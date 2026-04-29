Streamer will in einer Woche 117.000 € für krebskranke Kinder sammeln – Am Ende hat er 60 Mio. € und einen Weltrekord

Eigentlich sollte es nur eine kleine Chartiy-Aktion eines polnischen Influencers werden, doch was in den letzten neun Tagen passiert ist, sprengt wohl alle Vorstellungen eines Streaming-Events.

Um wen geht es? Patryk „Łatwogang“ Garkowski wollte eigentlich „nur“ eine sechsstellige Summe, genauer gesagt 500.000 Złoty (also rund 117.000 €) einsammeln. Die sollten der Stiftung „Cancer Fighters“ zugutekommen, die krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützt.

Der Streamer gehört nicht gerade zu den Weltstars der Streaming-Szene, und das Ziel war damit schon hoch angesetzt. Doch was als regionaler Charity-Stream begann, entwickelte eine Eigendynamik, die selbst die kühnsten Erwartungen der Organisatoren innerhalb von Stunden über den Haufen warf.

Video starten Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe Autoplay

Wenn Superstars den Hype befeuern

Wie lief die Aktion? Wer schon einmal einen Charity-Stream geschaut hat, kennt den Moment, wenn ein Spendenziel erreicht wird. Bei Łatwogang passierte das allerdings so schnell, dass die Organisatoren kaum hinterherkamen. Die 117.000 € waren in kürzester Zeit im Sack – und anstatt abzuflachen, explodierte der Stream danach erst richtig.

Aus der kleinen Spendenaktion eines Streamers wurde ein Lauffeuer, das das halbe Land erfasste. Die Zuschauerzahlen schossen in den siebenstelligen Bereich, in der Spitze sahen 1,6 Millionen Menschen gleichzeitig zu. Diese irre Masse an Zuschauern rief schnell prominente Unterstützung auf den Plan, was den Hype nur noch weiter befeuerte:

Die polnische Counter-Strike-Legende „pashaBiceps“ versteigerte ein treues Messer, um die Summe zu spenden.

Unternehmen beteiligten sich mit Spenden an der Aktion.

Prominennte Gäste wie die Schauspielerin Aleksandra Domanska oder der Olympia-Eisschnellläufer Vladimir Semirunniy rasierten sich live im Stream aus Solidarität mit den Kindern eine Glatze. Semirunniy legte sogar noch nach und brachte seine olympische Silbermedaille für eine Versteigerung mit.

Fußballstars wie Robert Lewandowski und Wojciech Szczęsny wurden Teil des Streams. Szczęsny feuerte die Dynamik mit einer verrückten Wette weiter an: Wenn die unfassbare Marke von 150 Millionen Złoty fallen sollte, würde er Lamine Yamal, das größte Wunderkind vom FC Barcelona, für die Kampagne ins Boot holen.

Das gelang auch und ein virales TikTok zusammen mit Yamal und ein Charity-Song brachen in kurzer Zeit alle Rekorde.

Welcher Rekord wurde gebrochen? Es gibt immer wieder Charity-Events, die große Spendensumme einnehmen. So sammeln in Deutschland etwa Gronkh und PietSmiet jedes Jahr mit ihrem Friendly Fire Millionen von Euro für den guten Zweck ein.

In Frankreich gilt das Z-Event als absolutes Maß der Dinge. So hielt der viertägige Stream den Guinness-Weltrekord von 16,2 Millionen Euro, die live eingesammelt wurden. Doch diese Marke wurde von Łatwogangs Stream regelrecht pulverisiert.

Getragen von dieser Eigendynamik und den unzähligen Promis lief der Stream am Ende neun Tage durch. Als der Zähler schließlich stehen blieb, hatte der YouTuber, der eigentlich nur 117.000 € sammeln wollte, sagenhafte 250 Millionen Złoty eingenommen – das sind umgerechnet fast 60 Millionen Euro!

Damit hat das Event nicht nur das ursprüngliche Ziel um das Vielfache übertroffen, sondern auch den offiziellen Weltrekord weit mehr als verdoppelt.

Wenn ihr etwas für den guten Zweck tun wollt, dann startet am 5. Dezember 2026 wieder das alljährliche „Friendly Fire“-Event auf Twitch. Dieses Jahr gibt es jedoch eine wichtige Änderung: Gronkh und PietSmiet sammeln zuletzt über 1,75 Millionen Euro für den guten Zweck auf Twitch, jetzt gibt es eine wichtige Änderung