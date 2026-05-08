Twitch-Streamer stellt sich fast unmöglicher Aufgabe, will 600 km in 4 Tagen joggen

Der Streamer Arda Saatci hat sich vorgenommen, aus dem Death Valley in Kalifornien bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles zu joggen. Das sind rund 600 km, die der Fitness-Content-Creator alleine bewältigen möchte. Währenddessen ist er live auf Twitch und hat sich ein Zeitlimit gesetzt.

Um wen geht es? Arda Saatci ist ein deutscher Content Creator, der seine Fitness-Inhalte sowohl auf Twitch als auch auf YouTube hochlädt. Bekannt geworden ist er vor allem mit seiner Fitness-Challenge, bei der er im Jahr 2024 von Berlin bis nach New York gejoggt ist.

Dabei war er durchgängig auf Twitch live. Auch in den darauffolgenden Jahren absolvierte Arda weitere Challenges dieser Art. Einer ähnlichen Jogging-Challenge stellt sich der Content Creator auch jetzt wieder. Allerdings mit sehr viel härteren Bedingungen.

Was ist das für eine Challenge? Seit dem 5. Mai 2026 ist Arda auf Twitch live, um zu dokumentieren, wie er vom sogenannten Death Valley in Kalifornien bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles läuft. Das ist eine Strecke von ungefähr 600 km, die Arda innerhalb von 96 Stunden live auf seinem Twitch-Kanal laufen soll.

Der Twitch-Streamer setzt sich dabei extremen Bedingungen aus. Die Hitze in diesen Regionen in den USA kann über 50 Grad Celsius betragen. Arda muss also sehr darauf achten, nicht zu dehydrieren und genügend Kalorien zu sich zu nehmen.

Das Zeitlimit sorgt dafür, dass Arda sich gegebenenfalls nicht vollständig ausruhen kann. Teilweise kann er nur wenige Stunden schlafen, bevor er weiterlaufen muss. Allgemein ist die körperliche Belastung sehr hoch und er musste sich die Tage zuvor auch intensiv auf die Challenge vorbereiten. Das dokumentierte er auch auf seinem YouTube-Kanal in Videos.

Begleitet wird Arda davon von einer riesigen Organisation im Hintergrund, die von Red Bull gesponsert wird, denn das Fitness-Projekt ist Teil der diesjährigen Season von Red Bull Cyborg.

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52.000 Zuschauer gucken Streamer beim Joggen zu

Wie kommt die Challenge an? Bei der Community kommt die Fitness-Herausforderung sehr gut an. Unter seinem Ankündigungsvideo auf YouTube wurde Arda mit Zusprüchen überflutet. Auf Twitch hatte Arda laut SullyGnome in den letzten 3 Tagen durchschnittlich über 52.000 Zuschauer.

Auch international sorgte Arda für ein wenig Aufsehen. In dem englischsprachigen Subreddit r/LivestreamFails wurde ein Clip von dem Start seiner Challenge gepostet:

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Aktuell läuft die Challenge noch, wird aber morgen, dem 9. Mai 2026, zu Ende kommen. Dann sind die 96 Stunden rum.

IRL-Streams sind auf Twitch schon längere Zeit sehr verbreitet und ziehen immer wieder eine Menge Zuschauer an. Auch die typischen Gaming-Streamer sind häufig draußen unterwegs. So auch Trymacs, der sich gemeinsam mit seinen Twitch-Kollegen auf den Weg von Marseille nach Barcelona macht, allerdings liegend, mehr oder weniger: Twitch-Streamer fahren die nächsten Tage liegend am Mittelmeer entlang, haben schon am Anfang fast 2 Pannen