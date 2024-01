Twitch: Trymacs hätte sein 200.000€-Auto fast storniert, weil es eine Farbe nicht gab

Trymacs gehört zu den bekanntesten Streamern auf Twitch. Jetzt hat er sein neues Luxusauto abgeholt und verraten, dass er es fast storniert hätte.

Was ist das für ein Auto? Maximilian „Trymacs“ Stemmler fuhr laut eigenen Angaben die letzten Jahre einen VW e‑up! und einen Ausleih-Roller. Jetzt hat sich der Influencer ein ganz besonderes Auto gekauft.

Der Streamer veröffentlichte vor Kurzem ein Video auf YouTube, bei dem er seinen neuen Porsche 911 GT3 abholte. Das Auto kostet in der Standard-Ausführung bereits 190.000 € Euro. Trymacs stattete sein Auto aber noch mit allerlei andern Ausstattungsteilen aus. Er selbst sagt im Video, er „[…] könnte es wahrscheinlich sofort verkaufen für 260 [tausend Euro].“

Trymacs ist aktuell auch Teilnehmer bei 7 vs. Wild. Einer der anderen Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Trymacs will das Auto nur selten fahren

Wann will Trymacs das Auto fahren? In seinem Video, erklärt Trymacs, dass er das Auto nur für besondere Anlässe fahren will. Er hatte bereits zuvor einen Porsche Taycan, den er laut eigenen Angaben monatlich für 3.600 € geleast hatte. Diesen habe der Streamer monatelang nicht genutzt und ihn deshalb wieder abgegeben.

Der neue Porsche 911 GT3 soll laut Trymacs seinen Wert länger halten. Trymacs Sonderausstattung und vor allem die exklusive Farbe machen dabei das Auto extra teuer.

Warum wäre der Autokauf an der Farbe fast gescheitert? Die Farbe spielt für Trymacs wohl eine ganz essenzielle Rolle beim Autokauf. Der Streamer verriet im Video, dass das Luxusauto wegen Lieferschwierigkeiten und Corona sowieso schon schwer erhältlich war, seine besondere Farbe machte das Ganze aber noch schwieriger.

Ich nehm das Auto nicht. Ich nehm das Auto nur in der Farbe. Trymacs, Quelle: YouTube

Trymacs und der Porsche-Mitarbeiter stießen dabei an ihre Grenzen. Der Mitarbeiter soll Trymacs wohl darauf hingewiesen haben, dass es vermutlich nicht möglich sein wird, das Auto in der Wunschfarbe zu kaufen. Trymacs blieb offenbar stur und beharrte auf seine Farbe. Dadurch dauerte der Prozess des Autokaufs satte zwei Jahre.

Diese Farbe hat Trymacs Auto. Diese Farbe hat Trymacs Auto. Diese Farbe hat Trymacs Auto.

Welche Farbe hat Trymacs Auto? Trymacs Auto hat einen besonderen Blauton. Die Farbe nennt sich Gulfblau und gehört nicht zu den Farben, die man standardmäßig konfigurieren kann. Neben der speziellen Farbe hat der Streamer sich noch Extra-Scheinwerfer und besondere Felgen ausgesucht.

Die Community ist durchweg positiv auf Trymacs Auto zu sprechen. In den YouTube-Kommentaren gönnen ihm sowohl Fans als auch andere YouTuber den Kauf.

Youtube-Kollege Felix von der Laden schreibt: „Sehr, sehr starke Wahl, Glückwunsch!“

Der User @J0JO10 schreibt: Verkäufer: „Wie soll das Auto aussehen? Trymacs : Kennen Sie Sally aus Cars Sehr wild, Glückwunsch!“

Wie findet ihr Trymacs Autokauf? Der Streamer ist Teilnehmer der aktuellen Staffel von 7 vs. Wild. Dort tritt er zusammen mit seinem Streamer-Kollegen Rumathra an. Die Serie läuft aktuell auf YouTube, in diesem Zusammenhang sorgt das Team gerade für Aufsehen. Die beiden fanden nämlich einen Ort, den sie nicht hätten entdecken sollen.