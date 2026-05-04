Trymacs holt sich für Twitch-Tour am Mittelmeer 10.000 Euro teure Räder, verliert sie zum Start fast durch 2 Pannen

Der Twitch-Streamer Maximilian Trymacs Stemmler veranstaltet wieder eine Tour, bei der er mit seinen Kollegen auf seltsamen Fortbewegungsmitteln unterwegs ist. Dieses Jahr sind teure Elektro-Liegeräder dran, die direkt zu Anfang der Tour auf die Probe gestellt werden.

Was ist das für eine Tour? Der Streamer Trymacs ist dafür bekannt, jedes Jahr eine Tour zu veranstalten, bei der er mit seinen Twitch-Kollegen auf seltsamen Fortbewegungsmitteln unterwegs ist. In diesem Jahr hat er sich Liegeräder ausgesucht. Sie sind elektrisch unterstützt und werden von der Firma Hasebikes zur Verfügung gestellt.

Trymacs gab im Stream bekannt, dass sie einen Wert von rund 10.000 Euro hätten. Zur Info: Der Basispreis liegt laut Hersteller-Website bei bis zu 6.700 Euro, kann sich mit entsprechenden Konfigurationen allerdings noch erhöhen.

Bei der Tour dabei sind folgende Twitch-Streamer:

Trymacs

Nici Stemmler

GTime

Paul Frege

Ronny Berger

Zarbex

Adam SkylineTV

Reeze

Die Streamer wollen von Marseille bis Barcelona auf den besonderen Rädern fahren, das sind laut Google Maps rund 600 km.

Auch dieses Jahr gab Trymacs wieder eine Ansprache, dass Zuschauer, die in der Nähe der Tour seien, bitte nicht ständig zu ihnen kommen sollten, um sie wegen Fotos zu stören. Bei der letzten Tour im Jahr 2025 lösten Zuschauer sogar Polizeieinsätze aus.

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Nach einer Stunde die erste Panne

Wie kam es zu den Pannen? Mit so vielen Twitch-Streamern – und dazu noch Kameramännern und anderen Unterstützern – ist es kein Wunder, dass es zu kleinen Unfällen kommt. Den ersten Ausfall gab es schon ca. eine Stunde nach dem Start der Tour, als GTime einen Bordstein übersah und den Reifen beziehungsweise die Achse leicht beschädigte.

Der zweite Unfall ereignete sich ebenfalls direkt am ersten Tag der Tour, als Zarbex und Reeze mit ihren Rädern an den Reifen ineinander krachten, zu sehen auf TikTok:

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Für diese Pannen und alle zukünftigen begleiten die Twitch-Streamer eine Reihe von Unterstützern, die mit den nötigen Werkzeugen die Pannen ausbessern können.

Zwar ist es schade mitanzusehen, wie diese teuren Liegeräder von den Twitch-Streamern teilweise leicht beschädigt werden, anderseits scheint es eine gute Werbung für den Hersteller zu sein. Schließlich werden die Liegeräder so getestet und können zeigen, ob sie die Belastung durch deutsche Streamer und deren Tour standhalten.

Die Twitch-Tour dauert noch die nächsten 7 Tage an und kann auf den Twitch-Kanälen der teilnehmenden Streamer verfolgt werden.

Das ist bei weitem nicht die erste – und wird vor allem auch nicht die letzte – Tour, die deutsche Twitch-Streamer in den warmen Monaten des Jahres veranstalten. Letztes Jahr lud der Streamer Max Schradin zu seiner ersten Tour ein: der Rentner-Tour. Hier schienen die Teilnehmer allerdings teilweise rücksichtslos: Twitch-Streamer erfüllen ihre Vorbildfunktion, zeigen beim nächsten Projekt plötzlich rücksichtsloseres Verhalten