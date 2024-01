Ein Kandidat bei 7 vs. Wild wollte unbedingt dabei sein, bricht nach 7 Tagen ab – Erklärt jetzt, warum

Dass die dritte Staffel von 7 vs. Wild hart ist, wissen wir spätestens seit dem Ausscheiden von Fritz Meinecke. Ein Kandidat wollte jedoch unbedingt dabei sein, brach aber schon nach 7 Tagen ab. Jetzt erklärt er, warum er diese Entscheidung getroffen hat.

Achtung dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–12 von 7 vs. Wild Staffel 3

Um wen geht es? Der Nachrücker Jan Schlappen (25) wollte unbedingt in der dritten Staffel von 7 vs. Wild dabei sein. Jetzt hat er an Tag 7 das Handtuch geworfen und wurde vom Orga-Team per Helikopter abgeholt. Der Freerunner war nur als Ersatz-Kandidat nachgerückt und erfuhr erst kurz vor der Aussetzung davon.

Bitter ist das vor allem für Joey Kelly, dem Team-Partner von Jan Schlappen. Der Outdoor-Experte zählt durch die Abholung von Jan Schlappen als ausgeschieden, auch wenn er auf eigenen Wunsch alleine in der Wildnis bleibt.

Die Bonusfolge, die den Rest des Abenteuers aus Joey Kellys Sicht zeigt, kommt nach der regulären Staffel 3 auf YouTube.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Erschöpfung als Hauptgrund sorgte für das Ausscheiden

Warum lies Jan Schlappen sich abholen? In einem Video-Statement auf YouTube äußerte sich der Freerunner zu seinem Ausscheiden aus der Show. Vor allem die Erschöpfung machte dem 25-Jährigen zu schaffen.

Die wenige Nahrung, die es vor Ort gab und dazu noch die schwere Arbeit an der Höhle des Teams, die sie zum Unterschlupf ausbauen wollten, zehrten an dem Kandidaten.

Auch Einsamkeit und Langeweile waren wichtige Punkte seiner Entscheidung. Der 25-Jährige verstand sich laut eigenen Angaben zwar gut mit Joey Kelly, doch mit jemanden, den Jan Schlappen besser gekannt hätte, wäre es ihm wohl leichter gefallen.

Weil es eben außer kräftezehrender Arbeit nichts zu tun gab, empfand der Teilnehmer die Zeit als mental anstrengend.

Es hat sich immer mehr so entwickelt, dass ich keinen Sinn mehr in dieser Maloche und in diesem körperlichen Verfall gesehen habe, sondern mir dachte, okay, an Tag 3 Tag 4 wir müssen jetzt hier irgendwie mit uns, miteinander die Zeit schön verbringen, auf Essenssuche gehen und gut miteinander klarkommen. Weil diese endlose Langeweile, dieses Abschuften, was in meinen Kopf völlig umsonst war, führt immer mehr dazu, dass ich mich kein bisschen mehr wohlfühle und ich nicht weiß wie ich die Zeit rumkriegen soll. Jan Schlappen in seinem Video-Statement

Was war mit Joey Kelly? Jan Schlappen sagte im Video-Statement zu Joey Kelly: „Joey war in dem Fall für mich auch keine große Hilfe, weil es für ihn was sehr Normales schon war. […]“

Rückwirkend auf die Zeit schauend, findet Jan Schlappen, dass er „ein riesiges Problem hatte, [s]ich Joey gegenüber zu öffnen […]“

Zum Ausscheiden von Jan Schlappen führten viele verschiedene Faktoren. Neben der körperlichen und mentalen Erschöpfung war die Einsamkeit, die er durch die nicht so gute Verbindung zu Joey Kelly empfand, ein weiterer Grund für den Ausstieg von Jan Schlappen. Ein anderer Ex-Teilnehmer geht aktuell mit einem neuen Projekt viral, doch das gefällt dem 7 vs. Wild Gründer nicht wirklich.