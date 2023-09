Twitch: Multimillionär (27) sagt, Beziehung ging kaputt, als es ihm mies ging und er ein Testament schrieb

Der Streamer xQc ist nach Jahren auf Twitch und einem lukrativen Deal mit der Konkurrenz-Plattform Kick Multimillionär. Doch ein Rechtsstreit mit seiner ehemaligen Freundin Adept könnte ihn einen Teil seines Vermögens kosten. Jetzt erklärt er, wann ihm Zweifel an der Beziehung kamen. Er fühlte sich in einem Moment der Schwäche auf seinen Reichtum und Besitz reduziert.

Das ist die Situation:

Der ehemalige Overwatch-Profi xQc war in den letzten Jahren der erfolgreichste Streamer auf Twitch, weil er ein junges Publikum ansprach und wie ein Besessener streamte, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. xQc wechselte im Juni 2023 für angeblich 100 Millionen $ zum Konkurrenten Kick, ist aber weiter auf Twitch aktiv.

Seit einigen Monaten befindet er sich mit seiner früheren Freundin und Lebensgefährtin Adept in einem Rechtsstreit. Sie behauptet, mit ihm durch eine spezielle Regelung, die in Texas gilt, verheiratet zu sein. Er bestreitet das.

Bei einem Rechtsstreit geht es um viel Geld. Die Trennung findet öffentlich statt und die Situation wird zunehmend schärfer.

xQc öffnet sich in der Online-Therapie auf Twtich

Das sagt xQc jetzt: xQc hat sich auf Twitch in eine Art therapeutische Online-Sitzung mit Dr. K begeben: Alok Kanojika (40) ist ein Psychiater und gibt über den Kanal HealthyGamer_GG Live-Sessions für Streamer, die dort ihr Leben reflektieren.

Im Gespräch sagt xQc, dass er vor einiger Zeit eine Phase hatte, in dem es ihm gesundheitlich sehr schlecht gegangen sei. Er wolle das aber nicht näher ausführen:

Er habe in der Zeit sein Testament geschrieben, zusammen mit seiner Mutter.

xQc habe der Person, mit der er zu der Zeit zusammen war (offenbar Adept) gesagt, dass er möchte, dass Leute „Zeug bekommen“, wenn er auscheckt, also stirbt

Die Person stand nicht im Testament

In dem Moment, als ich ganz unten war, als ich so viel Angst hatte, mein Testament schrieb, hat sie mich gefragt: Okay, wenn das passiert, was bekomm ich dann?

Schlüssel-Momente veränderte, wie xQc die Beziehung sah

Laut xQc war das ein Schüssel-Moment, ab dem er begann, Dinge zu begreifen. Er war danach sehr erschrocken, das sei eine sehr harte Aussage gewesen. Ab dem Moment seien „die Dinge auseinandergefallen“.

xQc deutet an, er fühlte sich so, als würde er selbst im Moment seines Todes auf seinen Besitz reduziert werden.

Dr K. bestätigt xQc in seiner Annahme. Laut ihm wäre es in der Situation, dass ein so junger Mann um sein Leben bangt, eher zu erwarten, dass ihn die Lebensgefährtin fragt, was er habe, wie sie ihm helfen könne und nicht danach fragt, wo sie selbst bleibe.

xQc sagt, nach diesem Vorfall sei ihm das Verhaltensmuster häufiger aufgefallen.

Wie wird das diskutiert? Auch diese Geschichte befeuert ein bestimmtes Narrativ, das sich in der Twitch-Community um xQc gebildet hat.

Hier wird Adept zusehends dämonisiert und als “Golddigger” dargestellt, die nur auf das Vermögen von xQc aus ist. Seit dem Vorfall mit dem Sportwagen ist das ein beliebtes Narrativ, das von xQc zusätzlich befeuert wird, der immer wieder andeutet: Adept gehe es nur ums Geld.

Die Fans identifizieren sich stark mit xQc, dem sie täglich Stunden lang zusehen.

Aber so “krass gierig” wirkt es nun nicht, wenn die Lebensgefährtin nachfragt, warum sie nicht im Testament bedacht wird. Die Frage scheint durchaus nachvollziehbar zu sein.

2021 erzählte Adpet einmal, wie hart das Leben an der Seite des so erfolgreichen Twitch-Streamers war:

