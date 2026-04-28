Der Counter-Strike-Spieler, der für seinen viel zu großen Bizeps bekannt ist, verkauft sein legendäres Messer, um kranken Kindern zu helfen

Ein ehemaliger Counter-Strike-Profi hat sein legendäres Messer für einen guten Zweck weggegeben. Im finalen Moment kämpfte er mit den Tränen.

Um wen geht es? Jarosław „pashaBiceps“ Jarząbkowski ist ein ehemaliger Counter-Strike-Profi, der seine Karriere als E-Sportler 2019 beendete und zu den erfolgreichsten E-Sportlern Polens gehört. Den größten Erfolg seiner aktiven Spielzeit verzeichnete er 2014, als er mit dem Team von Virtus.pro im Finale gegen Ninjas in Pyjamas den Katowice Major gewann.

Neben seinen Erfolgen in Counter-Strike ist „Pasha“ vor allem für 2 Sachen bekannt: seine gutherzige Art und – wie sein Ingame-Name vermuten lässt – seinen großen Bizeps. Er zeigte seiner Followerschaft, dass körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit im E-Sport Hand in Hand gehen.

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Ein legendäres Messer für den guten Zweck

Wieso verkauft er sein Messer? In Polen lief vom 17. bis zum 26. April ein Charity-Event des polnischen YouTubers Patryk „Łatwogang“ Garkowski, bei dem Geld für krebskranke Kinder gesammelt wurde. Der Content-Creator war 9 Tage am Stück live, um ein Spendenziel von umgerechnet etwa 117.000 Euro für die Cancer-Fighters-Stiftung zu sammeln, das mit über 53 Millionen Euro deutlich übertroffen wurde.

pashaBiceps entschied sich dazu, mit der Community von Counter-Strike ebenfalls ein Teil des Wohltätigkeitsevents zu sein. Der heute 38-Jährige eröffnete eine Art öffentliche Auktion und bot sein legendäres Karambit | Fade an, das Fans jahrelang in Streams und Turnier-Übertragungen sahen.

Der Gedanke der Auktion war dabei ganz einfach: Nutzer konnten dem ehemaligen CS-Profi auf X.com Angebote per Nachricht schicken oder unter dem Post kommentieren. Das Messer sollte schließlich der Höchstbietende bekommen, während das gebotene Geld an die Spendenaktion von Łatwogan geht.

Das Höchstgebot lag schließlich bei umgerechnet etwa 18.000 Euro und kam von der E-Sport-Organisation „Team Nemesis“ sowie deren CEO Chris „Momo“ Evans.

Das Karambit Fade von pashaBiceps gehört nicht zu den wertvollsten Messern in Counter-Strike, aber für den ehemaligen CS-Profi hat es einen hohen emotionalen Wert und ist mit vielen Erinnerungen seiner E-Sport-Karriere verbunden.

Dennoch war es in einem Twitch-Stream vom 27. April 2026 dann so weit, und nach ein paar finalen Matches mit dem Messer transferierte er es über Steam an den neuen Besitzer. Dabei kämpfte er mit den Tränen und zeigte nochmal, wie wichtig ihm dieses digitale Messer war, das er jetzt für den guten Zweck hergab.

Messer haben in Counter-Strike einen besonderen Stellenwert. Für ein ganz besonderes case-hardened Karambit wollte ein Sammler 1,2 Millionen US-Dollar zahlen, aber das Angebot reichte nicht aus. Die vollständige Story lest ihr auf MeinMMO: Counter-Strike: Spieler bietet 1,2 Millionen Dollar für ein Messer, doch dem Besitzer ist das zu wenig