MontanaBlack (36) hat mehr Zuschauer als je zuvor, bricht Deutschland-Rekord für Twitch 2024

Der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack hat einen neuen Höchstwert in seiner Karriere für gleichzeitige Zuschauer auf Twitch aufgestellt: Bei seinem Weihnachtsevent sahen in der Spitze 257.202 Leute zu. So viele Zuschauer hatte er noch nie. Es sind auch absolut gesehen, beeindruckende Zahlen: Kein deutscher Streamer hatte seit 3 Jahren mehr Zuschauer auf Twitch. Es wäre sogar fast ein Rekord im deutschen Twitch, nur während der Corona-Zeit hatten Trymacs und Papaplatte noch mehr Augen auf sich gerichtet.

Das war der Rekord: Am 22. Dezember sahen den Twitch-Stream von MontanaBlack in der Spitze 257.202 Leute. Das war am Sonntag gegen 21 Uhr abends (via sullygnome).

Die 257.000-Zuschauer sind ein Höchstwert auf seinem Kanal, so viele Zuschauer hatte MontanaBlack selbst zu Hochzeiten in der Pandemie oder während seiner Glückspiel-Phase nicht. Sein bisheriger Höchstwert waren 202.216 gleichzeitige Zuschauer, vom 17. Dezember 2023. Das war sein letztes Weihnachtsevent.

Der Zuschauer-Rekord ist auch der Höchstwert, den das deutsche Twitch 2024 verzeichnet. Bislang hielt eliasn97 den Rekord für 2024 mit 207.475 gleichzeitigen Zuschauern.

Insgesamt ging der Stream über 14 Stunden: Er wurde 2,5 Millionen Stunden lang angesehen, von im Schnitt 178.387 Leuten. Das sind extrem starke Zahlen.

Den Allzeit-Rekord für Deutschland hatte Twitch-Streamer Trymacs aufgestellt, ihm und Papaplatte schauten im Januar 2021 mal 356.00 Leute zu. Während der Corona-Pandemie waren die Zuschauerzahlen insgesamt noch deutlich höher. Die beiden Streamer veranstalteten damals einen Pokémon-Marathon.

Weihnachtsevent bringt zahlreiche Influencer und Musiker zusammen

Wie brach MontanaBlack den Rekord? Der Streamer richtet einmal im Jahr ein „Weihnachtsevent“ aus, zu dem zahlreiche Influencer aus der Gaming-Szene eingeladen sind. Dieses Jahr waren unter anderem Zarbex, Marc Gebauer, Max Schadrin, Rohat, Trymacs, Elotrix, Sascha Hellinger und viele mehr geladen. Zudem hatten auch Musiker, gerade aus der Rap-Szene, wie Kollegah oder Gzuz, eine Einladung erhalten.

Im Vorfeld war das Event kritisch diskutiert worden, weil auch Personen geladen waren, die als umstritten gelten.

Twitch-Streamer SkylineTV fühlte sich in einer Situation ziemlich doof, als er einen Zuschauer nicht erkannte, der sich als Vater von MontanaBlack vorstellte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Goldene Schallplatte wird verwichtelt

Was war ein Highlight? Als Highlight entpuppte sich, laut Berichten von reddit, das Weihnachts-Wichteln. Der Rapper Kollegah verschenkte eine Goldene Schallplatte. Das Geschenk ging an die Internetpersönlichkeit, den Koch Bernd Zehner (via x).

Hier könnt ihr den Moment sehen, als Zehner die Schalplatte auspackt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

MontanaBlack war lange Zeit der größte Streamer im deutschen Twitch, wurde aber vor Jahren schon von eliasn97 und später von Papaplatte überholt, dennoch ist er von der Relevanz und Bekanntheit her – trotz oder vielleicht wegen vieler Kontroversen und Skandale weiterhin der relevanteste Streamer im deutschen Twitch: Das sind die 5 relevantesten deutschen Streamer auf Twitch im Jahr 2024, laut Google