Ex-Teilnehmer von 7 vs. Wild geht mit neuem Projekt viral – Doch Meinecke sagt, es war seine Idee

Fritz Meinecke (34) ist richtig sauer, denn ein Ex-Teilnehmer von 7 vs. Wild soll ihm sein Projekt gestohlen haben und geht damit jetzt auch noch viral auf YouTube. Doch dieser sagt, es war von Anfang an seine Idee.

Um welches Format geht es? Aktuell läuft auf YouTube das Format „Catch Me“ von „7 vs. Wild“-Teilnehmer Otto „OttoBulletproof“ Karasch und Outdoor-Profi „DerSebo“. Die Videos dazu gehen auf YouTube viral und konnten schon ca. 800.000 und 500.000 Aufrufe (Stand 29.12.2023) erzielen.

Die Idee ist, dass die zwei Outdoorprofis mitten im Nirgendwo mit einer Karte ausgesetzt werden und einen gewissen Punkt erreichen müssen. Dabei werden sie von Ex-Polizisten und Ex-Soldaten verfolgt, denen sie entkommen müssen.

Die Flüchtigen erhalten keine besondere Ausrüstung, ihre Sucher jedoch sind mit modernster Technik, wie Nachtsichtgeräten, ausgestattet. Die Sucher dürfen sich auch per Auto fortbewegen. Um die Serie spannend zu halten, gibt es einen Game-Master, der für Tipps sorgt und etwas Chaos in die Sache bringt.

Die erste Folge des „Catch Me“-Formats könnt ihr hier sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Fritz Meinecke ist sauer, weil er sein Projekt geklaut sieht

Was stört Fritz Meinecke? Fritz Meinecke behauptet, das „Catch Me“-Projekt, entwickelt haben. Dies sei zusammen mit den 7 vs. Wild Mitgründern Max und Johannes passiert. Auf Instagram beantwortet er eine Frage, ob er denn auf das Format reagieren werde und wirkt dabei ziemlich missgelaunt.

Die beiden Outdoor-Experten hätten als Flüchtige oder Sucher eine Rolle im Format gespielt. Zum Projekt soll es bereits mehrere Meetings gegeben haben, bei denen Dokumente entstanden seien sollen, die die Ideen zum Projekt festhalten.

Wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine habe sich das Team entschieden, die Durchführung des Projekts auf Eis zu legen. Ohne weitere Absprache sollen nun OttoBulletproof und DerSebo das Projekt ohne den „7 vs. Wild“-Gründer produziert haben.

Meinecke schreibt weiter: „Bin kein Freund von solchen Verhaltensweisen. Ich liebe Ehrgeiz und Leute, die durchziehen, aber die Frage ist, ob du auf deinem Weg über Leichen gehen möchtest oder nicht. Das muss jeder für sich entscheiden.“

Das vollständige Statement könnt ihr auf Reddit finden, da die Instagram-Story bereits abgelaufen ist.

Bei Fritz Meineckes Format, 7 vs. Wild, schlägt sich ein Teilnehmer besonders gut. Wir haben euch Jens „Knossi“ Knossalla genauer vorgestellt.

OttoBulletproof: „Die Idee zum Projekt, kam von mir.“

Was sagt OttoBulletproof zu der Sache? Der Survival-Experte ist klar der Überzeugung, dass er die Idee zum Format hatte. Das will der 7 vs. Wild Ex-Teilnehmer mit E-Mail-Verläufen zwischen ihm und Fritz Meinecke belegen.

In dem E-Mail-Verlauf ist zu erkennen, dass Fritz Meinecke nach Ideen für gemeinsamen Videos fragte und Otto dann mit einer Idee, die dem „Catch Me“-Format ähnelt, auf Fritz Meinecke antwortete. Der E-Mail-Kontakt fand wohl am 17.12.2021 statt, ist also über zwei Jahre her.

Die Idee sei an den „Combat Survival“-Lehrgang angelehnt, den OttoBulletproof bei seiner Ausbildung bei der Bundeswehr durchlaufen haben soll.

In einem Statement auf Instagram sagt der Outdoor-YouTuber wörtlich:

Die Idee von diesem Projekt, oder zu diesem Projekt, kam von mir. Was im Anschluss passiert (ist): Wir haben Max und Johannes aus dem Team von Fritz mit ins Boot geholt, die kennt ihr natürlich alle von 7 vs. Wild, und die haben sich dann mit mir und mit dem Sebo in die Detailplanung, oder an die Detailplanung gesetzt, um sozusagen, dann das Ding, filmreif zu machen. OttoBulletproof in seiner Instagram-Story

Wer hat nun recht? Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Während OttoBulletproof wohl die Idee zum Projekt hatte, haben die „7 vs. Wild“-Mitgründer Max und Johannes diese wohl im Auftrag von Fritz Meinecke ausgebaut.

OttoBulletproof sagt in seinem Statement auf Instagram selbst, die Idee sei von Max und Johannes „filmreif“ gemacht worden. Meinecke fühlt sich offenbar übergangen, weil das Projekt nun ohne ihn stattfindet und wohl auch keine Rücksprache mehr mit ihm gehalten wurde.

Schreibt uns eure Meinung dazu, wer hier im Recht ist, doch gerne in die Kommentare. Dass Fritz Meinecke kein Blatt vor den Mund nimmt, hat er bereits häufiger unter Beweis gestellt, zuletzt hier, als er die 7 vs. Wild Produktionsfirma scharf kritisierte.