Der deutsche Extremsportler Arda Saatçi kann seine große Challenge nicht mehr schaffen – aber deshalb hört er noch lange nicht auf.

Um wen geht es? Arda Saatçi ist deutschsprachiger Extremsportler und Fitness-Content-Creator, der für extreme sportliche Leistungen bekannt ist, die ihm den Spitznamen „Cyborg“ einbrachten.

Arda stellt sich immer wieder extremen Challenges, die er dabei oftmals wie Dokumentationen aufzieht und so auch für Zuschauer interessant macht, die selbst keinen Sport treiben. So lief beispielsweise von Berlin bis nach New York. Bei seinen Projekten agiert er vor allem als Vorbild für seine Follower und zeigt, was durch viel Einsatz, mentale Stärke und jede Menge Training möglich ist.

Bei seiner aktuellen Herausforderung läuft er insgesamt 600 Kilometer vom Death Valley in Kalifornien bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles in nur 96 Stunden (4 Tagen).

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Challenge scheitert frühzeitig, doch der Cyborg gibt nicht auf

Das ist der aktuelle Stand: Es sind jetzt knapp 90 Stunden seit dem Start der Herausforderung vergangen. Dem Extremsportler würden also nur noch 6 Stunden bleiben, wenn er sein Ziel innerhalb von 96 Stunden erreichen möchte. Das ist inzwischen jedoch nicht mehr möglich.

Arda absolvierte etwa 426 von 600 Kilometern, hat also noch rund 174km vor sich. Zudem macht er aktuell eine Schlafpause bis 15:00 Uhr deutscher Zeit. Um die Challenge noch zu schaffen, müsste er in den verbleibenden 5 Stunden also eine Geschwindigkeit von 34,8 km/h laufen.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Extremsportlers lag während des Projekts allerdings bei ungefähr 4,77 km/h (12,34 km/min).

So geht es jetzt weiter: Arda kann sein Ziel nicht mehr erreichen, das ist klar. Der Extremsportler betonte im Livestream auf Twitch jedoch, dass er nicht aufgeben wolle: „Ich hasse es aufzugeben. Für mich gibt es kein Aufgeben. Egal wie lange es dauern wird, ich werde am Ende versuchen, es zu Ende zu bringen.“

Sobald der Extremsportler seine derzeitige Pause beendet, macht er sich also wieder auf den Weg und wird alles geben, um das Santa Monica Pier zu erreichen und die 600 Kilometer vollzumachen – auch wenn er es nicht in 96 Stunden schafft.

Während Arda 600 Kilometer in 4 Tagen mit nur minimalen Pausen durch das Death Valley läuft, fahren Trymacs und andere Twitch-Streamer 600 km in 8 Tagen liegend auf E-Bikes von Frankreich nach Spanien, mit Übernachtungen im Hotel und ausgeprägten Essenspausen. Aber schon kurz nach dem Start der Tour gab es erste Probleme: Twitch-Streamer fahren die nächsten Tage liegend am Mittelmeer entlang, haben schon am Anfang fast 2 Pannen