieblingsspiel mit enorm viel Potenzial und zahlreichen unvergesslichen Augenblicken meines Gamer-Lebens. Aber gerade für mich als langjährigen Veteranen wird nun deutlicher denn je: Es ist verdammt nochmal an der Zeit für etwas Neues. Etwas wirklich Neues. Und genau das erhoffe ich mir von Jenseits des Lichts – auch, wenn ich mich natürlich frage, für wie lange es reichen wird.

Vielleicht ist es gut, dass jetzt zahlreiche Gebiete aus dem Spiel in die Destiny Content Vault weg-rotieren. Vielleicht ist es gut

dass man sich jetzt nur auf Europa als Hauptschauplatz konzentriert

dass endlich (fast) nur neue oder generalüberholte Exotics wie die No Time to Explain kommen, auch wenn ich an sich nichts gegen vernünftig umgesetztes Recycling als zusätzliche Inhalte habe.

dass endlich wieder neue Fokusse und erstmals auch ein neues Element ins Spiel kommen

Mit diesem Recycling habe ich keine Probleme und freue mich sogar richtig drauf – die neue Keine Zeit für Erklärungen

Denn auch, wenn ich nicht weiß, wie das Ganze sich dann am Ende in der Praxis gestaltet und für wie lange es unterhält – genau darauf habe ich gerade Mega-Lust, genau darauf setze ich meine Hoffnung, genau das macht mich aktuell heiß auf Destiny 2. Und dabei merke ich immer mehr: All den alten Kram kann ich langsam nicht mehr sehen. Dafür kann ich mich nicht mal mehr in den Turm zwingen.

Kurzum: Für mich und für viele andere wohl auch ist es einfach an der Zeit, dass Jenseits des Lichts endlich kommt. Ich kann es jedenfalls kaum abwarten und Destiny 2, so wie es gerade ist, einfach irgendwie nicht mehr spielen. Wir sehen uns am 10. November auf Europa, Hüter!

Wie steht’s bei euch gerade um Destiny 2? Wie sieht es bei euch aus? Geht es euch da ähnlich? Wartet ihr auch nur noch auf Beyond Light? Habt bereits komplett aufgehört? Seid ihr immer mal wieder oder vielleicht sogar noch regelmäßig in Destiny 2 unterwegs?

Gerade als neuer Spieler bekommt man ja eine Menge toller Inhalte geboten – selbst mit der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light. Was hält euch aktuell (noch) am Zocken? Lasst es uns und andere in den Kommentaren wissen.