Gaming News Twitch
0

shroud ist reich genug, um sich einen Supersportwagen für 20 Millionen Euro zu kaufen, zockt jetzt Forza und lacht über seine Armut

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
shroud Twitch-Screenshot März 2025

Der Twitch-Streamer shroud schaut sich in Forza Horizon 6 ein Auto an, das über 20 Mio. Euro kostet, aber er kann es sich nicht leisten – zumindest im Spiel.

Um wen geht es?

  • Michael „shroud“ Grzesiek ist ein bekannter Twitch-Streamer sowie ehemaliger CS:GO- und Valorant-Profi.
  • Auf Twitch hat shroud über 11 Millionen Follower und unterhielt in den vergangenen 3 Monaten durchschnittlich 8.200 Zuschauer zeitgleich (via Sullygnome).
  • Der Streamer ist vor allem für sein außerordentlich gutes Aim in Shootern bekannt, spielt aber gelegentlich auch andere Spiele wie beispielsweise Diablo 4 oder Crimson Desert.

In der vergangenen Woche spielte shroud im Stream das neue Forza Horizon 6 und ließ sich dabei zu einer kleinen, beiläufigen Prahlerei bezüglich seines Reichtums hinreißen.

Video starten
Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6

Das hat es mit dem Sportwagen auf sich: In dem Twitch-Stream vom 17. Mai 2026 hat sich shroud in Forza Horizon 6 den McLaren F1 GT aus dem Jahr 1997 angeschaut. Dabei stellte er fest, dass dieser im Spiel 5.500.000 Credits kostet und er sich den Wagen gar nicht leisten kann. Der Streamer hatte zu dem Zeitpunkt nur 912.000 Credits.

Als shroud seine Armut in Forza Horizon bemerkte, kommentierte er das schmunzelnd mit den Worten: „Ist es nicht verrückt, dass ich ihn mir nicht im Spiel leisten kann, aber im Reallife? Irgendwie verkorkst.“

Während der McLaren F1 GT im realen Leben fest im Besitz von Sammlern ist und noch nie auf einer öffentlichen Auktion angeboten wurde, gehört bereits die Straßenversion des McLaren F1 zu den teuersten jemals verkauften Autos.

In der Vergangenheit zahlten Sammler mehrfach zwischen 10 und 20 Millionen Euro für den britischen Sportwagen. Im Jahr 2025 wurde ein F1 bei einer Auktion von RM SOTHEBY sogar für umgerechnet etwa 21,7 Millionen Euro verkauft.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Forza Horizon 6 im Test: Die besten Momente hatte ich, als ich die Rennen links liegen ließ und es wie GTA spielte
von Dariusz Müller
Forza Horizon 6 im Test: Die besten Momente hatte ich, als ich die Rennen links liegen ließ und es wie GTA spielte
Mehr zum Thema
Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS
von Benedikt Schlotmann
Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS
Mehr zum Thema
Egal wie viel PS ihr in Forza Horizon 6 habt: Ein bestimmter Baum lässt sich nicht zerstören
von Christoph Waldboth
Egal wie viel PS ihr in Forza Horizon 6 habt: Ein bestimmter Baum lässt sich nicht zerstören

Sollte shroud den realen Wert des F1 GTs oder zumindest des F1s kennen, deutete er damit an, mindestens 10 Millionen Euro auf dem Konto zu haben. Die Summe könnte etwa durch seinen Wechsel zu der ehemaligen Streaming-Plattform „Mixer“ zustandekommen.

shroud und Ninja wechselten im Jahr 2019 zu Mixer und sollen dort bis zu 40 Millionen US-Dollar für 3-5 Jahren bekommen haben. Mixer war jedoch nicht erfolgreich und wurde geschlossen.

In Forza Horizon 6 gibt es nicht nur teure Supersportwagen, sondern auch kleine, günstige Autos, die ihr auf absurde Weise aufmotzen könnt. MeinMMO-Redakteur Dariusz ist etwa Drag-Rennen mit dem kleinsten zugelassenen Serienfahrzeug der Welt gefahren: Ich habe in Forza Horizon 6 ein pinkes Dreirad mit 800 PS durch Japan gejagt und bin beim Elchtest durchgefallen

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx