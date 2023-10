7 vs. Wild startet wohl mit Problemen, Fans meckern über die Videoqualität: „Pixelpower auf Höchstniveau“

Wer ist diesmal bei 7 vs. Wild dabei? Anders als in den vorherigen Staffeln wird es diesmal sieben Teams bestehend aus jeweils zwei Personen geben, die 14 Tage lang in der Wildnis ausgesetzt werden.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was sagen die Fans? In den sozialen Netzwerken berichten einige Fans der Survival-Serie, dass es kurz nach dem Start der Ausstrahlung technischen Probleme gegeben habe. Demnach sei die Bildqualität sehr schlecht gewesen.

Was ist 7 vs. Wild?

Insert

You are going to send email to