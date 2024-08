„Wie viele Hs hat Meerschweinchen?“ – Deutscher TV-Moderator geht gerade auf Twitch durch die Decke

Bei der älteren Generation dürfte diese Internet-Persönlichkeit kein Unbekannter sein. Nun startet er auf Twitch durch und findet somit auch in der jüngeren Generation Anklang. Wir bei MeinMMO stellen euch den neuen Stern am Streaming-Himmel vor.

Wer ist dieser Streamer? Es handelt sich hierbei um Max Schradin, der unter dem Pseudonym „MaximalSchradin“ seit Mai 2021 auf Twitch streamt. Seine Karriere startete im Jahr 2003 zunächst im Fernsehen als Moderator bei dem Verkaufssender Sonnenklar.TV.

Den meisten wurde er bekannt, als er ab 2004 eine Call-in-Quizshow bei dem Sender 9Live moderierte. Auch auf anderen Sendern, wie Sat1, Kabel eins oder ProSieben war er das Gesicht einiger Call-in-Quizshows. Jetzt hat er seiner Karriere einen neuen Anstrich gegeben und streamt regelmäßig auf Twitch.

Max Schradin streamt auf Twitch meistens in den Kategorien „Just Chatting“ oder „Grand Theft Auto V“. Zunächst bewegten sich seine Zahlen eher im unteren Bereich: bei dem Rage-Spiel „Only Up!“ erreichte er durchschnittlich 245 Zuschauer. Ein Jahr später lag er mit dem Rage-Spiel „Chained Together“ bei durchschnittlich 2.000 Zuschauern.

Obwohl Max Schradin also bereits seit 2021 regelmäßig streamt, sind seine Zuschauerzahlen erst jetzt massiv in die Höhe geschossen. Wir schauen uns an, woran das liegt.

Twitch-Größe MontanaBlack hat ebenfalls mal klein angefangen. In unserem Video zeigen wir euch sein allererstes Video:

„Habicht hat zwei H!“

Was zeichnete Max Schradin im TV aus? Einer seiner bekanntesten Auftritte bei ebendiesen Quizshows, war bei dem Sender 9Live, in der die Zuschauer ein Tier mit nur einem H im Namen nennen sollten, um Geld zu gewinnen. Nach einigen falschen Antworten wurde Max Schradin immer wütender und schrie weiter.

Als eine Anruferin zunächst „Meerschweinchen“ als Lösung gab, rastete Max Schradin mit den Worten „Wie viele Hs hat Meerschweinchen?“ komplett aus. Es folgten weitere Anrufer, die „Habicht“ oder auch „Kuh“ nannten und Max Schradin daraufhin noch mehr herumbrüllte. Es fielen Sätze wie „Habicht hat zwei H!“ oder auch „Wie viele Kuhs hat H?“.

Einen Mitschnitt des Ausrasters veröffentlichte Max Schradin auf seinem TikTok-Kanal. Diese Ausraster wurden zu seinem Markenzeichen und inspirierten gleichzeitig auch seinen Merch. Auf seine cholerische Vergangenheit im TV wird auch heute noch häufiger Bezug genommen.

Deshalb geht Max Schradin so durch die Decke auf Twitch

Was macht Max Schradin auf Twicth so besonders? Nicht nur seine ehemaligen Ausraster definieren Max Schradin in der Twitch-Bubble, sondern auch sein Alter. Mit seinen 46 Jahren ist er definitiv über dem Durchschnittsalter der meisten Twitch-Streamer. Dementsprechend zeichnet er sich dadurch aus und gilt in der Bubble als der „Renter-Streamer“.

Dieses Merkmal sorgt auch immer wieder für Neckereien zwischen ihm und seinen Twitch-Kollegen. Den Zuschauern gegenüber hat Max Schradin so einen Wiedererkennungswert.

Ein besonderer Katalysator für seinen jetzigen Hype ist definitiv die Roller-Tour im Juli 2024 gewesen. Hier war er mehrere Wochen mit unter anderem Trymacs und Ronny Berger auf E-Scootern von Mailand nach München unterwegs. Als er sich bei einer Judorolle über seine Kollegen die Schulter brach, wurden noch mehr Leute durch diese Meldung auf ihn aufmerksam.

Was macht Max Schradin auf Twitch? Seine vorherige Bekanntheit als ausrastender Fernsehmoderator hat seiner Karriere als Twitch-Streamer definitiv einen guten Einstieg ermöglicht. Mittlerweile ist der ehemalige Fernsehmoderator bei den Twitch-Stars angekommen.

Beispielsweise machte er ein IRL-Stream mit dem Twitch-Streamer Zarbex oder zockte gemeinsam Trymacs, Knossi und Zarbex das Spiel Chained Together. Im Dezember 2023 moderierte er gemeinsam mit Marc Gebauer und Adam von Skyline TV das Weihnachtsevent von MontanaBlack.

Max Schradins Karriere und Standing auf Twitch wird durch das Auftauchen in Hightlight-Zusammenschnitten von Satter Hugo und die Kollaborationen mit großen deutschen Twitch-Stars gestärkt.

Max Schradin konnte seine Bekanntheit, die er im Fernsehen durchs Moderieren erlangte, gekonnt in der Social-Media-Branche ausbauen. Heutzutage zählt er zu den größten Twitch-Streamern und ist bei zahlreichen Streaming-Events immer wieder Gast. Einen ganz anderen Karriereweg schlug Gronkh ein, der von Let’s Plays in Minecraft zu einem der größten Twitch-Streamer wurde.