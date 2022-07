7 vs. Wild: Alle Infos zur 2. Staffel – Teilnehmer, Regeln, Start und Location

Wo spielt die 2. Staffel 7 vs. Wild? Während die erste Staffel in der schwedischen Wildnis stattfand, dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich dieses Mal auf eine tropische Insel freuen.

Was ändert sich bei den Regeln? In der ersten Staffel durften die Teilnehmer neben ihrer Kleidung sieben zusätzliche Gegenstände aus verschiedenen Kategorien mitnehmen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Werkzeug, Lagerstätten, Koch-Zubehör oder ein Angelset und ein Hygiene-Kit.

Wir zeigen euch in der Übersicht, wann ihr mit der Staffel rechnen könnt, was gleich bleibt und was sich voraussichtlich ändern wird.

Am 13. Juni kündigte Meinecke die 2. Staffel an. Diese soll mit neuen Teilnehmern, einem geänderten Regelwerk und einer ganz anderen Location aufwarten.

Insert

You are going to send email to