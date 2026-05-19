Zarbex gibt 30.000 Euro aus, um seinen Twitch-Chat überall mitzunehmen, vergisst die wichtigste Sache

Der Streamer Zarbex möchte zukünftig noch mehr IRL-Streams auf Twitch veranstalten. Dafür benötigt er gutes Equipment, für das er wohl schon 30.000 Euro ausgegeben hat.

Wofür genau hat Zarbex 30.000 Euro ausgegeben? In einem vergangenen Twitch-Stream mit MontanaBlack berichtet Zarbex davon, dass er sich einen teuren Rucksack gekauft habe, für ungefähr 30.000 Euro. In dem Rucksack befindet sich teures und hochwertiges Equipment, das für bessere IRL-Streams sorgen soll.

Diese hohe Ausgabe verbucht Zarbex als Betriebsausgabe und führt weiter aus: Ich werde jetzt einmal einen richtig fetten Batzen Geld in die Hand nehmen […] und ich versuch’s jetzt noch einmal damit und wenn’s jetzt […] trotzdem nicht richtig funktioniert, dann werde ich aufgeben und dann werde ich nur noch mit meinem fetten Arsch in meinem Zimmer sitzen und dann scheiße ich auf IRL-Streams (Quelle: Twitch ab 02:27:29).

Zarbex ist häufiger mit dem Streamer MontanaBlack unterwegs:

Video starten MontanaBlack gehört zu den bekanntesten Streamern Deutschlands – Das war sein aller erstes Video Autoplay

30.000 Euro gleichen Internetmangel nicht aus

Was vergisst Zarbex? Den ersten Praxistest konnte der 30.000-Euro-Rucksack leider nicht für sich entscheiden. Vor einigen Tagen wollte Zarbex nämlich einen IRL-Stream von einem Mittelaltermarkt veranstalten. Dieser Stream fiel jedoch spontan ins Wasser, denn auch der teure Rucksack konnte den Mangel an Internet nicht ausgleichen.

An dem gewünschten Streaming-Ort war einfach kein ausreichender Empfang, um einen Twitch-Stream zu übertragen. Zarbex sagte in seinem Stream zu MontanaBlack: Das hat mich richtig gebrochen, dass ich diesen fetten Backpack gekauft habe, den auch IShowSpeed und so hat und selbst der konnte da nicht carrien (Quelle: Twitch ab 02:26:00).

Was ist das für ein Rucksack? Der teure Rucksack ist bei weitem kein Geheimtipp für Streamer, denn große IRL-Content-Creator – wie der von Zarbex erwähnte IShowSpeed – benutzen ihn bereits für ihre Streams. Es handelt sich hierbei um den TVU-Rucksack, der unter anderem mit einer sehr hochwertigen Kamera sowie einem Live-Streaming-Encoder ausgestattet ist und auch von Reportern für Live-Übertragungen genutzt wird.

Diese Live-Streaming-Encoder bündeln durch einige SIM-Karten das Mobilfunknetz von mehreren Internet-Anbietern gleichzeitig und sorgen so für eine stabile Verbindung zum Internet. Also eine essentielle Ausstattung, die vor allem Twitch-Streamer draußen benötigen.

Zarbex gehörte zu den größten Newcomern auf Twitch im Jahr 2024, damals fokussierte er sich vor allem auf Gaming und das Quatschen mit seinem Chat. Die rasant steigenden Zuschauerzahlen in den Monaten danach seien auch nicht immer positiv für ihn gewesen: „Hat meine Stimmung bestimmt“ – Ein deutscher Streamer hat seine Zuschauer auf Twitch fast verzehnfacht, berichtet, wie hart es war