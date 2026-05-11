Der deutsche Cyborg läuft 600 km, stellt einen Rekord auf Twitch auf und umarmt seine Mutter auf der Ziellinie

Der deutsche Extremsportler Arda Saatçi hat seinen 600-KM-Lauf beendet und bei der emotionalen Umarmung seiner Mutter noch einen Rekord auf Twitch gebrochen.

Um wen geht es und was war das für ein Projekt? Der deutsche Extremsportler und Content-Creator Arda Saatçi hat sich in der vergangenen Woche einer besonderen Herausforderung gestellt. Er ist insgesamt 600 Kilometer vom Death Valley in Kalifornien bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles gelaufen. Sein eigentliches Ziel, diese Strecke in 96 Stunden zu bewältigen, hat er verpasst. Letztlich benötigte er rund 123 Stunden.

Arda ist für extreme sportliche Leistungen bekannt, die ihm in Kombination mit seiner menschlichen Nahbarkeit den Spitznamen „Cyborg“ einbrachten – weil er umgangssprachlich gesagt eine Maschine ist, aber trotzdem seine menschliche Seite nicht vergisst.

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Emotionaler Empfang von Mama Saatçi

So sahen die letzten Momente der Herausforderung aus: Das Ziel von Ardas großer Challenge lag am berühmten Santa Monica Pier in Los Angeles, wo der 28‑jährige Sportler auf den finalen Metern von unzähligen Zuschauern angefeuert wurde.

Als er die Ziellinie überquerte, jubelte er kurz lautstark, ehe er herzlichst von seiner Mutter in Empfang genommen wurde. Es folgte ein emotionaler Moment, in dem Arda seine Mutter mit tränenden Augen für eine halbe Minute fest umarmte (via TikTok).

Kurz darauf richtete er noch ein paar dankende Worte an alle Zuschauer und Unterstützer und brachte noch einmal zum Ausdruck, dass er sich darauf freue, jetzt mit seiner Mutter ein Eis essen zu gehen.

Arda läuft nebenbei zum deutschen Twitch-Rekord

Was ist das für ein Rekord? Arda hat quasi im Vorbeilaufen den Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer im deutschen Twitch aufgestellt. In den finalen Momenten der Herausforderungen sahen ihm laut SullyGnome insgesamt 567.839 Zuschauer zu.

Der bisherige Rekordhalter war Twitch-Streamer MontanaBlack, der seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2024 im vergangenen Dezember bei seinem Weihnachtsevent brach und einen Höchstwert von 319.453 erreichte.

Einige Stunden vor dem Finale von Ardas Challenge ging auch die Liegeradtour von Trymacs zu Ende, bei der eine Gruppe von Streamern 600 km in 8 Tagen liegend auf E-Bikes von Frankreich nach Spanien fuhr. Die Trymacs-Truppe hatte während der Tour einen Zuschauer-Spitzenwert von knapp 81.000 und bot ihren Zuschauern von Anfang an jede Menge Chaos: Twitch-Streamer fahren die nächsten Tage liegend am Mittelmeer entlang, haben schon am Anfang fast 2 Pannen