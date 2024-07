MontanaBlack richtet sich ein edles Streaming-Setup für Twitch ein – Zuschauer meckern über das miese Kabelmanagement

Obwohl Marcel „MontanaBlack“ Eris einer der größten Streamer im deutschen Twitch ist, war er in letzter Zeit eher selten auf Sendung. Grund dafür waren unter anderem ständige Swatting-Vorfälle. Eine neue Streaming-Zentrale soll es jetzt richten.

Was hat es mit dem Setup auf sich? Anfang Juli 2024 nahm MontanaBlack auf Twitch seine neue „Zentrale“ in Betrieb. Aus dem heimischen Gaming-Keller soll es vorerst keine Streams mehr geben: Zuschauer hatten dem Streamer so übel mitgespielt, dass er sich zu Hause nicht mehr wohlfühlen konnte.

Für seine neue Zentrale hat MontanaBlack eine Lagerhalle gemietet, in der neben seinem Streaming-Setup auch seine teuren Luxusschlitten sowie eine Sofa-Ecke für Podcasts unterkommen. Das schicke Endergebnis könnt ihr auf YouTube bestaunen. Über ein paar Details können Zuschauer jedoch bloß mit dem Kopf schütteln.

Angefangen hat MontanaBlack damals noch vom Dachboden seiner Großeltern aus.

Waschbecken an der Wand und Kabelsalat unterm Tisch

Was stört die Zuschauer? Bereits als MontanaBlack seine neue Zentrale vorstellte, waren nicht alle begeistert. Auf YouTube waren die Kommentare zwar überwiegend positiv, insbesondere ein Waschbecken, das aus einem bestimmten Kamerawinkel im Hintergrund zu sehen ist, sorgte allerdings für Belustigung. Zudem kann nicht jeder etwas mit dem neuen Look anfangen:

„Sieht richtig schön unchillig aus. Mach doch gleich ‘ne PC-Ecke in ‘nem Flugzeug-Hangar.“

„Location sieht mehr nach Business aus. Da könnte jeder streamen und es hätte denselben lieblosen Effekt.“

Als die neue Zentrale am 22. Juli 2022 in den inoffziellen Twitch-Highlights des YouTubers „Satter Hugo“ auftauchte, fiel aufmerksamen Beobachtern aber noch ein weiteres Detail auf. Offenbar wurde bei einem Bereich gespart, den Zuschauer sonst eh eher selten zu sehen kriegen: dem Kabelmanagement.

YouTube-Nutzer nick_iq2310 schreibt etwa: „Imagine, du lässt dir eine komplette Halle für ein kleines Vermögen einrichten und am Ende kommt so ein Kabelmanagement raus.“ Ähnlich sieht es auch Mathewsde: „Die neue Zentrale benötigt dringend noch Kabelmanagement. Triggert mich immer wieder.“ (via YouTube)

Vorne hui… … hinten pfui?

Was hat der ganze Spaß denn gekostet? Wie viel Geld MontanaBlack genau in die neue Zentrale gesteckt hat, wollte er bislang nicht verraten. Im Stream sagte er nur so viel:

Für die Einrichtung habe er „keinen Cent“ ausgegeben, vom Boden über den PC bis hin zu den Lampen sei alles gesponsert

Für die Arbeit, die Halle zu gestalten, habe er jedoch den normalen Stundenlohn bezahlt

Die Miete für die Halle soll zudem einer „schönen 2- bis 3-Zimmer-Wohnung“ entsprechen

Außerdem ist da ja noch der neue Porsche GT3 RS, der jetzt die Halle statt der schnöden S-Klasse die Halle schmückt – da reichte es wohl nicht mehr fürs Kabelmanagement.

Eine Zeit lang schien ein Lamborghini das ultimative Status-Symbol unter Twitch-Streamern zu sein. Aktuell scheint der Trend hingegen zum Porsche zu gehen. Auch der sonst eher bodenständige Trymacs legte sich kürzlich einen neuen fahrbaren Untersatz zu: Trymacs hätte sein 200.000€-Auto fast storniert, weil es eine Farbe nicht gab – Fährt es nur zu besonderen Anlässen