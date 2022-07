Schöpfer des YouTube-Hits „7 vs Wild“ macht Rundumschlag auf Instagram, wettert gegen alles und jeden

Der deutsche Abenteurer Fritz Meinecke hatte großen Erfolg mit seiner Survival-Show „7 vs. Wild“ auf YouTube, geriet aber immer wieder in Kontroversen. Auf eine Anfrage diesbezüglich reagierte er jetzt mit einem Rant auf Instagram und holt dabei so richtig aus.

Wer ist Fritz Meinecke?

Fritz Meinecke ist ein deutscher Webvideoproduzent aus Magdeburg

Auf YouTube folgen über 2 Millionen Menschen seinen Survival- und Bushcrafting-Abenteuern (Stand: Juli 2022)

Seine Survival-Show „7 vs. Wild“, bei der sich neben ihm selbst sechs andere Teilnehmer der schwedischen Wildnis stellten, sahen bis zu 6,5 Millionen Menschen

Im Juni 2022 kündigte er die Teilnehmer der 2. Staffel an – darunter auch Gaming-Influencer Knossi

In letzer Zeit geriet er wiederholt in die Kritik

Von der Kritik ist er offenbar genervt und lässt sich auf Instagram über die „verweichlichten Gutmenschen“ aus

Meinecke fühlt sich eingeschränkt – Fürchtet Ärger, wenn er klar spricht

Das ist vorgefallen: Meinecke ist seit Mitte Juli wiederholt in die Kritik geraten. Während einer Fahrradtour in Ungarn hatte er eine Frau sexistisch beleidigt und ihr Gesicht als Thumbnail für ein YouTube-Video genutzt. (via Play Central)

Während einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal am 25.07.2022 erhielt er die Nachricht „warum immer so toxic“. Darauf reagierte Meinecke, der sich gerade auf einer tropischen Insel aufhält, mit einem Rant.

Seine Tirade eröffnet Meinecke mit der Aussage, er halte sich oft extrem zurück. Wenn er wirklich das aussprechen würde, was er denke, sei er wohl überall gebannt. Was wir bisher gesehen haben, ist demnach nur die Spitze des Eisberges.

Warum hält er sich so zurück? Einen Grund für seine vermeintliche Zurückhaltung nennt Meinecke auch: Würde er sagen, was er wirklich denke, habe er wohl keine Kooperationspartner mehr. Außerdem fürchtet er „ein ganz neues Level“ des Wortes „Shitstorm“.

Offenbar hat er das Gefühl, sich nicht mehr frei äußern zu können. Man dürfe nirgendwo mehr anecken, müsse sich für alles rechtfertigen. Dafür findet er klare Worte und untermalt das Ganze noch mit einem kotzenden Emoji.

Mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschen-Gesellschaft so auf die Eier. […] Immer politisch korrekt. Fritz Meinecke via Instagram

Was stört ihn genau? Meinecke holt aber noch weiter aus und äußert sich zu Themen, die oft sehr emotional diskutiert werden. Darunter Trigger-Warnungen und das sogenannte Gendern. Von beidem hält er offenbar nicht viel, wie auch von politischer Korrektheit als Ganzes.

Jetzt kocht doch der Ärger über Meineckes Aussagen hoch

Das sind die Reaktionen: Der Post verbreitete sich über Twitter, wo er von „Rocket Beans TV“-Moderator Simon Krätschmer geteilt und mit dem Kommentar „Ist das dieses 7 vs. child?“ versehen wurde. Unter diesem und anderen Beiträgen entstand schnell eine Diskussion. (via Twitter)

Auf der einen Seite melden sich Gleichgesinnte zu Wort. Die halten Meinecke für besonders authentisch, denn er spricht ihnen offenbar aus der Seele. „Genau dasselbe denke & sage ich ebenfalls ständig,“ äußert sich etwa ein Twitter-User. (via Twitter)

Das sagen die Kritiker: Von der anderen Seite hagelt es Kritik. Immer wieder wird angesprochen, wie viele sensible Themen Meinecke in einem einzigen Post unterbringen kann. Die Twitch-Streamerin Kim alias freiraumreh bringt es auf den Punkt:

Wie verpacke ich am besten Gendern, toxische Männlichkeit, Trans, Sexismus, Triggerwarnung, Verweichlichung der Gesellschaft und ‚ich bin noch ein Mann mit echten Eiern und kann mich doch nicht frei äußern’“ in einem Slide? freiraumreh via Twitter

Andere stören sich an der augenscheinlichen Doppelmoral. So sei es ja Meinecke selbst, der offenbar keine Kritik abkönne und sich direkt angegriffen fühle.

Manche kündigen auch bereits an, die zweite Staffel von „7 vs. Wild“ nun nicht mehr anschauen zu wollen und hinterfragen die Teilnahme von Internet-Persönlichkeiten, die sich sonst eigentlich für ganz andere Werte einsetzen würden. (via Twitter)

Beide Seiten fühlen sich von den Aussagen der jeweils anderen Partei bestärkt. Das seien ja genau die Menschen, um die es ginge.

Zwischen den Fronten gibt es auch einige neutralere Stimmen. Sie fänden die Aussagen zwar nicht gut, aber das sei doch nichts, worüber man sich groß aufregen müsse, heißt es da. (via Reddit)

Meinecke nimmt Themen auf, die die Gesellschaft polarisieren

Darum sind die Aussagen problematisch: Mit seinen jüngsten Aktionen greift Meinecke viele Aufreger-Themen auf: So etwa Triggerwarnungen und das Gendern. Es gibt Menschen, denen diese Sachen sehr wichtig sind. Andere finden sie überflüssig und störend.

Die Meinungen über diese Themen gehen weit auseinander und polarisieren die Gesellschaft. Welche Sprenghaft dahinter steckte, musste vor wenigen Wochen Fynn Kliemann merken, der sich über die „Woke linke Szene“ beschwerte.

Auch wenn Meinecke selbst so direkt keine derartigen Aussagen getätigt hat, greift er Inhalte auf, die oft in homophoben, transfeindlichen, sexistischen oder diskriminierenden Kontexten auftauchen.

Formulierungen wie „Gutmenschen“ und „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ sind für viele negativ besetzt.

Meinecke spielt auch auf eine Angst vor Selbst-Zensur an: Wenn er sagt, was er denke könne er ja Ärger bekommen, deshalb müsse er sich ständig zurückhalten.

Der Ärger könnte etwa der Verlust von Kooperationspartner oder die Absage von Teilnehmern und Teilnehmerinnen an seiner Show sein.

Von den Teilnehmern es bislang noch keine offiziellen Statements, doch Teilnehmerin Starletnova likte auf Twitter einen Post, der zumindest Unverständnis über Meineckes Aussage äußert. Welche Konsequenzen sich für die Show ergeben, bleibt abzuwarten.

