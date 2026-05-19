Der Besserwisser von 7 vs. Wild startet seine eigene Survival-Show auf YouTube, verspricht: „Jeder kämpft für sich“

7 vs. Wild gilt für viele als der Goldstandard, wenn es um Survival-Serien geht. Nachdem die Show sich in den letzten Staffeln aber immer mehr vom Zuschauer entfernt hat, kommt nun ein direkter Konkurrent.

Was ist das für eine Serie? Die neue Show nennt sich 6 Districts und stammt wohl von Joe Vogel, der sich spätestens in Staffel 3 und 4 von 7 vs. Wild seinen Ruf als Besserwisser erarbeitet hat.

Laut einem Post auf Instagram gibt es bei der neuen Show 6 Teilnehmer, die in 6 „Distrikten“ nur mit dem, was ihnen die Natur bietet, überleben müssen. Das Motto lautet: „Jeder kämpft für sich. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen.“

Dahinter steckt laut dem Post keine Produktionsfirma, sondern es wird in Eigenregie gedreht wie damals in Staffel 1 von 7 vs. Wild. Ein Trailer soll am 30. Mai 2026 starten.

Knossi hat maßgeblich zum Erfolg von 7 vs. Wild beigetragen:

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Der Konkurrent, den 7 vs. Wild verdient hat

Was kann man erwarten? Die Ähnlichkeit zu 7 vs. Wild ist klar gegeben, doch blickt man auf die Accounts, denen die neue Show auf Instagram folgt, kann man einen Hinweis auf das erhalten, was wohl bevorsteht.

Dort folgt der Account nämlich nur Outdoor-Profis wie Meeresbiologe Robert Marc Lehmann, Survival-Autor Joe Vogel, 7 vs. Wild Gewinner David Leichtle, Extrem-Sportler Joey Kelly und anderen Profis aus dem Sport- und Outdoor-Bereich.

6 Districts könnte also die von Fans langersehnte Expertenstaffel werden, bei der die Profis für eine bestimmte Zeit alleine, ohne Hilfe oder Ausrüstung im Wald überleben müssen. Dass es in einen Wald geht, zeigen bereits die ersten Bilder. Ob es jedoch wirklich so kommt, ist noch vollkommen unklar.

Wo kann man das schauen? Bislang sind noch keine Informationen zur Show bekannt. Am 30. Mai 2026 soll ein Trailer veröffentlicht werden, der hier mehr verrät. Der erste Post kündigt die Serie allerdings für YouTube an, es geht also auch hier zurück zu den Wurzeln.

Ist für euch das Thema Survival am Ende oder würdet ihr nochmal eine „echte“ Staffel 7 vs. Wild oder 6 Districts schauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Auch 7 vs. Wild will dieses Jahr zurück zu den Wurzeln. Dafür haben die Macher der Show auch einem Zuschauer die Chance gegeben, an der sechsten Staffel teilzunehmen, doch der musste sich erstmal richtig beweisen: 7 vs. Wild startet neue Show, lässt 30 Zuschauer um den Einzug in Staffel 6 ringen