Psychiater hält auf Twitch 3 Stunden Vortrag übers Flirten, ist bei seiner eigenen Frau aufgeschmissen

Der Twitch-Streamer Dr. K bringt in einem Stream seinen Zuschauern alles Wissenschaftliche übers Flirten bei, doch seine eigene Frau lässt ihn im Praxistest scheitern.

Um wen geht es? Der Psychiater Alok Kanojia hat sich als Content Creator im Internet einen Namen gemacht. Als Dr. K streamt der 43-Jährige regelmäßig auf Twitch und lädt Videos auf seinem YouTube-Kanal hoch.

Seine Inhalte drehen sich rund um das Thema mentale Gesundheit und sind eng mit Videospielen verwoben. Seine Kanäle heißen deshalb auch Healthy Gamer , also Gesunder Spieler . Er selbst war während seines Studiums süchtig nach Videospielen, konnte diese Sucht allerdings bekämpfen. Im Zuge dessen veröffentlichte er ein Buch und bietet auch Coachings an.

Seine Internet-Präsenz nutzt Dr. K auch dafür, um einen therapeutischen Beistand für Content Creator zu leisten. Zum Beispiel sprach der Streamer xQc über eine schwierige Zeit in einem gemeinsamen Gespräch.

In einem kürzlichen Twitch-Stream sprach der Psychiater über die Wissenschaft hinter dem Flirten.

Video starten Das sind die 5 relevantesten deutschen Streamer auf Twitch im Jahr 2024, laut Google Autoplay

Alle Wissenschaft fliegt aus dem Fenster

Wieso ist er aufgeschmissen? Über 3 Stunden streamte Dr. K vor einigen Tagen auf Twitch (Quelle: SullyGnome) und sprach dabei übers Flirten. Er beantwortete dabei immer wieder Fragen seiner Zuschauer und gab ihnen Tipps und Erklärungen.

Nach einiger Zeit kam seine Frau in den Stream und brachte ihm einen Eiskaffee. Eigentlich wollte er diesen gar nicht, die Geste überredete den Streamer jedoch mehr oder weniger. Danach gibt seine Frau ihm noch einen dicken Kuss auf die Stirn, der einen Lippenstift-Abdruck hinterlässt.

Auf die Frage, ob seine Frau mit ihm flirten würde, antwortete Dr. K lachend mit Ich weiß es nicht . Anscheinend kann man noch so viel über die Wissenschaft hinter dem Flirten wissen und erklären, doch in der Praxis ist man ratlos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren des Clips auf Reddit scheint die Community über die Situation zu schmunzeln:

TheDeflatables schreibt beispielsweise: Einfach perfekt. Alle Wissenschaft fliegt aus dem Fenster, wenn man selbst derjenige ist, mit dem geflirtet wird.

Der User South_Solution1859 kann Dr. Ks Reaktion nachvollziehen: Lmao, das hat mir tatsächlich geholfen, etwas zu erkennen, was ich in meiner Beziehung zu meiner Freundin wahrscheinlich nie ganz verstehen werde … Selbst nach Jahren kann ich immer noch nicht sagen, ob sie nur flirtet, etwas möchte oder einfach nur helfen will!

Dr. K ist vor allem dafür bekannt, sich die Sorgen und Ängste von Twitch-Streamern anzuhören und ihnen Tipps und Tricks für eine bessere mentale Gesundheit zu liefern. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Der smarte Psychiater auf Twitch, den alle so toll finden, bekommt Schwierigkeiten wegen einer Live-„Therapie“