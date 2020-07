Destiny 2: Release von DLC Beyond Light verschoben – Das sagt Bungie

Das kommende DLC „Beyond Light“ (Jenseits des Lichts) von Destiny 2 wird überraschend verschoben. Es sollte eigentlich schon im September erscheinen, doch wird nun nach hinten verlegt.

So ändert sich der Release:

Eigentlich sollte Jenseits des Lichts am 22. September 2020 erscheinen – Es war als große Herbst-Erweiterung angedacht

Als neuen Release-Tag nannte Bungie nun den 10. November 2020

Als Grund hierfür nannten sie die Corona-Pandemie. Die Zusammenarbeit wurde dadurch erschwert und ein Release im September ist nicht mehr möglich

Bungie will Qualität hochhalten

Das sagt Bungie: Auf ihrer Website sprechen die Entwickler über die Beweggründe für die Verschiebung. Sie nannten die letzten Monate eine Herausforderung und sie mussten lernen auf andere Art und Weise zusammenzuarbeiten.

Trotz der Krise möchte man das gleiche Qualitätsniveau halten und deshalb kommt es nun zur Verschiebung.

An update on the release date for Beyond Light: https://t.co/rt61t90eEz pic.twitter.com/1xRcgcbu43 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 16, 2020

Wie soll es jetzt weitergehen? In den nächsten Wochen wird es weitere Infos darüber geben, was in Beyond Light auf euch warten wird. Außerdem wird die Saison der Ankunft bis zum 10. November fortgeführt. Es wird also auch hier Anpassungen geben, damit ihr auch weiterhin etwas zu tun haben werdet.

Die Saison der Ankunft bleibt ebenfalls länger als gedacht.

Was ist Jenseits des Lichts? Das ist das riesige DLC, was Destiny 2 über die nächsten Monate mit Content versorgen soll. Es ist das erste Kapitel einer neuen Trilogie und der Beginn einer neuen Ära in Destiny 2. So beschreibt Bungie selbst den kommenden DLC.

In Jenseits des Lichts wartet eine neue Location auf euch. Ihr müsst den Eismond Europa erkunden. Dort wird dann auch zum Großteil die neue Kampagne von Destiny 2 spielen. Sogar ein neues Element kommt passend zum DLC.

Ein Highlight wird auch eine neue Macht sein, der ihr auf Europa begegnet. Eure Gegenspielerin wird Eramis sein. Sie ist der Kell der Dunkelheit und kann die dunkle Kraft kontrollieren.

Das DLC ist nur der Anfang vom großen Plan der kommenden 2 Jahre zu Destiny 2. In einem ausführlichen Special stellen wir von MeinMMO euch alle Details zum kommenden DLC von Bungie vor: Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022. So wird auch über Destiny 3 und die Entwicklungen dabei gesprochen.