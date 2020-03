Destiny 2: Sieht so aus, als kehrt bald eine große Bedrohung aus Teil 1 zurück

Datamining-Funde lassen darauf schließen, dass wir es in Destiny 2 bald mit einer großen Bedrohung aus Teil 1 zu tun bekommen könnten. Was hat es damit auf sich?

Achtung, potentielle Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Was wurde da bei Destiny 2 entdeckt? Der bekannte Data Miner Ginsor hat mal wieder einige seiner Funde mit der Community geteilt. So hat er einige spannende Infos aus den Spieldaten nach dem letzten Destiny-2-Update extrahiert, die aktuell von zahlreichen Hütern diskutiert werden.

Diese lassen darauf schließen, dass ein alter Feind, eine der größten Bedrohungen aus Destiny 1, zurückkehren könnte – nämlich SIVA.

Was ist SIVA überhaupt? Bei SIVA handelt es sich um eine sich selbst vervielfältigende Nano-Technologie, die durch Clovis Bray während des Goldenen Zeitalters entwickelt wurde.

Ursprünglich als Unterstützung für den Bau entfernter Kolonien im gesamten Sonnensystem gedacht, erwies sich SIVA jedoch als verheerende Waffe, die der Kriegsgeist Rasputin einst gegen die Eisernen Lords einsetzte.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video anschauen:

Zudem wurde diese Technologie durch die Gefallenen in der Destiny-Erweiterung „Das Erwachen der Eiseren Lords“ genutzt, um sich zu verstärken. Sie war im Prinzip die größte Gefahr zum Ende (in der 4. und letzten Erweiterung) von Destiny 1, der wir Hüter uns entgegenstellen und die wir eindämmen mussten.

Was genau verraten die Daten-Einträge über SIVA? Beim Durchforsten der Daten ist Ginsor dabei auf zwei interessante Einträge gestoßen.

Einer davon dreht sich offenbar um eine Mission rund um Felwinter, einen eisernen Lord, der besonders brutal zu seinen Feinden war, sowie seine ikonische Schrotflinte Felwinters Lüge.

In diesem Zusammenhang wird auch SIVA erwähnt.

Der andere Fund ist ein Roh-Modell eines SIVA-Monitors mit den charakteristischen SIVA-Custern, wie es bereits aus Destiny 1 bekannt ist.

Quelle: Ginsor via Sweatcicle auf Twitter

Wie und wann kommt das Ganze ins Spiel? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Doch viele vermuten, dass wir SIVA in der nächsten Saison, also in Season 11, gegenüber stehen könnten. Oder möglicherweise schon zum Ende der Season 10 – als eine Art Überleitung zur nächsten Saison.

Denn solche Assets würde Bungie in den Augen zahlreicher Fans nicht ohne weiteres ins Spiel bringen – gerade, wo aktuell die Entwicklung des Spiels aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus sowieso eingeschränkt läuft.

Bungie hatte zudem angekündigt, dass die Season 11 ganz besonders werden soll. Und SIVA würde sich da gut anbieten, so einige Hüter. Zudem würde sich die Rückkehr dieser Nano-Tec gut dafür eignen, um den aktuellen Handlungsstrang rund um den Kriegsgeist Rasputin aus der laufenden Saison der Würdigen aufzugreifen und logisch fortzusetzen – mal ganz davon abgesehen, dass Bungie sich gerne bereits vorhandenen Ressourcen bedient.

Es deutet also einiges auf eine baldige Begegnung mit SIVA hin. Wie das Ganze jedoch ins Spiel kommt – darüber scheiden sich die Geister. Einige vermuten, dass die von Ginsor ausgelesene Felwinter-Mission dabei als eine Art Einführung dienen könnte.

Könnte so vielleicht auch unsere Begegnung mit Felwinter aussehen?

Betrachtet man diese, sieht es ganz danach aus, als werden die Hüter das Grab von Felwinter aufsuchen und versuchen, diesen wiederzubeleben. Oder möglicherweise ist dieser bereits wieder dank SIVA wieder da – allerdings nicht wirklich lebendig und anders, als man ihn noch in Erinnerung hat. So oder so – letztendlich werden wir dem Eisernen Lord dann wohl in einem Kampf gegenüber stehen.

Einige Fans gehen sogar noch weiter und spekulieren, dass wir SIVA brauchen werden, um gegen die Dunkelheit und die mysteriösen Dreieck-Schiffe aus Shadowkeep bestehen zu können. Bisher handelt es sich allerdings um reine Spekulationen. Es bleibt jedoch spannend zu sehen, ob tatsächlich und wie SIVA bei Destiny 2 Einzug halten wird. Angesichts dieser Details ist das jedoch alles andere als abwegig.

Was denkt ihr? Wird SIVA zurückkehren? Würdet ihr euch über eine solche Fortsetzung von Destiny 2 freuen? Übrigens, so sah Destiny noch weit vor der Einführung von SIVA aus: Seltene Aufnahmen zeigen, wie Destiny vor gut 10 Jahren aussah