Knossi führt super süßes Gespräch mit seinem 3-jährigen Sohn zur Teilnahme an 7 vs. Wild

YouTuber und Abenteurer Fritz Meinecke hat offiziell bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel seiner Serie 7 vs. Wild geben wird. Zu den 6 Teilnehmern, die neben Fritz selbst eine Einladung zu der Survival-Show erhalten haben, zählt auch der unter anderem als Twitch Streamer bekannte Knossi. Dieser reagiert auf die Einladung in einem unfassbar süßem Gespräch mit seinem 3-jährigen Sohn.

Wieso ist das Gespräch so süß? Knossi hat eine Einladung zu der Serie 7 vs. Wild erhalten und fragt seinen 3-jährigen Sohn in einem Video, ob er an dem Event teilnehmen soll. Dieser antwortet zuckersüß und mit aller Liebe, die ein Kind ausstrahlen kann: „Wenn du willst, kannst du das machen.“

Knossi scheint allerdings noch nicht überzeugt zu sein und weist den Kleinen auf die Gefahren hin. Er wiederholt die Frage und sein Sohn antwortet „Ja“, er soll die Einladung annehmen.

Anschließend realisiert der YouTuber und Twitch-Streamer, dass Staffel 2 der Serie auf einer tropischen Insel mit wilden Tieren wie Schlangen und Insekten stattfinden soll. Knossi informiert seinen Sohn über die neue Erkenntnis, doch der bleibt bei seiner Meinung: Papa soll teilnehmen. Auf dessen Frage, warum er teilnehmen soll, antwortet der kleine gönnerhaft: „Weil es gemütlich ist“.

Er möchte offensichtlich nur das Beste für seinen Vater und stellt sich das ganze wie eine Art Urlaub vor. Doch in Knossis Gesicht ist zu erkennen, dass er weiß, dass ihn dort eine echte Herausforderung erwarten würde. Auch die Erwähnung, dass er nicht mal ein Bett zum Schlafen hätte, bringt den Kleinen nicht von seiner Meinung ab.

Nachfolgend seht ihr das Video mit der unheimlich süßen Reaktion des Kindes. Das Gespräch zu 7 vs. Wild Staffel 2 beginnt bei 09:28.

Wer ist Knossi? Jens Knossalla alias Knossi ist mit 2 Millionen Followern einer der 5 größten deutschen Streamer auf Twitch und für verschiedene Show-Formate sowie Glücksspiel-Streams bekannt, derentwegen sich sogar schon Jan Böhmermann Knossi vorknöpfte.

Überleben in der Wildnis: 7 vs. Wild

Was ist 7 vs. Wild? Bei 7 vs. Wild handelt es sich um eine Serie, die im November 2021 auf dem Kanal des YouTubers Fritz Meinecke startete. Dieser ist für Videos bekannt, in denen er Abenteuer in der Wildnis antritt.

In 7 vs. Wild schickte Meinecke 7 Teilnehmer – sich einbegriffen – mit lediglich 7 Gegenständen und der Kleidung am Körper für 7 Tage lang an abgelegene Orte der schwedischen Wildnis. Dort müssen Sie sich selbst um Verpflegung und Unterkunft kümmern und bis zur Abholung in vollständiger Isolation von der Außenwelt überstehen.

Die Serie lief insgesamt 16 Folgen und hatte zwischen 3,5 Millionen und 6,5 Millionen Aufrufe pro Video. Die letzte Folge der ersten Staffel lief am 29. Dezember 2021.

Bisherige Informationen zu 7 vs. Wild Staffel 2

Wo findet 7 vs. Wild Staffel 2 statt? Die zweite Staffel von 7 vs. Wild wird auf einer tropischen Insel stattfinden. Genauere Informationen zu dem Standort möchte Fritz Meinecke und das Organisationsteam aus Sicherheitsgründen noch nicht bekannt geben.

Wer ist bei Staffel 2 dabei? Anders als in Schweden wird es in der zweiten Staffel zu 7 vs. Wild einen Wildcard-Teilnehmer geben. Dieser Platz wird an einen Zuschauer vergeben, der in seiner Bewerbung am meisten überzeugen kann. Nachfolgend verlinken wir euch die 6 bereits eingeladenen Teilnehmern:

Wann beginnt Staffel 2? Die Dreharbeiten zu 7 vs. Wild Staffel 2 haben derzeit noch nicht begonnen und sollen ähnlich wie im vergangenen Jahr ca. im August 2022 starten.

Auch die ersten Folgen werden laut Fritz Meinecke voraussichtlich wieder im darauffolgenden November oder Dezember (2022) auf YouTube veröffentlicht werden.

Das Szenario in einer einsamen Region ohne Nahrung, moderne Technik oder andere Hilfsmittel und Menschen gestrandet zu sein, ist anscheinend für viele Menschen eine interessante Vorstellung. Neben 7 vs. Wild erfreuten sich auch Survival-Games in der jüngeren Vergangenheit immer größerer Beliebtheit.

Wenn ihr Gamer seid und euch für das Survival-Projekt von Fritz Meinecke interessiert, habt ihr jetzt sicherlich Lust auf einen Überlebenskampf bekommen, mit dem ihr die Zeit zu dem Release von Staffel 2 totschlagen könnt. Schaut dazu gerne auf MeinMMO unsere Liste mit den 25 besten Survival-Games 2022 an.