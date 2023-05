Das Vorbild für eine Generation von harten Jungs sagt zu 7 vs. Wild: „Dafür bin ich zu weich“

Der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack erklärt seine Absage bei der Survival-Serie 7 vs. Wild und macht deutlich, weshalb er sich dazu nicht bereit fühlt.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Marcel Eris alias MontanaBlack ist für viele Jugendliche ein Star, eine Art Vorbild. Dabei präsentiert er sich besonders hart und cool – er flucht und spricht gnadenlos seine Gedanken aus. Dazu trägt er Goldketten, Caps und ist im Gesicht tätowiert.

Ein Auftreten brachte dem heute 35-jährigen viel Erfolg und er wuchs zu einem der 5 größten Streamer Deutschlands. Auf Twitch hat er über 4,9 Millionen Follower.

In seinen Streams zeigte MontanaBlack lange Zeit Glücksspiel, neuerdings öffnet er Kisten in CS:GO. Im März erzählte er obendrein in einem YouTube-Video eine Geschichte, in der er sich mit einem Kumpel zu einer nächtlichen Sprühaktion traf. Sprayen ohne Genehmigung ist in Deutschland verboten.

MontanaBlack will seinen “goldenen Käfig” nicht verlasen

Was sagt MontanaBlack zu 7 vs. Wild? MontanaBlack hat eine Einladung zu der Survival-Serie 7 vs. Wild bekommen, an der er zusammen in einem Team mit dem Twitch-Streamer Carsten “ELoTRiX” teilnehmen sollte. Doch MontanaBlack lehnte ab und erklärte seine Entscheidung in einer Story auf Instagram.

In bekannter MontanaBlack-Manier sagt der Streamer ganz offen: “Die ehrliche Antwort ist, ich hab einfach nicht die Eier dazu.” Weiter führt er aus, dass er sich nicht bereit fühle, seinen “goldenen Käfig” für 3 Wochen zu verlassen.

Die Entscheidung von MontanaBlack trifft auch seinen Teamkollegen und guten Freund ELoTRiX, der nach eigenen Angaben zu 70-80 % zugesagt hätte. Durch die Absage von Eris ist das gesamte Team raus.

Ich hätte gerne eine ähnliche Erfahrung oder so etwas mit Karsten zusammen erlebt, keine Frage, ich lieb Karsten. Er ist mein Bruder seit über 10 Jahren, aber am Ende ist es eine Teamentscheidung und nicht eine Entscheidung, um ihm einen Gefallen zu tun.

In einer weiteren Story erklärt der Streamer zudem, dass er ELoTRiX nur hätte zusagen können, wenn er mit hundertprozentiger Überzeugung und vollem Herz dabei wäre – das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Ebenso würde Eris seinen Kumpel nicht enttäuschen wollen und so habe er sich dazu entschieden, ihm seine ehrliche Meinung zu sagen und mitzuteilen, dass er nicht bereit sei (via YouTube).

Zuvor hat MontanaBlack bereits eine Einladung von OttoBulletproof, dem Gewinner der zweiten Staffel von 7 vs. Wild zu dessen eigener Survival-Serie “Arctic Warrior” abgelehnt.

Was ist 7 vs. Wild? 7 vs. Wild ist eine Survival-Sendung des YouTubers Fritz Meinecke, in der die Kandidaten über mehrere Tage in der Wildnis überleben sollen. Dabei sind sie selbst für die Nahrungssuche sowie den Bau eines Unterschlupfs verantwortlich und können nur auf eine zuvor festgelegte Anzahl von Gegenständen zurückgreifen.

Bei der dritten Staffel von 7 vs. Wild wird es sieben Teams bestehend aus jeweils zwei Personen geben, die 14 Tage lang in der Wildnis ausgesetzt werden. Mit dabei sind erstmals auch einige Teilnehmer aus vorherigen Staffeln.

Nachdem die erste Staffel in Schweden und die zweite Staffel auf einer tropischen Insel stattfand, wird Staffel drei die Teilnehmer an eine neue Location führen.

