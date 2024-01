Bei 7 vs. Wild entdeckten Trymacs und Rumathra einen Ort, den sie eigentlich gar nicht finden sollten

Trymacs und Rumathra sind wohl von allen Teams am weitesten gelaufen. Eine Entdeckung, die sie auf ihrer Tour machten, haben sie nicht gezeigt. Jetzt verrät Trymacs, was es damit auf sich hat.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu 7 vs. Wild Staffel 3 Folge 1-14.

Was ist das für ein Ort? Maximilian „Trymacs“ Stemmler (29) und Wieland „Rumathra“ Welte (27) haben am Ende ihres „7 vs. Wild“-Abenteuers eine lange Reise unternommen. Auf der Suche nach Wasser sind die beiden einige Kilometer bis zum Aussetzungsort von Fritz Meinecke (34) und Martin „SurvivalMattin“ Rudloff (40) gelaufen.

Die beiden entdeckten dabei ein verlassenes Dorf. Während das Dorf in der Serie keine Erwähnung fand, erzählte Trymacs in seinem Stream jetzt von den Entdeckungen. Hier könnt ihr den Stream-Ausschnitt auf TikTok sehen.

Die Produktion hat nicht damit gerechnet, dass sie dort hingehen

Wieso war das Team an dem Ort? Die beiden wussten zunächst nicht, dass sie sich an dem Lost Place befinden. Zuvor wurde ihnen zwar mitgeteilt, dass dieser Ort existiert, jedoch hieß es zugleich, dass er zu weit weg sei und das Team es bis dort hin wohl nicht schaffen würde.

Die [Produktion] haben nicht damit gerechnet, dass wir so weit laufen Trymacs im Livestream auf Twitch.

Wie sah es am Ort aus? Trymacs und Rumathra fanden vor Ort sieben verlassene Häuser. Die Häuser seien wohl 8 – 10 Jahre verlassen und damit deutlich jünger als die Häuser, die Hanna Assil (32) und Ann-Katrin „Affe auf Bike“ Benedixen (24) zuletzt gefunden hatten.

Auf Google Maps kann man die Häuser von oben betrachten. In dem TikTok-Video, das auch Trymacs Reaktion zeigt, könnt ihr die Häuser und die Karte sehen.

Was taten sie, als ihnen klar wurde, was vor ihnen lag? Als die beiden erkannten, was wohl vor ihnen liegt, seien die beiden umgekehrt. Trymacs sagte im Stream, sie hatten Respekt vor den Einheimischen. Dass die Häuser verlassen sind, war ihnen in dem Moment wohl auch nicht klar. Laut Trymacs hatte Rumathra Angst vor den Ureinwohnern der Insel.

[…]und er hat immer Angst, wenn man sich deren Grundstück nähert, dass man entweder von Hunden angegriffen wird, oder dass die direkt schießen[…] Trymacs in seinem Livestream auf Twitch.

Das Team von Trymacs und Rumathra beendete die Suche schlussendlich am Spot von Fritz Meinecke und SurvivalMattin. Dort fanden sie auch kein Wasser und mussten als 3. Team aufgeben. Ähnlich wie Fritz Meinecke und SurvivalMattin hat das Team wegen des Wassermangels das Feld geräumt. Zuvor hat ein Team die Serie aus einem anderen Grund verlassen.