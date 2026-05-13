Twitch-Streamerin lässt ihre Zuschauer zum Park-Ranger werden, sammelt damit 7,5 Millionen Dollar für den guten Zweck

Twitch kann als Livestreaming-Plattform viel mehr als bloße Ausraster beim Gaming und Drama. Eine Streamerin hat durch die Plattform 7,5 Millionen US-Dollar für den Tierschutz gesammelt, und ihre Idee ist genial.

Um wen geht es? Maya Higa ist eine US-amerikanische Umweltschützerin, die mit einem genialen Konzept auf Twitch eine Art neue Version des Zoo-Besuches erschaffen hat, von dem vor allem die Tiere profitieren. Auf Twitch steht sie knapp vor der einer Million-Marke an Followern und durfte zuletzt einen Ted-Talk (via YouTube) über ihr Engagement halten.

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Twitch für Tiere

Was ist das für ein Konzept? Der Erfolg auf Twitch kommt bei Maya Higa nicht durch öden belehrenden Content über Tiere und wie schlecht es ihnen geht. Stattdessen beschäftigt sie sich mit dem Alltag ihres Alveus Sanctuary, ein gemeinnütziges Auffangzentrum für exotische Tiere und ein virtuelles Bildungszentrum.

Ihre Zuschauer erleben den Alltag ihres Auffangzentrums hautnah mit. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, die Tiere per Spende zu füttern und sie per Kamera beim Fressen bequem von der Couch aus zu beobachten. Alleine dieses Zoo-Erlebnis von der Couch aus soll laut Maya Higa 38.000 US-Dollar (etwa 32.500 €) eingespielt haben – mit einem einzigen Futterspender.

Was passiert mit den Einnahmen? Nicht nur das gemeinnützige Auffangzentrum, sondern auch auf dem ganzen Globus verteilte Projekte unterstützte die Streamerin bereits. Die 7,5 Millionen US-Dollar (etwa 6,4 Millionen Euro), die sie durch das Streamen, aber auch ihren YouTube-Kanal eingenommen hat, werden entsprechend für den guten Zweck verwendet.

So erklärt Maya Higa in ihrem Ted Talk, dass sie mit dem Geld auch Tiere aus der Gefangenschaft rettet, die dann in dem Auffangzentrum ein neues Leben erhalten und teilweise sogar das erste Mal das Tageslicht erblicken.

Das Konzept, die eigenen Zuschauer Teil der Mission werden zu lassen und ihre Spenden in direkte Resultate umzusetzen, funktioniert grandios. Maya Higa macht mit ihrem Einsatz die Welt ein Stück weit besser und genau dafür lieben ihre eigenen Fans sie. Einen anderen Streamer übertrifft hingegen wohl so schnell nichts mehr: Streamer will in einer Woche 117.000 € für krebskranke Kinder sammeln – Am Ende hat er 60 Mio. € und einen Weltrekord