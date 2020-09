Der Loot-Shooter Destiny 2 bekommt mit der baldigen Erweiterung Beyond Light drei neue Stasis-Klassen. Die hantieren allesamt mit Eis und bringen frischen Wind in das Gameplay von Destiny 2. Doch welche der drei neuen Klassen ist euer Favorit? Macht bei unserer MeinMMO-Umfrage mit und findet es raus!

Was hat es mit den neuen Klassen auf sich? Die kommende Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) von Destiny 2 wird drei einzigartige Stasis-Klassen bringen. Die setzten allesamt auf das neue Stasis-Element. Das entstammt der Dunkelheit und stellt die erste neue Schadensart dar, die es in den 6 Jahren von Destiny überhaupt gibt.

Kernthema von Stasis ist Eis und Frost. Ihr bekommt also massig Effekte, die Gegner behindern, einfrieren und verlangsamen. Das ermöglicht im PvE massig neue Möglichkeiten und könnte im PvP ein echtes Problem werden.

Dennoch werden sicher viele von euch die neuen Stasis-Klassen ausprobieren. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die neuen Versionen von Warlock, Jäger und Titan:

Die drei neuen Stasis-Klassen kurz vorgestellt

Was steckt im Wiedergänger? Der Wiedergänger ist ein Jäger und die Entwickler haben sich bei ihm an der Kampfweise der legendären Ninjas orientiert. Daher hantiert der Wiedergänger mit fiesen Eis-Shurikens, die er im „Nahkampf“ auf Gegner wirft. Die Dinger prallen von Wänden ab und verlangsamen Gegner. Wenn sie öfter getroffen werden, frieren sie sogar ein.

Als Super-Fähigkeit wirf der Wiedergänger spezielle Sicheln. Eine davon setzt eine Stasis-Welle frei, die alles Einfriert. Die andere Sichel hingegen erzeugt einen Sturm, der Gegner anzieht und sie dann vereist.

Der Wiedergänger ist ein Eis-Ninja.

Das sagt die Community: Während Jäger-Fans sich auf die neuen Fähigkeiten freuen, haben einige auch Bedenken. Gerade die vielen zielsuchenden und einfrierenden Effekte des Wiedergängers hören sich für PvP-Fans arg OP an und man befürchtet, dass Jäger sich im Schmelztiegel bald unbeliebt machen werden.

Was kann der Koloss? Der Koloss ist quasi der Archetyp eines Titanen: Ein mächtiger Riese, der massiv Schaden einsteckt und austeilt. Seine Fähigkeit Zitterschlag lässt den Koloss einen massiven Fausthieb ausführen. Der wirft den Gegner zurück und verlangsamt alle Feinde im Umkreis um den Einschlag. Titanen, die sich einfach gerne laut schreiend ins Getümmel stürzen, lieben diese Fähigkeit jetzt schon.

Die neue Super Gletscherbeben gibt euch eine Eis-Rüstung und unbegrenzte Nahkampf-Energie. Der Koloss haut damit noch härter zu und springt auch weiter, höher und schneller. Seine Hiebe setzen Schockwellen frei, die Gegner einfrieren. Wenn ihr diese dann anrempelt oder sonst wie trefft, zersplittern sie. Wer also massiv um sich schlagen will, ist hier richtig.

Der Koloss ist der titanischte Titan!

Das sagt die Community: Man merkt schnell, das sich viele Titanen-Fans genau diese Klasse immer gewünscht haben. Wild in Gegner reinrammen und alles kaputt hauen ist wohl ein Fan-Favorit. Allerdings würden sich manche Spieler auch mal was komplett neues Wünschen als „noch einen Stürmer“ mehr.

Was kann man sich unter dem Schattenbinder vorstellen? Der Schattenbinder ist der Eismagier unter den Warlocks. Er nutzt im Nahkampf ein gefrorenes Zepter, mit dem er Eissplitter auf Gegner schleudert. Treffen die, so friert es die Feinde augenblicklich ein und ihr könnt sie zersplittern lassen.

Die Super nennt sich Winterzorn und ihr schwebt dabei erstmal herum und friert Gegner mit Eisgeschossen ein. Als Nächstes wird eine Schockwelle ausgelöst, die alle gefrorenen Gegner zerplatzen lässt und so noch mehr Schaden in der Umgebung anrichten. Eine ideale Fähigkeit, um mal ordentlich mit Gegnergruppen aufzuräumen.

Auch der neue Warlock hantiert mit Eis.

Das sagt die Community: Fand, die von den bisherigen Klassen in Beyond Light nicht so überzeugt waren, finden den neuen Warlock noch am frischesten, da seine Fähigkeiten am wenigsten altbekannten Skills ähneln. Allerdings befürchten auch hier viele Spieler gravierende Probleme im PvP.

Umfrage – MeinMMO sucht die Super-Destiny-Stasis-Klasse

Welche Klasse spielt ihr? Wenn Beyond Light am 10. November 2020 schließlich erscheint und ihr euch für eine der neuen Stasis-Klassen entscheidet, welche wird es dann sein? Schlägt euer Herz für den Eismagier, den Frost-Koloss oder den eiskalten Ninja?

Ihr habt jeweils nur eine Stimme, also nutzt sie weise. Das Ergebnis der Umfrage werden wir euch dann beizeiten in einem eigenen Artikel zur populärsten neuen Klasse in Destiny 2 Beyond Light präsentieren.

Sagt uns doch auch in den Kommentaren, warum ihr euch für genau diesen Stasis-Fokus entschieden habt – auch wenn wir natürlich wissen, dass es bald deutlich mehr Warlocks da draußen gibt.