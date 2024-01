„Lieber eine Woche alleine als zwei Wochen zu zweit“ – Knossi und „7 vs. Wild“-Gründer besprechen Ideen für Staffel 4

Während die 3. Staffel von 7 vs. Wild sich langsam dem Ende nähert, werden die Fragen zu einer 4. Staffel immer lauter. Jetzt hat Knossi den „7 vs. Wild“-Mitgründer Maximilian Kovacs auf Twitch befragt und konnte einige interessante Ideen mit ihm besprechen.

Wer ist Maximilian Kovacs? Maximilian Kovacs ist Mitgründer und Produzent von „7 vs. Wild“. Zusammen mit Fritz Meinecke und Johannes Hovekamp hat er „7 vs. Wild“ erfunden.

Der Video-Produzent arbeitet sonst als Cutter und Produzent für unterschiedliche Survival-YouTuber wie Fritz Meinecke oder SurvivalMattin. Bei 7 vs. Wild gehört er zu denjenigen, die wichtigen Entscheidungen über die Serie treffen.

So könnte eine 4. Staffel 7 vs. Wild aussehen

Soll es wieder Teams geben? Während des Twitch-Livestreams besprachen die beiden einige Ideen für eine 4. Staffel. Auch wenn Maximilian Kovacs sich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen wollte, konnte Knossi ihm entlocken, dass er kein Fan davon sei, einfach wieder dasselbe Konzept wie in Staffel 1 und 2 zu fahren.

Als Grund hierfür nannte er, dass die Probleme in den beiden Staffel sehr ähnlich gewesen seien. Der „7 vs. Wild“-Gründer war außerdem sehr glücklich mit dem Konzept der 3. Staffel und der Teams-Edition.

Wenn ich an die Zeit zurückdenke, ist das echte 7 vs. Wild für mich alleine in Panama. Zu zweit mit Sascha bei zwei Wochen kann man nicht vergleichen. Lieber eine Woche alleine, das ist […] deutlich härter als zwei Wochen zu zweit. […] du hättest uns auch 3 Wochen hinsetzten können. Das wäre egal. Knossi im Telefonat mit Maximilian Kovacs, live auf Twitch

Wie lange könnte Staffel 4 gehen? Aus dem Chat kam auch der Vorschlag, 10 Tagen alleine in der Wildnis auszuharren. Knossi ergänzte das mit der Bedingung, keine Gegenstände mitzunehmen. Maximilian Kovacs antwortete darauf: „Zehn Tage ist dann wieder so ein step down“.

Auch Knossis Idee, 7 Tage ohne Gegenstände in der Wildnis zu verbringen, wies der „7 vs. Wild“-Gründer ab. „Dann meckern wieder alle, ja die konnten nichts machen.“

Eine Fan-Hoffnung könnte auch diese Staffel in Erfüllung gehen

Was ist mit den Uncut-Folgen? Seitdem es in der 2. Staffel fast ungeschnittene Folgen gab, hoffen die Fans auch in Staffel 3 darauf. Der „7 vs. Wild“-Gründer verriet, dass es wahrscheinlich Uncut-Folgen geben wird. Allerdings wolle man noch nicht das finale „Ja“ geben, weil man noch nicht weiß, wann dies geschehen wird.

Was ist mit Trymacs wichtigster Szene? Trymacs beschwerte sich jüngst, dass seine beste Szene wohl herausgeschnitten wurde. Auch darauf ging Maximilian Kovacs kurz ein: „Da sag’ ich nichts zu, das wird witzig, wenn ihr es dann seht.“

Der Produzent betonte auch, dass es eben einen roten Faden und eine zeitliche Vorgabe von einer Stunde pro Folge gäbe, die eingehalten werden müsse. Dafür müsse man auch manch gute Szene herausschneiden, aber es gebe ja vermutlich noch den „Extendet-Cut“ bei dem man eben dann alles sehen könne.

Die 3. Staffel von 7 vs. Wild erhielt viel Kritik. Nicht nur Zuschauer, sondern auch Teilnehmer weisen immer wieder auf Fehler hin. Das Ganze fing eigentlich mit dem Thema Feuer an. Die Teilnehmer sollten nämlich erst mit einem Gas-Kocher ausgesetzt werden, einige gar nicht gut fanden. Hier erfahrt ihr, wie 3. Staffel doch noch stattfinden konnte.