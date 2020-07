Destiny 2: Neuer Boss ärgert euch schon seit Jahren und ihr habt nichts gemerkt

In Destiny 2 treffen wir bald auf eine Gefallenen-Baronin, die nicht nur die neue Oberschurkin im DLC wird, sondern uns schon seit Jahren ärgert.

Das ist die neue Oberschurkin: Mit der großen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) führt uns Destiny 2 auf den eisigen Mond Europa. Hier hat sich eine Gefallenen-Baronin eingenistet, die der neue Hauptfeind des DLCs ist: Eramis, Kell der Dunkelheit.

Die Dame trat im offiziellen Enthüllungs-Trailer (via YouTube) erstmals selbst in Erscheinung. Was viele nicht wissen, Eramis bereitet den Spielern schon seit Jahren Kopfzerbrechen – Sie war beispielsweise die Strippenzieherin einer der coolsten Missionen überhaupt.

Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die dunklen Machenschaften unserer großen Widersacherin, durch die im Herbst das erste neue Element seit 6 Jahren ins Destiny-Universum kommt:

Neues Element Stasis in Destiny 2 – Das wissen wir zu den dunklen Subklassen

Ausbruchskünstlerin, Einbruchexpertin und Eiskönigin

Diese Rolle spielte Eramis bisher: Eramis hat sich in der Vergangenheit einen Namen unter den Gefallen gemacht, indem sie als Space-Piratin Schiffe stahl. Im Englischen ist ihr Beiname auch „The Shipstealer“. Sie gehörte ursprünglich dem Haus der Teufel an – Veteranen kennen ein anderes Mitglied dieses Ablegers: Sepiks Prime.

In diese wichtigen Ereignisse ist sie verwickelt:

Eramis wurde gefasst und ins berüchtigte „Gefängnis der Alten eingesperrt“ – Wo auch Fiesling Skolas eine Zelle bewohnt

Während der Forsaken-Story gelang der Baronin der Ausbruch aus dem Hochsicherheitstrakt – Ihr erinnert euch womöglich, bei diesem Ausbruch starb Fanliebling Cayde-6

Fortan wollte Eramis sich an der Welt rächen – Sie machte sich auf die Suche nach SIVA

Wie gefährlich die Gefallenen dank SIVA werden, sahen wir im „Zorn der Maschine“-Raid

Sie steckte hinter dem Einbruch in den alten Turm – Wir kennen diesen Einbruch als die geniale Mission „Stunde Null“

Gemeinsam mit Mithrax verhindern wir, dass Eramis sich SIVA bemächtigt und erlangen dadurch das Exotic Perfektionierter Ausbruch

Nach ihren Schandtaten und der Niederlage in Stunde Null floh die Schurkin und versteckte sich in den Weiten des Alls – Jetzt wurde sie auf Europa aufgespürt.

Skolas

Aksis

SIVA in Waffengestalt: Perfektionierter Ausbruch

Eramis Kralle ziert das Box-Art des DLCs Eramis möchte den Gefallenen zu neuem Glanze verhelfen

Hier hat sie in Ruhe experimentiert und ein neues Element erschaffen: Stasis. Dabei hat sie es mithilfe der Dunkelheit geschafft, die Kälte zu kontrollieren. Diese dunkle Frucht dürfen wir dann ab dem 22. September selbst kosten.

Es bleibt spannend zu sehen, in welcher Form die Eiskönigin gegen uns Antritt. Wird sie der Endgegner der Story oder gibt sie sich als Raid-Boss ein Stelldichein?

