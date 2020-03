Seltene Aufnahmen zeigen, wie Destiny vor gut 10 Jahren aussah

Ein Video zeigt erstmalig: So sah Destiny in der Entwicklung vor fast 10 Jahren aus. Viele Details von damals lassen sich heute noch in Destiny 2 finden. Mit dabei ist auch ein Feature, was sich viele wünschen, das es aber nie in die finale Version geschafft hat.

Was hat es mit dem Video auf sich? Das Destiny-Franchise hat bereits einige Jahre hinter sich. Destiny 2 befindet sich in Jahr 3, das erste Destiny hat sogar schon 6 Jahre auf dem Buckel. Die Geschichte reicht aber noch weiter zurück – bis vor gut 10 Jahre, als es unter dem Codenamen Projekt Tiger in der Entwicklung war.

Ein vor Kurzem aufgetauchtes Video gibt jetzt einmalige Blicke in die unterschiedlichen Schritte der Entwicklung von 2011 bis zum Release 2014. Schon in der frühen Stadium ist die bekannte Destiny-DNA auszumachen und lässt Kenner in Nostalgie schwelgen.

Schon 2011 sind Titan und Warlock zu erkennen – Quelle: Unknown Player

Was zeigt das Video? Zu Beginn wird dem Zuschauer eine Version von Destiny gezeigt, die man vermutlich eher auf der Playstation 1 oder 2 vermuten würde. Kaum Details, grobe Modelle und fehlende Texturen bestimmen die Szenerie.

Aber schon damals sind viele bekannte Dinge aus dem Destiny-Universum mal mehr, mal weniger gut zu erkennen:

Fähigkeiten – mit dabei die Urform der Chaosfaust und des Sonnensängers, aber auch Granaten

Waffen wie der ikonische Schicksalsbringer und das Automatikgewehr Shadowprice

Gegner wie Gefallenen-Captains, die schon damals ihren Teleport hatten (der auch aktuell in Destiny 2 so manch einen Spieler zur Weißglut treibt), sowie Vex Goblins

Die ETZ-Loacation, die eigentlich für Destiny 1 geplant war, aber „dank“ eines Reboots erst in dem aktuellen Ableger realisiert wurde

Die putzigen Roboter auf dem Turm

Das Video endet dann mit der Release-Version aus 2014 und präsentiert die zweifellos bekannteste aller Destiny-Waffen: Das Gjallarhorn.

Schaut euch hier das Video an und begebt euch auf eine kleine Zeitreise durch die Entwicklung von Destiny:

Woher stammen die Aufnahmen? Auf Twitter teile David Candland die so noch nie gezeigten Einblicke in die Destiny Entwicklung. Er selbst war langjähriger Mitarbeiter Bungies bei Halo und Destiny.

Sein Fachgebiet waren vor allem das UI (User Interface) und das HUD (Head-up-Display) – also all die Anzeigen rund um Munition, Fähigkeiten oder Lebensbalken. Das Video war ursprünglich für einen Vortrag an einer Universität gedacht, den Candland vor einigen Jahren hielt.

Dieses Konzept hat es nicht in die finale Version geschafft: Das Video zeigt auch ein interessantes Feature, welches es nicht in die finale Version von Destiny geschafft hat: Ein Trade-System.

Die Möglichkeit, Items zwischen den Hütern tauschen zu können, fehlt in der Destiny-Reihe bisher komplett. Aus vielen anderen MMOs wie beispielsweise Warframe und in abgespeckter Form The Division 2 kennen und vermissen einige Spieler die Funktion. Es ist nicht unüblich, dass während der Entwicklung viele Features ausprobiert werden und dann doch der Schere zum Opfer fallen.

Destiny sollte ursprünglich ein Tausch-System besitzen

Habt ihr noch weitere spannende Details entdeckt? Wie steht ihr einem Tausch-System in Destiny gegenüber?

Welche Geschichte hinter der Entwicklung von Destiny 2 steckt, haben wir in diesem Artikel beleuchtet: Ein Reboot vor 2 Jahren entschied damals wohl das Schicksal von Destiny 2