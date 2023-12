RTL bringt die härteste Survival-Show nach Deutschland – Kann 7 vs. Wild einpacken?

Mit 7 vs. Wild hat Fritz Meinecke einen großen Erfolg gelandet, doch nun gibt es Konkurrenz im Survival-Bereich. RTL bringt eine eigene Staffel „Alone“ mit deutschen Kandidaten.

Was ist Alone? Alone ist eine US-Survival-Show, die in einigen Punkten als Vorlage für 7 vs. Wild gilt. Ähnlich wie bei der YouTube-Survival-Show werden einige Kandidaten alleine mit nur 10 Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt.

Ihr Ziel ist es, dort alleine so lange wie möglich zu überleben. Die Kandidaten können meist ein hohes Preisgeld gewinnen, in den USA waren es zwischen 500.000 und 1.000.000 USD. Gewinner ist derjenige, welcher am längsten überlebt.

Das Erfolgsformat läuft in verschiedenen Ländern und startet im Frühjahr 2024 auch in Deutschland auf RTL+. Die Dreharbeiten zum deutschen Ableger fanden wohl in Kanada statt.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Härter, länger, extremer – Muss Fritz Meinecke sich Sorgen machen?

Besteht Grund zur Sorge? Ob es eine 4. Staffel 7 vs. Wild geben wird, ist noch nicht bekannt. Auch wenn es bereits Vorgespräche gab, wird erst nach YouTube-Ausstrahlung darüber entschieden, ob es nochmal eine Staffel gibt.

Alone wird auf RTL+ erscheinen und damit wahrscheinlich auch ein RTL+ Abonnement benötigen, was viele Fans abschrecken könnte, gerade, weil schon der Umzug auf den Amazon-Dienst Freevee für große Aufregung sorgte.

Alone als direkter Konkurrent hat allerdings eine etwas andere Zielgruppe. Während bei dem Format von Fritz Meinecke vor allem Hobby-Survival-Experten und Influencer mitmachen, treten bei Alone nur Survival-Profis an. Alleine dadurch ist Alone eher was für Zuschauer, denen es ums Survival geht, statt darum, wie lange ihr Lieblingsinfluencer durchhält.

Es besteht also erstmal kein Grund zur Sorge: Zwar läuft Staffel 3 von 7 vs. Wild insgesamt nicht ganz so gut wie Staffel 2, dennoch dürfte der Amazon Dienst Freevee sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen auf der eigenen Plattform sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alone Staffel 8 aus den USA sehen:

Gibt es noch mehr Unterschiede zu 7 vs. Wild? Ja es gibt viele Unterschiede zu 7 vs. Wild. Während sich das Grundformat ähnelt, ist alleine schon die Dauer bei Alone ein Unterscheidungsmerkmal. Alone geht so lange, bis nur noch einer dabei ist. Der Rekord liegt in der US-Staffel bei 100 Tagen, aufgestellt von Roland Welker, der in Staffel 7 im nördlichen Kanada überleben musste.

Sonst setzt das Format auf extremere Drehorte und Survival-Profis, es wird gejagt und die Teilnehmer sind größeren Gefahren wie Bären ausgesetzt. Alone wird von RTL als das „härteste Survival-Experiment weltweit“ bezeichnet.

Im Vergleich zu 7 vs. Wild sind die Kandidaten noch mehr auf sich gestellt. Nur zu regelmäßigen Gesundheitschecks sehen die Kandidaten andere Menschen. Bei 7 vs. Wild gab es zuletzt Ärger mit den Fans, weil ein Team angeblich neben einem Hotel-Ressort ausgesetzt wurde.