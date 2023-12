Einer der Gewinner von 7 vs. Wild gesteht, dass sein Team die Regeln brach – Genau wie von Fritz Meinecke befürchtet

Ein Teilnehmer hat in seinem React zu 7 vs. Wild eine Geschichte erzählt, die nicht in der Serie zu sehen war. Gleich mehrmals bestand wohl während der vermeintlichen totalen Isolations-Zeit, ausgesetzt in Kanada, ein persönlicher Kontakt zum Orga-Team.

Dieser Beitrag enthält Spoiler zu 7 vs. Wild Staffel 3 Folge 7 und den Gewinnern der Serie.

Wer hat die Regeln gebrochen? Das Gewinnerteam von Jens „Knossi“ Knossalla und Sascha Huber hatte wohl gleich mehrfach Kontakt zum Orga-Team.

Bereits in der Vergangenheit, wurde bekannt, dass Sascha und Knossi einmal ein „Code-Green“-Signal nicht sendeten und somit einen Einsatz der Rettungskräfte von 7 vs. Wild auslösten.

Über diesen Vorfall haben wir bereits ausführlich berichtet. Sascha Huber verriet nun im React (via Reddit), dass auch ein zweites Mal ein persönlicher Kontakt zum Orga-Team bestand.

Survival-Serie sieht eigentlich totale Isolation der Teilnehmer vor

Wieso ist das überhaupt schlimm? Das Ziel von 7 vs. Wild ist es, dass die Teilnehmer die 14 Tage auf der einsamen Insel isoliert überstehen. Kontakt mit anderen Menschen zu haben, zerstört das Survival-Gefühl der Show maßgeblich.

“7 vs. Wild”-Gründer Fritz Meinecke wies bereits mehrfach darauf hin, dass die neuen Regeln dazu führen würden, dass Teilnehmer in Kontakt mit dem Orga-Team kommen könnten, wenn sich Teilnehmer nicht streng an die Regeln halten.

Denn in dieser Staffel von 7 vs. Wild ist vorgesehen, dass die Teilnehmer an gesetzten Tagen ihre SD-Karten mit dem aufgezeichneten Ton- und Bildmaterial in „tote Briefkästen“ legen: also an Orte, wo die SD-Karten ohne Kontakte vom Orga-Team abgeholt werden können.

Wenn die Teilnehmer allerdings neben den Briefkästen warten würden, kämen sie zwangsläufig in Kontakt mit dem Orga-Team. Das Warten am Briefkasten ist eigentlich verboten, die Übergabe soll kontaktlos stattfinden.

Knossi und Sascha sorgten mit ihren Fragen für Einsatz des Orga-Teams

Was haben Sie gefragt? Das Team von Knossi und Sascha tat genau das und wartete beim Briefkasten auf das ORga-Team. Als das dann kam, fragten sie bei der Abholung der SD-Karten nach “Red Tide”. Die Kandidaten hatten zuvor Weichtiere gefangen, die ihnen ungewöhnlich rot erschiene.

Die Algenblüte, bezeichnet eine plötzliche, massenhafte Vermehrung von Algen. Eine “schädliche Algenblüte” (Red Tide genannt) kann sich negativ auf Menschen auswirken, die Meeresfrüchte verzehren, und zu Vergiftungen führen.

Weil der „Ranger“ der die SD-Karten abholte, ihnen die Aussage verweigerte, drohte ihm Knossi und forderte eine Auskunft, sonst würde er die Show verlassen.

Die Kandidaten hielten zu diesem Zeitpunkt die Algenblüte für eine Gefahr für ihr Leben. Als der Ranger ohne weitere Infos ging, schlossen die Influencer daraus, dass die Gefahr wohl doch nicht bestehen würde, weil der Ranger sie wohl daran gehindert hätte, die Weichtiere zu essen und ihr Leben aufs Spiel zu setzten.

Wieso kam das Orga-Team zurück? Anscheinend gab der Ranger die Frage der Teilnehmer an die Organisation zurück, bei der dann die Alarmglocken läuteten. Etwa 30 Minuten nach dem Kontakt wären ein Team bei Knossi und Sascha gewesen, um sie von dem Verspeisen der Weichtiere abzuhalten, doch das Team hatte diese bereits gegessen.

Laut Fritz Meinecke gab es vor Ort jedoch keine Red Tide und auch die Teilnehmer haben durch die Weichtiere wohl keine Vergiftung erlitten.

Eine Folge des „Behind-The-Scenes“-Format soll darüber nochmal aufklären, so Meinecke in einem Stream (via Twitch). Es bleibt also nicht ganz geklärt, wie es nun um die „Red-Tide“-Algen stand.

Hätten man Knossi und Sascha Huber disqualifizieren müssen?

Wie wird das diskutiert? Auf reddit wird der Vorfall sehr ernst diskutiert:

Einige Diskussions-Teilnehmer glauben, dass man die Teilnehmer für die Kontakt-Aufnahme hätte disqualifizieren müssen. Wenn die Teilnehmer nicht wüssten, ob sie etwas essen könnten oder nicht, dann sollten sie es eben auf keinen Fall essen. Die Option, nachzufragen, sei nicht okay und ruiniere “die Authentizität” der Show.

Andere haben allerdings Verständnis für die Situation. Hier sieht man die Schuld eher bei der Orga: Man hätte den Teilnehmern vor der Show erklären müssen, ob es gefährlich sei, Muscheln oder Algen zu essen oder nicht.

Ein reddit-Nutzer wirft ein, dass man sicher Knossi aus Reichweiten-Gründen nicht disqualifizieren wollte: Der sichere der Show hohe Abrufzahlen. Auch der Spot von Knossi und Sascha Huber sei “einer der besten gewesen.”

Findet ihr die Fragen an das Orga-Team bei Abholung der SD-Karten gerechtfertigt? Oder seht ihr es eher wie Meinecke, der damit den Survival-Charakter als gestorben ansieht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.