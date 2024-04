Ein schräger Typ wird in 3 Monaten zum neuen Star von Twitch, obwohl er kaum streamt

Sein Stammspiel ist aber das in den USA populäre Footballspiel Madden. Über diesen Zugang schaffte es er es sogar in den Mainstream, weil er mit NFL-Spielern zusammen streamte.

So ging es dann auf Twitch weiter : Nachdem er ein gewisses Niveau erreicht hatte, wurde sein Wachstum auf Twitch beschleunigt, weil er mit Rainbow Six Siege das Lieblings-Spiel des aktuell angesagten Streamers Jynxzi teilt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine bekanntesten Zitate sind „What’s Up Brother?“ oder „Special Teams, special plays, special players.” Die Zitate werden mit auffälligen Gestern unterlegt: Er klopft die Fäuste aufeinander, hebt einen Finger in die Höhe oder breitet die Flügel aus.

Der Aufstieg ist deshalb so ungewöhnlich, weil es gegen die normalen Regeln von Twitch ist. Eigentlich sagt man, dass Streamer Jahre des Grinds brauchen, um so groß zu werden, mit 80 Stunden aufwärts pro Monat, um erstmal bekannt zu werden.

Einer der aktuell angesagtesten neuen Streamer auf Twitch ist Sketch (geschätzt auf etwa 25 Jahre): Wofür andere Jahre brauchen, hat er in 3 Monaten geschafft. Seit dem Januar 2024 ist sein Aufstieg auf Twitch gewaltigen. Schon jetzt gilt er als einer der größten Newcomer 2024 und hat es sogar in den Mainstream geschafft. Sein Einstiegspunkt: Sport.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to