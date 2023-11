7 vs. Wild Staffel 3: Amazon veröffentlicht Aufrufzahlen – So viele Zuschauer hat die größte Survival-Show in Deutschland

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der Zusammenarbeit mit Amazon zu 7 vs. Wild Staffel 3. Auch wenn Amazon die Staffel erst möglich machte, rechnete Gründervater Fritz Meinecke letztens mit der Produktionsfirma ab .

Wie viele Aufrufe hat 7 vs. Wild Staffel 3 auf YouTube? 16 Stunden nach Veröffentlichung, hat 7 vs. Wild Staffel 3 Folge 1 etwa 800.000 Aufrufe auf YouTube. Damit lässt sich bereits absehen, dass die Aufrufzahlen der Staffel 2 nicht getoppt werden, diese hatte binnen zwei Tagen 4,5 Millionen Aufrufe.

So manch ein Fan machte sich hier wohl zu viel Hoffnung, neben einer extra Werbung in der Mitte der Episode gab es nur die Flascheninhalte der Teilnehmer schön aufbereitet. Das Geheimnis um den Flascheninhalt der Teams wurde schon vor einigen Tagen gelüftet .

Auf dem offiziellen 7 vs. Wild Kanal auf Instagram wurde einige Stunden vor Veröffentlichung auf YouTube exklusive Inhalte in der YouTube-Fassung der Show geteasert.

Wie gut 7 vs. Wild Staffel 3 bei Freevee läuft, hat ein Amazon-Sprecher dem Spiegel verraten. Bis Dienstagmittag haben die neun Folgen 7 vs. Wild auf Amazon über 27 Millionen Aufrufe gesammelt.

