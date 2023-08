Der ehemalige Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel war lange die Nummer 1 auf Twitch. Das zahlte sich aus, denn 2021 konnte er sich einen schicken Sportwagen gönnen. Nun verrät er, was aus dem Wagen wurde.

Um welches Auto geht es? 2021 hatte xQc sich einen McLaren 720s Spider gegönnt, einen sogenannten Supersportwagen. Der Luxusschlitten kostete ihn umgerechnet um die 250.000 Euro. Das Problem: Der Twitch-Streamer hatte gar keinen Führerschein.

Er ließ das Auto also kurzerhand auf seine damalige Freundin Samantha “Adeptthebest” Lopez registrieren. Als das Paar nach längerer On-Off-Beziehung im September 2022 die endgültige Trennung bekannt gab, entstand eine Diskussion darüber, wem der Wagen denn nun gehöre.

Nun sprach xQc über den Verbleib des McLaren.

„Hey, kurze Frage: Was wurde aus dem Auto“

Was sagt xQc? In einem dreistündigen Stream am 21. August 2023 wehrte sich der Twitch-Streamer gegen die Darstellung seiner Ex, er sei ein meisterhafter Manipulator. In Wahrheit sei es Adept, die ihn manipuliert habe.

„Hey, hier ist eine kurze Frage: Was ist mit dem Auto passiert?“ fragte xQc, ehe er die Antwort gleich selbst lieferte. Ein Vögelchen habe ihm in der Vergangenheit gezwitschert, dass der McLaren ihm gehöre und er ihn bald zurückbekäme. Der Wagen scheine jedoch nie zu ihm zurückzukommen, so xQc.

Es ist fast, als sei [das Auto] in manipulativen und kontrollierenden Taktiken eingesetzt worden, nicht nur für einen Monat oder 2, sondern vielleicht für 14, vielleicht für 18, 20 Monate, unter Umständen. Es ist fast, als sei es ein Gesprächsthema und ein Diskussionspunkt gewesen, um mich wieder reinzuziehen.

Der Twitch-Streamer deutet also wohl an, dass Adept ihn mit Versprechungen, ihm das Auto zu geben, immer wieder in Gespräche verwickelt haben soll. Am Ende sei aber nichts daraus geworden, was verdammt mies sei, so xQc. Offenbar ist das Auto also immer noch im Besitz der Ex.

Der McLaren dürfte gerade allerdings die geringste Sorge von xQc sein. Das gesamte Drama um den Twitch-Streamer haben euch die Kollegen von der GameStar zusammengefasst.

Unter Twitch-Streamern sind Autos nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern natürlich auch ein Status-Symbol. Insbesondere ein Lamborghini scheint das ultimative Zeichen zu sein, dass man es „geschafft“ hat. Ein 18-Jähriger erfüllte sich diesen Traum, doch es lief nicht, wie geplant:

