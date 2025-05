„Hat meine Stimmung bestimmt“ – Ein deutscher Streamer hat seine Zuschauer auf Twitch fast verzehnfacht, berichtet, wie hart es war

Uzi bekommt als zweiter Spieler die Ehre, in die Hall of Legends von LoL aufgenommen zu werden.

Was ist der Grund für schwankende Zuschauerzahlen? Laut Zarbex sei es Tagesform abhängig, wie viele Zuschauer einem Twitch-Stream zuschauen. Es würde unter anderem darauf ankommen, was man spielen würde und mit wem. Auch sei es entscheidend, ob zeitgleich andere Twitch-Streamer ebenfalls live seien.

Was war für Zarbex hart? In einem vergangenen Stream, (Highlight auf TikTok ), redet der Twitch-Streamer darüber, wie er anfänglich Schwierigkeiten mit den schwankenden Zuschauerzahlen auf Twitch hatte. Er habe sich sehr häufig darüber Gedanken darüber gemacht, woran niedrigere Zuschauerzahlen liegen könnten.

Auf seinem Twitch-Kanal spielt er mit seinen Streamer-Kollegen, wie beispielsweise Max Schradin , verschiedene Spiele und nimmt regelmäßig an Events teil. Bei seinen Twitch-Streams kann Zarbex durchschnittlich über 10.000 Zuschauer begeistern und hat schon fast 1 Million Follower auf der Plattform gesammelt (via SullyGnome ).

Der Twitch -Streamer Maik „Zarbex“ Taschenbier äußerte sich in einem Stream darüber, wie es in seinem Beruf ist und wo er Schwierigkeiten hatte. Vor allem die Zuschauerzahlen seien ein Problem für ihn gewesen, sagt er.

