In der neuen Folge des „Behind the Scenes“-Format der Survival-Serie 7 vs. Wild wurde der endgültige Flascheninhalt der Teilnehmer enthüllt. Um die Gegenstände, mit denen die Teams in die Wildnis ziehen, wurde lange ein Geheimnis gemacht. Doch die Community findet die Umsetzung lieblos und bemängelt Fehler.

Was ist das Problem mit dem Flascheninhalt? Eine Neuerung bei 7 vs. Wild: Staffel 3 sind die Regeln in Bezug auf die Gegenstände, welche die Teilnehmer in die Wildnis mitnehmen könnten. In Staffel 3 der Survival-YouTube-Show dürfen alle Kandidaten-Teams eine Flasche voller Gegenstände mit in den Survival-Urlaub nehmen. Nur, was in die Flache passt, ist erlaubt.

Im Vorfeld zur Serie haben die Teilnehmer wochenlang getüftelt und getestet, um den perfekten Inhalt für ihre Flasche zu finden. Diese Suche nach der perfekten Flaschen dokumentieren die meisten Teams für ihre YouTube Fans in Videos mit Millionen Aufrufen.

Die Teams reagierten auf die jeweiligen Ideen der Teilnehmer und kopierten besonders gute Einfälle, sodass die Fans gespannt auf die finalen Ergebnisse in Kanada warteten, was würde wohl am Ende in der Flasche stecken?

Doch die finalen Flaschen wurden in der Hauptserie nicht wie gedacht vorgestellt, bevor die Ausstrahlung der Folgen auf Freevee begann.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Knossi: „Es hat keiner mein Flaschenpacken gefilmt!“

Warum war der Flascheninhalt in der Hauptserie nicht zu sehen? Knossi verrät uns in seinem React zur „Behind the Scenes“-Folge 3, dass das Packen seiner Flasche von der Produktion gar nicht gefilmt wurde. Wegen der Krise bei 7 vs. Wild: Staffel 3 mussten die Teams nachts abrupt los, wie Knossi verrät.

„Wir fahren doch los, packt schnell die Flasche“, hieß es, laut Knossi, von Fritz Meinecke, dem 7 vs. Wild Gründer. Durch diese kurzfristige Entscheidung wurde der Flascheninhalt wohl nicht mehr bei allen Teams gefilmt.

Knossi verriet, er und sein Teampartner Sascha Huber hätten vor Ort in der Wildnis den Inhalt ihrer Flasche gefilmt, vermutlich entschied sich die Produktion aber dagegen, dies zu zeigen.

Wie wurde das Geheimnis um die Flaschen im „Behind the Scenes“ gelüftet? Im „Behind the Scenes“-Format wurde ganz zum Schluss am Ende der Folge endlich der Inhalt der Flaschen gezeigt. Das Ganze wurde nur als Auflistung dargestellt und es wurden weder einzelne Gegenstände noch die Flasche selbst gefilmt.

In der Auflistung doppeln sich dabei Gegenstände, bei Papaplatte und Reeze steht zum Beispiel zweimal Feuerstahl auf der Liste. Die Darstellung wirkt lieblos, gerade weil die Kandidaten sich im Vorhinein sehr viel Mühe gegeben hatten, die perfekte Flasche zu entwickeln.

Die Folge mit Einblicken auf die Gegenstände läuft wie gewohnt auf YouTube. Hier ihr euch hier ansehen:

Warum sind die Zuschauer schwer enttäuscht? Die Zuschauer von 7 vs. Wild: Staffel 3 waren schwer enttäuscht von der Darstellung der Flaschen, gerade weil die Vorstellung ein großes Fananliegen war, erhofften sie sich teils eine extra Folge nur über die Flaschen.

Die Community auf Reddit zeigt sich deprimiert über die Aufmachung und den schlechten Fanservice.

Ite2616: „Die „Flaschenvorstellung“ hat eher wie etwas kurz Dazwischengeschobenes gewirkt, weil es von der Community gefordert wurde. Hätte man deutlich besser erklären können“

annix1204 :„[…]diese Listen wirkten auch so hingerotzt, wie als man damals in der 5 Minuten Pause noch schnell die Hausaufgaben abgeschrieben hatte.

Mehrfach kamen in den Listen seltsame Doppelnennungen auf, dass ich mich mittlerweile frage, ob die Teilnehmer evtl. wirklich 2x gewisse Gegenstände dabei hatten. Bei einigen standen Dinge wie:

Kettensäge & Handkettensäge, Schleifstein & Schleifstahl, Klebeband & Gaffer Tape, oder Stellnetz & Fischernetz.“

Pyr0blad3: „Also ganz ehrlich: Im Titel, den Flascheninhalt so zu „hypen“ und dann unter 4 Minuten für die Vorstellung zu haben + das meiste ist in Textform ist einfach schlecht. Sorry, dann hätte man es auch lassen können (im video titel).“

Nach dem so lange von der Produktion verheimlicht wurde, warum die Flaschen nicht gezeigt wurden, ist dieses Ergebnis enttäuschend für Fans der Sendung. Es bleibt abzuwarten, ob doch noch eine extra „Behind the Scenes“-Folge zum Thema Flaschen kommt, aber nach Knossis Aussagen stehen die Chancen dafür wohl schlecht.

Es ist nicht das erste Mal, dass 7 vs. Wild Staffel 3 Kritik erfährt, vor allem die schlechte Bild-Qualität auf Freevee war Auslöser für Kritik.