7 vs. Wild: Trymacs beschwert sich, dass ein besonderes Geburtstagsgeschenk dem Schnitt zum Opfer fiel

Dass bei 7 vs. Wild viel geschnitten wird, ist kein Geheimnis. Doch ausgerechnet am Geburtstag von Twitch-Streamer Trymacs passierte etwas, das in der Folge nie zu sehen war. Der Streamer empörte sich darüber in seiner Reaktion zur Folge.

Was für ein Geburtstagsgeschenk war es? Maximilian „Trymacs“ Stemmler hatte am 19. August während der Aussetzung bei 7 vs. Wild, zeitgleich mit Sascha Huber Geburtstag.

Der Streamer unternahm an seinem Geburtstag zusammen mit seinem Team-Partner Wieland „Rumathra“ Welte einen Ausflug an der Küste der Insel. Die beiden liefen wohl einige Kilometer.

Als Rumathra nicht mehr konnte, lief Trymacs noch einige Hundert Meter weiter zu einer Klippe, bei der er eine unglaubliche Entdeckung machte.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Was fand er dort? Laut seiner Reaktion zur Folge 12 von 7 vs. Wild, fand er dort eine Höhle vor, die vom Ozean geformt wurde. In der Höhle soll sich ein Fels befunden haben, der aus dem Wasser geschaut hat.

Auf diesem Fels saß laut Trymacs eine Robbe, zu der er sich bis auf etwa 15 Meter nähern konnte. In seiner Reaktion auf die Folge beschreibt er den Moment, als wäre er in einem Disney-Film. Als Trymacs der Robbe zu nahe kam, ist diese wohl ins Wasser gesprungen.

Hier könnt ihr den Stream-Ausschnitt auf YouTube sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Trymacs: „Ich bin gerade sprachlos“

Warum war die Szene nicht zu sehen? Das lässt sich nicht genau beantworten. Im Laufe seiner Reaktion geht der Streamer auf Fragen aus dem Chat ein. Er behauptet, er habe nicht halluziniert und die Robbe 3 Mal aus verschiedenen Perspektiven gefilmt.

Wie hat Trymacs reagiert? Zunächst war der Streamer etwas verwundert und sagte im Stream: „Ich bin gerade sprachlos.“

Trymacs regte sich in seiner Reaktion vor allem darüber auf, weil er vom Chat darauf hingewiesen wurde, dass Sascha Hubers exklusive Folge, die er als Geburtstagsgeschenk erhielt, 1 Million Aufrufe erhalten hat. Seine, in seinen Augen krasseste Szene, wurde jedoch nicht mal in der Serie gezeigt. Auch Knossi erlebte zuvor ähnliches und äußerte sich kritisch.

Der Streamer ging im Stream so weit, dass er der Produktion eine Sprachnachricht schickte. Hier ein Auszug aus der Sprachnachricht:

[…] Wir hatten ja die riesige Wanderung gemacht und, und, und. Da ist noch ziemlich viel passiert, ich hab ja auch ’ne Robbe gesehen an meinem Geburtstag, in dieser kleinen Höhle da an der Küste auf dem Felsen. Was ultra krass war, war für mich gefühlt die krasseste Szene bei 7 vs. Wild, wurde nicht mit reingeschnitten. Gabs da, wurde das nicht gesichtet, oder war die Datei fehlerhaft, oder hab ich’s nicht gefilmt, aber ich hab, glaube ich 4 oder 5 Aufnahmen gemacht, das kann eigentlich nicht sein. […] Trymacs in seinem Stream

Wird man die Robbe noch sehen können? Die Chancen stehen gut, dass man die Robbe noch sehen kann, solange Trymacs sie wirklich gefilmt hat.

Im letzten Jahr gab es alle Folgen nochmal ungeschnitten, nur mit minimalen Veränderungen. Das könnte auch dieses Jahr nochmal passieren. Außerdem besteht die Chance, dass Trymacs die Aufnahmen von der Produktion erhält und als eigenes Geburtstags-Special nochmal hochlädt. Ein anderer Teilnehmer erhielt nicht nur eine Geburtstagsfolge, sondern ein ganzes Special, in dem nur er vorkommt.